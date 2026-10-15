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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Salzburg-Milan CANLI, resmî ilk 11'ler: Bartesaghi ve Camarda ilk 11'de

AC Milan
Salzburg
Ligi Europa
Salzburg - AC Milan
Serie A

Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci maçı Salzburg-Milan'ı takip edin.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 İtalyan takımının yaşadığı ağır hayal kırıklıklarının ardından, İtalyan futbolunu yeniden ayağa kaldırmaya çalışma sorumluluğu saat 18.45'ten itibaren Milan'ın omuzlarında olacak. Milan, 2026/2027 Avrupa Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Salzburg'a konuk olacak.

Ancak Ruben Amorim'in ekibi, Red Bull Arena'da yalnızca Benfica karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan ilk maçını değil, Serie A'da Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı da telafi etmek zorunda.


SALZBURG-MILAN

GOL ATANLAR: -

  • Salzburg-Milan: İlk 11'ler ve maç künyesi

    Salzburg-Milan


    Gol atanlar: -


    SALZBURG (4-2-3-1): Zawiescitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid;Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Vertessen; Tabakovic.

    Yedekler: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara.

    Teknik direktör: Röhl.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

    Yedekler: Torriani, Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Teknik direktör: Amorim


    Hakem: Fesnic (ROM)

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Salzburg'daki Red Bull Arena'da saat 18.45'te başlama vuruşu


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