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Salma Paralluelo, Barcelona’dan ayrılmasının ardından OL Lyonnes’a dört yıllık sözleşmeyle büyük ses getiren bir transfer gerçekleştirdi
Lyonnes, Paralluelo’yu kadrosuna kattı
Lyon, İspanya milli takımında forma giyen forvet Paralluelo ile 2030 yılına kadar geçerli olacak dört yıllık bir sözleşme imzaladığını resmen doğruladı. 22 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Barcelona’daki kariyerine son verdikten sonra serbest oyuncu olarak takıma katıldı. Bu transfer, eski sprinterin memleketi İspanya dışında ilk kez forma giyeceği anlamına geliyor ve eski takım arkadaşları Alexia Putellas, Mapi Leon ve Ona Batlle’nin yaz aylarında takımdan ayrılmalarını takip ediyor.
- AFP
Jonatan Giraldez ile yeniden bir araya gelme
Paralluelo’nun Fransa’ya transferi, onu kariyerinin en verimli sezonunu geçirdiği dönemde birlikte çalıştığı teknik direktör Giraldez ile yeniden bir araya getiriyor. Katalonya’da geçirdiği 2023-24 sezonunda Paralluelo, 34 gol ve 7 asist kaydetmişti. Barcelona formasıyla geçirdiği dört sezon boyunca, eski Villarreal yıldızı 131 maçta 72 gol atarken, üç UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dört Liga F şampiyonluğu dahil olmak üzere 14 büyük kupa kazandı.
Fransız devleri süper bir takım kuruyor
Onun transferi, Lyon'un Avrupa futboluna damga vurabilecek yıldızlarla dolu bir kadro kurma konusundaki büyük hedeflerini bir kez daha vurguluyor. İspanyol forvet, Fransız devinin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği yüksek profilli transfer hamlesini tamamlıyor ve Caroline Weir, Maria Luisa Grohs ve Johanna Rytting Kaneryd'in de yer aldığı etkileyici yeni transfer dalgasına katılıyor.
- Yigit Örme
Sezon öncesi hazırlıklar hızla başlıyor
Dünya Kupası şampiyonu, 27 Temmuz’da Lyon’un sezon öncesi antrenmanlarına katılacak ve dört gün sonra resmi olarak takıma tanıtılacak. Çok yönlü forvet, yeni kulübüyle karşılaştığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol atarak Barcelona kariyerine şık bir veda ettikten sonra, Fransa'da hemen etkisini göstermeyi hedefliyor. 2026-27 sezonunda hem ulusal hem de Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Lyonnes'in hücum hattında kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.
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