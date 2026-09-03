Muhammed Salah, sözlerine kariyerinde en önemli iki etkenin motivasyon ve hırs olduğunu vurgulayarak başladı ve başarının sürekli bir teşvik olmadan gerçekleşmediğini küçük yaşlardan itibaren öğrendiğini belirtti.

Mısırlı yıldız, geçtiğimiz yıllarda pek çok şey başardığını, ancak kendisini gelişmeye devam etmeye itecek yeni bir meydan okuma aradığını ve bunu Trabzonspor projesinde bulduğunu söyledi. Başta bir Avrupa şampiyonluğu olmak üzere kupalar kazanmayı ve bunun yanında lig şampiyonluğu için mücadele etmeyi umduğunu ifade etti.