Sam Allardyce, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in 'sert' yorumlarının ardından Harry Maguire'a Dünya Kupası kadro seçim sürecinden çekilmeyi düşünmesini tavsiye etti
Maguire'a İngiltere'deki geleceğini yeniden düşünmesi söylendi
Eski İngiltere milli takım teknik direktörü Sam Allardyce, Thomas Tuchel'in Harry Maguire'a uyguladığını "sert" bulduğu muamelenin ardından, oyuncunun milli takımda yer alıp almayacağı konusunu yeniden değerlendirmesini istedi.
Allardyce, Footy Accumulators'a verdiği demeçte, tecrübeli oyuncunun yönetilme şeklinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi: "Bu biraz sert. Harry, Manchester United'da kulüp, özellikle de o dönemki teknik direktör onu küçümsemeye çalıştığında çok zor bir dönem geçirdi. Kaptanlığını ve İngiltere milli takımındaki yerini kaybetti ve son birkaç yıldır çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Her eleştiriyi göğüsledi ve herkese yanıldıklarını kanıtlıyor.
Allardyce sözlerine şöyle devam etti: "Harry'nin yerinde olsaydım, kampa gitmeyi yeniden düşünürdüm. Belki de kendi zararına olacak şekilde, Harry, Tuchel'in yorumlarının sorun yaratmayacağını söyledi. Bu da onun fazla iyi biri olup olmadığını merak ettiriyor!"
Tuchel, savunmadaki hiyerarşiyi açıkladı
Tartışma, İngiltere'nin Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı son maçın ardından Tuchel'in savunma seçeneklerine ilişkin açık sözlü değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Alman teknik direktör, Manchester United oyuncusunun "sağlam, istikrarlı bir stoper performansı" sergilediğini kabul etse de, mevcut kadrodaki daha genç ve hareketli alternatiflerle karşılaştırıldığında Maguire'ın hangi sırada yer aldığı konusunda acımasızca dürüst davrandı.
İngiltere milli takım teknik direktörü, tecrübeli oyuncunun dostluk maçında ilk 11'de yer almasına ve ikinci yarıda kaptanlık pazubandını takmasına rağmen, Maguire'ın takımın kenarında kaldığını itiraf etti. Tuchel, gerekçesini şöyle açıkladı: "Fikrimi değiştirmedim, ancak bizim için ilk 11'de oynamasını istediğim başka oyuncular görüyorum, farklı profillere sahip başka oyuncuların önünde olduğunu görüyorum. Ezri Konsa'yı önünde görüyorum, Marc Guehi'yi önünde görüyorum. Bu bir sır değil. Trevoh Chalobah'ın hareketlilik açısından ondan biraz önde olduğunu görüyorum. John Stones da öyle, ancak sakatlıkları vardı, bu yüzden kampa gelmesi gerekiyordu."
Ferdinand da eleştirilere katıldı
Allardyce, Tuchel’in şeffaflığı konusunda endişelerini dile getiren tek tanınmış isim değil; Rio Ferdinand da bu sözlerin 65 kez milli forma giymiş bir oyuncu için “hakaret niteliğinde” olduğunu iddia etti.
Ferdinand, YouTube kanalında "Bence Harry Maguire bunu bir bakıma hakaret olarak algılayacaktır" dedi. "Orada oturup 'bir dakika, ben bundan daha fazlasıyım' diye düşünecektir. Tuchel'in gözünde, o 'hareketlilik' kelimesini kullanıyor. Diğer oyuncular daha fazla hareketliliğe sahip. Ne demek istediğini anlıyorum. Kimse buna katılmak zorunda değil."
Dünya Kupası için herhangi bir garanti yok
Kadro açıklanma süresinin yaklaşmasıyla birlikte Tuchel, Maguire’ın ABD’ye gidecek nihai kadroda yer alıp almayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmaktan kaçındı. Diğer savunma oyuncularının sakatlıkları onu zor durumda bırakabilir olsa da, teknik direktör, turnuva yarın başlasaydı Manchester United oyuncusunun kadroda yer alıp almayacağı sorulduğunda net bir yanıt vermekten kaçındı.
"Eğer, eğer, eğer. Yarın kadroyu açıklamamız gerekmiyor. İyi bir maç çıkardı. Man Utd'de yaptığı şeyi yaptı. Hemen yaptı. Ondan çok memnunum. Dürüst olmak gerekirse, fikrimi değiştirmedim. Ondan beklediğim her şeyi aldım. Yarın kadroyu açıklamak zorunda kalırsam, çok fazla sakatlığımız var, o da kadroda olabilir. Defansın ortasında başka kim olabilir ki?" diye ekledi Tuchel.