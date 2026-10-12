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Salah transferinden elde ettiği kazancın ardından: Trabzonspor'da yeni bir mali başarı

KuPS - Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Konferans Ligi
Trabzonspor - Beşiktaş
Beşiktaş
Süper Lig
M. Salah
Finlandiya
Türkiye
Mısır

"Yasağı kaldırın": Beşiktaş derbisi hakkında bir başka ateşli açıklama

Trabzonspor, bugün pazartesi günü, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferinin ardından açıkladığı kazanımlara eklenen yeni bir olumlu mali adımı duyurdu.

Türk kulübü, net borcunu görünen toplam yükümlülüklerinin çok altında bir seviyeye düşürmeyi başardı.


  • Önemli bir mali adım

    Trabzonspor bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş., 1 Haziran - 31 Ağustos 2026 dönemine ait finansal tablolarını açıkladı. 6,7 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar, konsolide finansal tablolar dışında yer alan 2,6 milyar lira tutarındaki kamulaştırma bedeli tazminat alacağı ve fiili bir nakit çıkışı oluşturmayan 1,8 milyar lira tutarındaki enflasyon muhasebesi kalemi dikkate alındığında, şirketin net borcu 31 Ağustos 2026 itibarıyla 2,9 milyar lira olarak gerçekleşti."

    Kulüp açıklamasında, 4,9 milyar lira tutarındaki kamulaştırma bedeli tazminat alacağının net borç hesaplanırken toplam borçlardan düşüldüğünü belirtti ve rapor tarihine kadar gerçekleşen tüm transfer yükümlülüklerinin, gelecekte ödenecek tutarlar da dahil olmak üzere, borç hesabına dahil edildiğini vurguladı.


    Ayrıca okuyun: Salah Trabzon'un kaptanı mı? Türk gazeteci: Rolü bundan daha büyük


  • Bu mali başarı, kulübe geniş bir ticari getiri sağlayan Muhammed Salah transferinin tamamlanmasından birkaç ay sonra geldi; ancak bugünkü açıklama, transferin kazançları ile duyurulan net borç arasında bağlantı kuran herhangi bir sayı ya da bilgi içermiyor ve oyuncudan elde edilen gelirler, borç miktarındaki düşüşün doğrudan nedeni olarak değerlendirilemez.

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye'deki HT Spor kanalına verdiği önceki açıklamalarda Salah transferinin ticari getirisinin boyutunu ortaya koymuş ve kulübün, transferin duyurulmasından sonraki yalnızca üç gün içinde forma satışları hariç olmak üzere yaklaşık 550 milyon liralık kombine bileti sattığını vurgulamıştı.

    Doğan o dönem, bu gelirlerin forma satışlarıyla birlikte Salah transferinin yıllık maliyetinin yarısından fazlasını karşılamaya katkı sağladığını belirterek, kulübün oyuncuya yaptığı yatırımın büyük bir bölümünü çok kısa bir süre içinde geri alabildiğini ifade etti.

    Ayrıca BBC Türkçe, kulüp başkanının Salah'ın yıllık maaşının yaklaşık yüzde 70'inin kombine bilet satışlarından önceden karşılandığını söylediğini aktardı; bu da Mısırlı yıldızın Türkiye Ligi'ne transferinin yarattığı geniş ticari etkinin bir göstergesi oldu.

    Hatırlanacağı üzere Salah, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer olmuş ve 17 milyon euro garanti yıllık ücretle iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu da oyuncunun kulüp üzerindeki mali etkisini transfer borçlarına değil, maaşlara ve ticari haklara bağlı kılıyor.

    Ayrıca okuyun: Salah Trabzon'un kaptanı mı? Türk gazeteci: Rolü bundan daha büyük

  • İkinci bildiri: Yasağı kaldırın

    Diğer yandan Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı kritik maç öncesinde, Türkiye Ligi'nde uygulanan deplasman seyircisi yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.

    Kulüp yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Deplasman yasağını kaldırın! Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarları arasında, iki takımın taraftarlarının karşılıklı olarak tribünlerde yer almasını engelleyecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

    Açıklamada şöyle devam edildi: "19 Ekim Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da takımlarını desteklemesini, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak maçta aynısını yapabilmesini istiyoruz."


    Kulüp, deplasman seyircisi yasağının "futbol ve tribün ruhuna yakışmadığına" inandığını vurgulayarak, bu uygulamanın Türk futbolundan tamamen kaldırılmasını talep etti.

    Trabzonspor açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu konuda, başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm ilgili mercilerin gerekli adımları atması için desteklerini bekliyoruz."

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