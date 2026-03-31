Sam Allardyce, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in 'sert' yorumlarının ardından Harry Maguire'a Dünya Kupası kadro seçim sürecinden çekilmeyi düşünmesini tavsiye etti

Eski İngiltere milli takım teknik direktörü Sam Allardyce, Thomas Tuchel'in Harry Maguire'a uyguladığını "sert" bulduğu muamelenin ardından, oyuncunun milli takımda yer alıp almayacağı konusunu yeniden değerlendirmesini istedi.

Allardyce, Footy Accumulators'a verdiği demeçte, tecrübeli oyuncunun yönetilme şeklinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi: "Bu biraz sert. Harry, Manchester United'da kulüp, özellikle de o dönemki teknik direktör onu küçümsemeye çalıştığında çok zor bir dönem geçirdi. Kaptanlığını ve İngiltere milli takımındaki yerini kaybetti ve son birkaç yıldır çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Her eleştiriyi göğüsledi ve herkese yanıldıklarını kanıtlıyor.

Allardyce sözlerine şöyle devam etti: "Harry'nin yerinde olsaydım, kampa gitmeyi yeniden düşünürdüm. Belki de kendi zararına olacak şekilde, Harry, Tuchel'in yorumlarının sorun yaratmayacağını söyledi. Bu da onun fazla iyi biri olup olmadığını merak ettiriyor!"







