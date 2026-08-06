Salah Trabzonspor'da ne kadar kazanıyor: maaşı ve sözleşmesinin detayları

Salah’ın gelişi Türkiye’de büyük heyecan yarattı. 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Havalimanı’na inen oyuncu, yüzlerce Trabzonspor taraftarının alkışları ve tezahüratlarıyla karşılandı; ardından sağlık kontrolleri ve sözleşmeye imza için Trabzon’a geçti. İki şehir arasında yaklaşık 20/25 bin kişi toplandı: "Bu inanılmaz, daha önce buna benzer bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" dedi Salah. Haziran 2028’de sona ermesi öngörülen iki yıllık anlaşma ve sezon başına yaklaşık 8,5 milyon euro maaş - iki yılda 17 milyon euro - ayrıca Türkiye’den gelen bazı iddialara göre, kendi adıyla bağlantılı ürün satışlarından elde edilen gelirin yüzde 20’si de anlaşmaya dahil.



