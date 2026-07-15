"Saldırıya uğradığını sandı!" - İngiltere'nin galibiyetinin ardından Thomas Tuchel'in sözlerine verdiği tepki nedeniyle eleştirilen Jude Bellingham'ı Joe Hart da savundu

Gerginlik, Tuchel’in sonuçlara rağmen “performanstan memnun olmadığını” itiraf etmesiyle başladı ve bu durum, yıldız oyuncusundan sert bir tepkiye yol açtı. Alman teknik direktörün eleştirel değerlendirmesinden haberdar olan yorgun Bellingham, ITV’ye “Evet, neyse, ne olursa olsun” dedi ve ardından Florida’nın kavurucu sıcağında geçen zorlu karşılaşma sırasında takım arkadaşlarının gösterdiği çabayı savunmaya başladı.

Maçta iki golü de atan ve Three Lions'ın ilerleyişinde kilit rol oynayan Real Madrid süperstarı, dışardan gelen eleştirileri şöyle reddetti: “Evet, neyse, ne olursa olsun. Zorlu bir maçtı, bu yüzden tüm düşüncelerim ve takdirim sahada zorlu bir mücadele veren oyunculara gidiyor.”

Bellingham, Tuchel’in maçın fiziksel yükünü tam olarak kavrayamadığını ima ederek şöyle konuştu: “Belki de Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamak nasıl bir şey olduğunu bilmiyor, anlarsınız ya. Karşılaşmak kolay bir takım değil." Ortamdaki tüm gürültüye rağmen, takımın iç morali yüksek olduğunu ve grubun gerektiğinde "kirli" bir galibiyet almaya odaklandığını savundu.