Mısır ile Dünya Kupası’nı tamamlayan Momo Salah, bu aylarda gelen tüm teklifleri bizzat değerlendirmek istedi. Turnuva başlamadan önce, yalnızca milli takımına odaklanabilmek için bu teklifler bilerek beklemeye alınmıştı. Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen haziran ayında serbest kalan forvet, çeşitli değerlendirmelerin ardından kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Beşiktaş hakkında çok sayıda iddia ortaya atılsa da son hamleyi yapan taraf Trabzonspor oldu. Genoa’dan Malinovskyi transferini bitiren ve eski Interli Onana ile kalede yola devam eden Trabzonspor, Salah transferini de tamamladı.
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Salah Trabzonspor'da ne kadar kazanıyor: maaşı ve sözleşmesinin detayları
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Salah Trabzonspor'da: Sözleşmenin detayları
Salah’ın gelişi Türkiye’de büyük heyecan yarattı. 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Havalimanı’na inen oyuncu, yüzlerce Trabzonspor taraftarının alkışları ve tezahüratlarıyla karşılandı; ardından sağlık kontrolleri ve sözleşmeye imza için Trabzon’a geçti. İki şehir arasında yaklaşık 20/25 bin kişi toplandı: "Bu inanılmaz, daha önce buna benzer bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" dedi Salah. Haziran 2028’de sona ermesi öngörülen iki yıllık anlaşma ve sezon başına yaklaşık 8,5 milyon euro maaş - iki yılda 17 milyon euro - ayrıca Türkiye’den gelen bazı iddialara göre, kendi adıyla bağlantılı ürün satışlarından elde edilen gelirin yüzde 20’si de anlaşmaya dahil.
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Salah, Trabzonspor'da ne zaman ilk maçına çıkabilir?
Yeni sezonda teknik direktörlük görevinde Türk çalıştırıcı Fatih Tekke ile yola devam eden Trabzonspor, ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemiyle oynamalı ve bunu 4-3-3 ile dönüşümlü kullanmalı: bu dizilişlerin doğrulanması halinde Salah her iki durumda da doğal pozisyonu olan sağ kanatta görev yapacak ve debutunu 15 Ağustos Cumartesi günü, ligin ilk haftasının oynanacağı günde yapabilir; Trabzonspor o maçta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
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