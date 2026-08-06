Salah ve tahtı geri alma yolculuğu: Kralı Avrupa'nın zirvesine taşıyacak tarihi senaryo

Para peşinde koşarak takımdan ayrılan oyuncular var, bir de proje arayışıyla gidenler. Ancak Muhammed Salah'ın durumunda hikaye tamamen farklı görünüyor. Zira Mısırlı yıldızın mali değerini kanıtlamaya ihtiyacı yoktu ve hâlâ dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğuna kimseyi ikna etmek zorunda değildi. Fakat başka bir şeye ihtiyacı vardı: tahtını yeniden ele geçirmeye.

Trabzon'a vardığı andan itibaren bu transferin geleneksel bir transfer sınırlarını aştığı açıkça görülüyordu. Şehrin tamamı onu karşılamak için sokaklara döküldü ve taraftarlar tekrarlanması güç, istisnai bir manzara oluşturdu. Sanki kulüp bir futbolcuyla anlaşmamış, dünya çapında bir futbol ikonunu ağırlamıştı.

Bu tür bir takdiri 34 yaşındaki herhangi bir oyuncu belki bulamaz, ancak bu, Liverpool efsanesi ve Mısır Milli Takımı'nın bir numaralı lideri için gerçekleşti.