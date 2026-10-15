Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 İtalyan takımının yaşadığı ağır hayal kırıklıklarının ardından, İtalyan futbolunu yeniden ayağa kaldırmaya çalışma sorumluluğu saat 18.45'ten itibaren Milan'ın omuzlarında olacak. Milan, 2026/2027 Avrupa Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Salzburg'a konuk olacak.

Ancak Ruben Amorim'in ekibi, Red Bull Arena'da yalnızca Benfica karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan ilk maçını değil, Serie A'da Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı da telafi etmek zorunda.





SALZBURG-MILAN

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