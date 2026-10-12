Salah transferinden elde ettiği kazancın ardından: Trabzonspor'da yeni bir mali başarı

Bu mali başarı, kulübe geniş bir ticari getiri sağlayan Muhammed Salah transferinin tamamlanmasından birkaç ay sonra geldi; ancak bugünkü açıklama, transferin kazançları ile duyurulan net borç arasında bağlantı kuran herhangi bir sayı ya da bilgi içermiyor ve oyuncudan elde edilen gelirler, borç miktarındaki düşüşün doğrudan nedeni olarak değerlendirilemez.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye'deki HT Spor kanalına verdiği önceki açıklamalarda Salah transferinin ticari getirisinin boyutunu ortaya koymuş ve kulübün, transferin duyurulmasından sonraki yalnızca üç gün içinde forma satışları hariç olmak üzere yaklaşık 550 milyon liralık kombine bileti sattığını vurgulamıştı.

Doğan o dönem, bu gelirlerin forma satışlarıyla birlikte Salah transferinin yıllık maliyetinin yarısından fazlasını karşılamaya katkı sağladığını belirterek, kulübün oyuncuya yaptığı yatırımın büyük bir bölümünü çok kısa bir süre içinde geri alabildiğini ifade etti.

Ayrıca BBC Türkçe, kulüp başkanının Salah'ın yıllık maaşının yaklaşık yüzde 70'inin kombine bilet satışlarından önceden karşılandığını söylediğini aktardı; bu da Mısırlı yıldızın Türkiye Ligi'ne transferinin yarattığı geniş ticari etkinin bir göstergesi oldu.

Hatırlanacağı üzere Salah, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer olmuş ve 17 milyon euro garanti yıllık ücretle iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu da oyuncunun kulüp üzerindeki mali etkisini transfer borçlarına değil, maaşlara ve ticari haklara bağlı kılıyor.