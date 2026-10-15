Maignan 6: Milan kaptanı için sıradan bir akşam. Salzburg kaleye hiç tehlikeli şut çekmiyor. Eldivenlerini yalnızca birkaç kez kalesinden çıkarak kirletiyor.

Tomori 6,5: Gözden çıkarılan bir oyuncuyken yeniden önemli bir seçenek hâline gelen İngiliz savunmacının ilginç dönüşü. Salzburg deplasmanına fiziksel açıdan çok iyi durumda geliyor ve oldukça sağlam bir performans sergiliyor. (67. dakikada oyuna giren Terracciano 5: Kusursuz bir gecenin tek olumsuz yanı. Bariz bir gol fırsatını engelleyen faulü nedeniyle kırmızı kart görüyor. Amorim yedek kulübesinde öfkeleniyor.)

De Winter 6,5: Tabakovic'e karşı hamlelerini önceden yapıyor, son saniyeye kadar konsantrasyonunu koruyarak savunma hattının tamamına büyük güven veriyor.

Pavlovic 6,5: Eski takımına karşı oynayan Pavlovic, sözleşme yenilemesini en iyi şekilde kutluyor. Salzburg'un tüm hücum girişimleri onun karşısında sonuçsuz kalıyor. Adeta bir kaya. (80. dakikada oyuna giren Diawara değerlendirilmedi)

Hutchinson 7: Hız değişiklikleriyle Salzburg savunmasını darmadağın ediyor. Cisse'nin ilk golünde, daha az kullandığı ayağıyla yaptığı nefis asist ona ait. Bire birlerde yıkıcı bir etki yaratıyor; rakipleri onu durdurmanın yolunu bulamıyor.

Jashari 7: Milan'ı kendisine büyük yatırım yapmaya ikna eden oyuncu nihayet yeniden sahnede. Oyunu kaliteli ve yüksek tempolu biçimde yönlendiriyor. Rakip ceza sahasının hemen önünde topu kazanıp Ramos'un skoru 0-4'e getirdiği golde asist yapması da çok başarılı.

Rabiot 7: Oyunu gerçek bir usta gibi yönlendiriyor. Sağa ve sola isabetli uzun toplar gönderiyor; bu yön değiştiren paslarından birinin ardından Cisse skoru 0-2'ye getiren golü buluyor. Tam bir mücadele makinesi. (60. dakikada oyuna giren Modric 6: Son yarım saatte oyunu ve topa sahip olmayı kontrol ediyor.)

Bartesaghi 6,5: Milan altyapısından yetişen genç oyuncudan önemli bir yanıt. Güzel bir asist yapıyor, hem hücumda hem savunmada dikkatli ve olumlu bir performans sergiliyor.

Loftus-Cheek 6,5: Önemli birkaç top kazanarak sahaya doğru zihniyet ve motivasyonla çıktığını gösteriyor.

Cisse 8: Kafayla, sağ ayağıyla, rakibinden önce davranarak: Cissè her şekilde gol atıyor ve kariyerinin ilk hat-trick'ini yapıyor. Hem de Avrupa'da. Amorim artık bu değerli yetenekten vazgeçemez. (60. dakikada oyuna giren Pulisic 6: Maç kondisyonunu biraz daha artırmak için iyi bir yarım saat geçiriyor.)

Camarda 6: Yaklaşık bir yıllık aranın ardından ondan etkileyici bir performans beklemek gerçekten haksızlık olurdu. Bu not, takım için gösterdiği büyük çabanın karşılığı. (60. dakikada oyuna giren Ramos 6,5: Kolay ama basit olmayan bir golle Avrupa'daki ilk golünü atıyor)

Teknik direktör Amorim 7: Portekizli teknik direktör için kusursuz bir akşam. Oyuncularından çok önemli karşılıklar alıyor ve farklı, ikna edici, değerli bir galibiyet elde ediyor.