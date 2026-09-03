Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor'a transferinin Liverpool'daki olağanüstü kariyerinin ardından yeni bir meydan okuma arayışıyla gerçekleştiğini vurguladı. Kazandığı tüm kupalara ve kırdığı rekorlara rağmen hırsının değişmediğini belirten Salah, temel hedefinin takımı özellikle Avrupa düzeyinde kupalar kazanmaya taşımak olduğunun altını çizdi.
Salah, Trabzonspor'un resmi YouTube kanalına verdiği ilk uzun röportajında Türk kulübünü tercih etme nedenlerinden ve inanılmaz olarak tanımladığı taraftar karşılamasından söz etti. Ayrıca zorlu çocukluk anılarını yeniden hatırladı, Liverpool ile olan ilişkisini anlattı ve yeni kulübünün taraftarlarına mesajlarını paylaştı.