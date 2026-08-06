18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Salah ve tahtı geri alma yolculuğu: Kralı Avrupa'nın zirvesine taşıyacak tarihi senaryo

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Liverpool
Mısır
Türkiye
İngiltere

Bir transfer başka yönleri de ortaya çıkarıyor

Para peşinde koşarak takımdan ayrılan oyuncular var, bir de proje arayışıyla gidenler. Ancak Muhammed Salah'ın durumunda hikaye tamamen farklı görünüyor. Zira Mısırlı yıldızın mali değerini kanıtlamaya ihtiyacı yoktu ve hâlâ dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğuna kimseyi ikna etmek zorunda değildi. Fakat başka bir şeye ihtiyacı vardı: tahtını yeniden ele geçirmeye.

Trabzon'a vardığı andan itibaren bu transferin geleneksel bir transfer sınırlarını aştığı açıkça görülüyordu. Şehrin tamamı onu karşılamak için sokaklara döküldü ve taraftarlar tekrarlanması güç, istisnai bir manzara oluşturdu. Sanki kulüp bir futbolcuyla anlaşmamış, dünya çapında bir futbol ikonunu ağırlamıştı.

Bu tür bir takdiri 34 yaşındaki herhangi bir oyuncu belki bulamaz, ancak bu, Liverpool efsanesi ve Mısır Milli Takımı'nın bir numaralı lideri için gerçekleşti.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Sadece maddi bir tekliften daha fazlası

    Mali boyutun kararda önemli bir rol oynadığına şüphe yok; devasa sözleşme ve büyük pazarlama gelirlerini görmezden gelmek zor. Ancak transferi yalnızca paraya indirgemek gerçeğe haksızlık gibi görünüyor.

    Ayrıca oku: Sihirli bir değneği yok, Ahly neden Bosic ile anlaşmaya yöneldi?

    Salah ve menajeri, mevcut aşamanın farklı bir ortam gerektirdiğini kavradı; ona mutlak güven verecek, onu yeniden bir numaralı yıldız olarak sunacak ve Liverpool'da son aylarda yaşadığı günlük baskılardan uzak bir yer.

    Geçen sezon, birkaç ay önce İngiltere Ligi'nin en iyi oyuncusu ve Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunun en önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen, her olumsuz sonuç Salah'ı eleştirmek için bir fırsata dönüştü.


    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Kralın düşüşü, efsanenin sonu değil

    Muhammed Salah'ın futbol kariyerinin bittiğini söylemek ikna edici değil, çünkü Liverpool ile geçirdiği son sezonda yaşananlar, teknik bir çöküşten çok, oyuncunun alışık olduğu desteği kaybettiği bir ortamın doğal bir sonucuydu.

    Takımı sırtlayan bir kahramandan, birçok kişinin gözünde her aksaklıktan sorumlu tutulan bir oyuncuya dönüşerek görüntü çok hızlı bir şekilde değişti.

    Medya ve taraftar baskısının artmasıyla birlikte performans düşmeye başladı; bunun sebebi kalitenin yok olması değil, koşulların artık bu kalitenin ortaya çıkmasına yardımcı olmamasıydı.

    Bu yüzden ben Salah'ın yeteneğini kaybetmediğini, bu yeteneğin ortaya çıkmasına imkân tanıyan alanı kaybettiğini düşünüyorum.

  • Neden Trabzon'u seçti?

    Salah, gerek İtalya Serie A'sında gerek İngiltere Premier Lig'inde ya da hatta Türkiye içinde daha büyük kulüplerde, kağıt üzerinde daha parlak adresler seçebilirdi; ancak gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyi kendisine sunan yeri tercih etti.

    Trabzon'da tartışmasız bir numaralı yıldız olacak ve kendisini yalnızca yeni bir transfer olarak değil, kulüp için tarihi bir proje olarak gören bir taraftar kitlesine kavuşacak.

    Ayrıca Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde rekabete eşlik eden ağır baskılardan uzaklaşacak, üstelik meydan okuma ve rekabet ruhunu da yitirmeden.

    Buna bir de yüksek mali teklifi eklerseniz, Salah'ın bu adıma neden ikna olduğunu anlamak kolaylaşıyor; çünkü tüm şartlar bir araya gelmişti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Tahtı geri kazanma yolculuğu

    Bu adım Muhammed Salah'ın kariyerinin sonu gibi görünmüyor, aksine kariyerinde yeni bir bölümün başlangıcı olabilir. Eğer eski seviyesini ve özgüvenini yeniden kazanmayı başarırsa, sadece tek bir sezonluk da olsa Avrupa'nın birinci sınıf kulüplerinden birine yeniden dönmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

    İşte bu yüzden Salah'ın bugün yaptığı şey zirveden bir kaçış değil, aksine ona giden yolu yeniden bulmak için akıllıca bir girişim gibi görünüyor. Çünkü krallar zaman zaman tökezleyebilir, ancak geri dönme yeteneklerini asla kaybetmezler.

Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
Süper Lig
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS