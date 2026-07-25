Salma Paralluelo, Barcelona’dan ayrılmasının ardından OL Lyonnes’a dört yıllık sözleşmeyle büyük ses getiren bir transfer gerçekleştirdi

Lyon, İspanya milli takımında forma giyen forvet Paralluelo ile 2030 yılına kadar geçerli olacak dört yıllık bir sözleşme imzaladığını resmen doğruladı. 22 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Barcelona’daki kariyerine son verdikten sonra serbest oyuncu olarak takıma katıldı. Bu transfer, eski sprinterin memleketi İspanya dışında ilk kez forma giyeceği anlamına geliyor ve eski takım arkadaşları Alexia Putellas, Mapi Leon ve Ona Batlle’nin yaz aylarında takımdan ayrılmalarını takip ediyor.







