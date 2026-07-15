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Khaled Mahmoud

Çeviri:

"Saldırıya uğradığını sandı!" - İngiltere'nin galibiyetinin ardından Thomas Tuchel'in sözlerine verdiği tepki nedeniyle eleştirilen Jude Bellingham'ı Joe Hart da savundu

J. Bellingham
T. Tuchel
J. Hart
Norveç - İngiltere
İngiltere
Norveç
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
Arjantin

İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ın, Three Lions’ın Dünya Kupası çeyrek final zaferinin ardından teknik direktör Thomas Tuchel’e yanıt vermiş gibi görünmesinin ardından Joe Hart, Bellingham’ı savundu. Eski İngiltere kalecisi, Real Madrid’in yıldız oyuncusunun Norveç’e karşı kazanılan maçın hemen ardından “kötü niyetli” sorularla haksız bir şekilde hedef alındığını öne sürdü.

  • Hart, ‘uygunsuz’ röportaj taktiklerini sert bir dille eleştirdi

    Hart, İngiltere’nin Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ettiği dramatik maçın ardından Bellingham’a yöneltilen sorulara eleştiri getirdi. Arjantin ile oynanacak yarı final biletini garantileyen bu zafer, Bellingham’ın Miami’deki takım performansına ilişkin Tuchel’in yorumlarına gösterdiği küçümseyici tepki nedeniyle bir an için gölgede kalmıştı.

    BBC One’da konuşan Hart, maç sonrası röportajın yürütülüş şekline duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Hart, “Jude Bellingham’a sorulan sorulara bakarsanız, ki bence bu biraz yakışıksızdı, çünkü sadece Thomas’ın söylediklerinin olumsuz yönlerine odaklanılıyordu,” diye açıkladı. “Elbette o şekilde tepki verecekti, çünkü özel bir şey başardıktan sonra saldırıya uğradığını hissetti ve sonra herkes bunu konuşmaya başladı.”

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  • Jude BellinghamGetty

    Bellingham tavrından ödün vermiyor

    Gerginlik, Tuchel’in sonuçlara rağmen “performanstan memnun olmadığını” itiraf etmesiyle başladı ve bu durum, yıldız oyuncusundan sert bir tepkiye yol açtı. Alman teknik direktörün eleştirel değerlendirmesinden haberdar olan yorgun Bellingham, ITV’ye “Evet, neyse, ne olursa olsun” dedi ve ardından Florida’nın kavurucu sıcağında geçen zorlu karşılaşma sırasında takım arkadaşlarının gösterdiği çabayı savunmaya başladı.

    Maçta iki golü de atan ve Three Lions'ın ilerleyişinde kilit rol oynayan Real Madrid süperstarı, dışardan gelen eleştirileri şöyle reddetti: “Evet, neyse, ne olursa olsun. Zorlu bir maçtı, bu yüzden tüm düşüncelerim ve takdirim sahada zorlu bir mücadele veren oyunculara gidiyor.” 

    Bellingham, Tuchel’in maçın fiziksel yükünü tam olarak kavrayamadığını ima ederek şöyle konuştu: “Belki de Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamak nasıl bir şey olduğunu bilmiyor, anlarsınız ya. Karşılaşmak kolay bir takım değil." Ortamdaki tüm gürültüye rağmen, takımın iç morali yüksek olduğunu ve grubun gerektiğinde "kirli" bir galibiyet almaya odaklandığını savundu.

  • Tuchel, aralarındaki anlaşmazlık söylentilerini önemsiz gösteriyor

    Kamuoyunda yaşanan tartışmalara rağmen Tuchel, bu tartışmanın İngiltere’nin Dünya Kupası adaylığını sarsmaması için hızlıca harekete geçti. Teknik direktör, eleştirilerinin oyuncularına saygı eksikliğinden değil, yüksek standartlardan kaynaklandığını açıkladı. Durumun medya tarafından “abartıldığını” vurgulayan Tuchel, takımla olan ilişkisinin hâlâ sağlam olduğunu belirtti.

    Tuchel gazetecilere, “Oynadığımız futboldan tam olarak memnun değilim ve yüzde 100 mutlu da değilim; bu görüşümün arkasındayım,” dedi. “Bence daha hızlı ve daha etkili oynayabiliriz. Maçta çok fazla kendi hatamız ve teknik hata yaptık; bu da özgüvenimizi büyük ölçüde sarsdı. Daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var, bu bir sorun değil; ancak benimle takımım arasında hiçbir kopukluk yok, yüzde bir bile. Kalbim dolup taşıyor; oyuncularıma, takımıma ve performanslarına tamamen aşığım.”

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    Dikkatler Arjantin’in yarı final maçına yöneliyor

    Hart, kameralar kapandığında oyuncu ile teknik direktör arasındaki gerginliğin ortadan kalktığına inanıyor. “Kapılar kapandığında ve Jude Bellingham, [Tuchel’in] genel olarak ne söylediğini anladığında, ikisi bu konuda gülüp geçiyorlar, eminim öyledir. Çünkü bence Tuchel, eğer söylediği tek şey buysa, onun böyle tepki vermesini beklerdi. Kimseye işini nasıl yapması gerektiğini söylemiyorum ve herkesin soru sorma hakkı var. Bir oyuncu olarak şunu söylüyorum: Eğer duygusal olsaydım, yarı finale kalmanın heyecanıyla – ki bu arada ben bunu başaramadım – ben de öyle tepki verirdim,” diye ekledi Hart.

    İngiltere, 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşmak için Arjantin ile tarihi bir yarı final maçına çıkacak. Bellingham’ın şu anda Altın Ayakkabı ödülünü kovaladığı ve kilit oyuncuların çeyrek finalin fiziksel yorgunluğundan kurtulmaya çalıştığı bir ortamda, Tuchel, takımının bir önceki maçta eksik olduğunu hissettiği “keskinliği” bulması için her şeyi yapacaktır.