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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

Çeviri:

Salah'tan uzun bir röportaj: Szoboszlai hayran kaldı ve Trabzon ile hayalim bu

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor
Gençlerbirliği
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Mısırlı yıldız her yönde konuşuyor

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor'a transferinin Liverpool'daki olağanüstü kariyerinin ardından yeni bir meydan okuma arayışıyla gerçekleştiğini vurguladı. Kazandığı tüm kupalara ve kırdığı rekorlara rağmen hırsının değişmediğini belirten Salah, temel hedefinin takımı özellikle Avrupa düzeyinde kupalar kazanmaya taşımak olduğunun altını çizdi.

Salah, Trabzonspor'un resmi YouTube kanalına verdiği ilk uzun röportajında Türk kulübünü tercih etme nedenlerinden ve inanılmaz olarak tanımladığı taraftar karşılamasından söz etti. Ayrıca zorlu çocukluk anılarını yeniden hatırladı, Liverpool ile olan ilişkisini anlattı ve yeni kulübünün taraftarlarına mesajlarını paylaştı.

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  • Hırs, devamlılığın sırrıdır

    Muhammed Salah, sözlerine kariyerinde en önemli iki etkenin motivasyon ve hırs olduğunu vurgulayarak başladı ve başarının sürekli bir teşvik olmadan gerçekleşmediğini küçük yaşlardan itibaren öğrendiğini belirtti.

    Mısırlı yıldız, geçtiğimiz yıllarda pek çok şey başardığını, ancak kendisini gelişmeye devam etmeye itecek yeni bir meydan okuma aradığını ve bunu Trabzonspor projesinde bulduğunu söyledi. Başta bir Avrupa şampiyonluğu olmak üzere kupalar kazanmayı ve bunun yanında lig şampiyonluğu için mücadele etmeyi umduğunu ifade etti.

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  • Trabzon'un aramasından sonra ne yaptı?

    Salah, Trabzonspor'un kendisini kadrosuna katma isteğini öğrendikten sonraki ilk tepkisini açıkladı ve doğrudan şehri ve orada bulunan en iyi mekanları araştırmaya başladığını vurguladı.

    Liverpool ve Fiorentina gibi futbola tutkun şehirlerde daha önce oynadığını belirtti ve futbolla yaşayan şehirlerdeki kulüplerin, başkentlerdeki kulüplere kıyasla tamamen farklı bir atmosfere sahip olduğuna inandığını ifade etti. Bu nedenle ilk andan itibaren büyük bir heyecan duyduğunu, hatta şehrin en iyi restoranlarını da araştırdığını söyledi.

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  • Kulüp başkanı beni ikna etti, işte beni cezbeden buydu

    Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, transferin tamamlanmasında kulüp başkanının oynadığı rolden bahsederek, en çok dikkatini çeken şeyin kulübün önümüzdeki yıllarda inşa etmeye çalıştığı büyük hedef ve proje olduğunu vurguladı.

    Kulüp başkanının taraftar sevgisi ve desteği hakkındaki sözlerinin zihninde yer ettiğini, ancak bunu bu şekilde göreceğini beklemediğini; havaalanına varır varmaz, ardından da stadyumda kendisini olağanüstü bir karşılamanın beklediğini sözlerine ekledi.

    Transfere onu en çok ikna eden şeyin, yönetimin şampiyonluklar için mücadele etme ve takımla başarılar elde etme yönündeki net isteği olduğunu belirtti.

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  • Beklemediği tarihi bir karşılama

    Salah, doğası gereği kendisini duygusal biri olarak görmediğini belirtse de, Trabzon'da karşılaştığı karşılamanın kariyerindeki en etkileyici anlardan biri olduğunu itiraf etti.

    Havalimanında taraftarları gördüğünde eksik olan bir şeyin tamamlandığını hissettiğini açıklayan Salah, bunun ne havalimanında ne de stat içinde gerçekleşeceğini asla beklemediğini vurguladı.

    Bu tür bir karşılamanın son derece nadir olduğunu, özellikle de taraftarların takım formasıyla henüz hiçbir maça çıkmadan kendisini bu şekilde karşılamasının onu büyük bir mutluluk ve duygusallıkla doldurduğunu sözlerine ekledi.

  • Tüm dünya bu karşılamayı izledi

    Salah, eski Liverpool takım arkadaşlarının ve çok sayıda arkadaşının, taraftar karşılamasını izledikten sonra kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

    Dominik Szoboszlai'nin de aralarında bulunduğu bazı Liverpool oyuncularıyla hâlâ iletişim halinde olduğunu belirten Salah, herkesin kendisine, yeni kulübüyle ilk maçını oynamadan önce bu tür bir karşılamayla ağırlanan bir oyuncuyu daha önce hiç görmediklerini söylediğini vurguladı.

    Video kliplerinin internet üzerinde geniş çapta yayıldığını ve hatta dünyanın dört bir yanından insanların bunları izlediğini ifade etti.

  • Liverpool karşılaşması farklı olacak

    Salah, gelecekte Trabzonspor forması altında Liverpool ile karşılaşma ihtimaline dair, bunun kendisi için son derece zor olacağını vurguladı.

    İngiliz kulübünde dokuz yıl geçirdiğini ve şehir ile taraftarlarla olağanüstü bir bağ kurduğunu, bu nedenle kendisini eski takımıyla karşı karşıya bulması halinde duygularının karışık olacağını dile getirdi.

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  • Dört otobüse binen bir çocuğun hikâyesi

    Salah, futbola başlangıcını da ele alarak, antrenmanlara giderken dört ayrı otobüse binmek zorunda kaldığı günlük yolculuğunun anılarını hatırladı.

    O çocuğun hâlâ içinde yaşadığını vurgulayan Salah, hedeflerinin değişmediğini ve bir insanın kendisini her gün çalışmaya iten net bir amacı olmadan zirveye ulaşamayacağına hâlâ inandığını dile getirdi.

    Salah, bu hırsın Trabzon'a transfer olmasının gerçek nedeni olduğunu, çünkü kariyerine eklenecek yeni bir başarı elde etmek istediğini sözlerine ekledi.

  • Annem futboldan korkardı

    Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, ailesinin bu yolculuğundaki rolünden bahsederek annesinin onun için duyduğu endişe nedeniyle profesyonel futbolcu olmasını istemediğini açıkladı.

    Annesinin, sabahları evden çıkıp gece geç saatlere kadar dönmemesinden rahatsız olduğunu ve geleceğin garanti olmadığını düşündüğünü belirtti.

    Buna karşılık, babasının kendisini en başından beri desteklediğini, annesinin de kendisini desteklediğini ancak bunun onun için duyduğu kaygı ve endişeden kaynaklandığını vurguladı. O dönemde herhangi bir zorluk hissetmediğini, çünkü sahada geçirdiği her anın tadını çıkardığını dile getirdi.

  • Zorluklarla nasıl başa çıkıyor?

    Salah, sorunlardan asla kaçmadığını, aksine onlarla yüzleşmeyi ve çözüm aramayı tercih ettiğini açıkladı.

    Pek çok kişinin, zor göründükleri için krizlerden kaçtığını, ancak kendisinin kariyeri boyunca sorunu anlamanın onu çözmenin ilk adımı olduğunu öğrendiğini belirtti.

    Kişiliğini geliştirmek ve bazı olumsuz özelliklerinden kurtulmak için çok çalıştığını, bunun da Mısır, İsviçre, İtalya ve İngiltere'de, şimdi de Türkiye'de oynadıktan sonra farklı kültürlere uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ekledi.

  • "Hiçbir Mısırlı oyuncunun başaramadığını başarmak istedim"

    Muhammed Salah, Mısır'dan ayrıldığında en büyük hayallerinden birinin bir Mısırlı futbolcu adına eşi görülmemiş bir başarıya imza atmak olduğunu vurguladı.

    Gerek Mısır içinde gerekse Afrika'nın dört bir yanında çocukların kendi kariyerinden umut aldığını gördüğünde gurur duyduğunu söyleyen Salah, bunun kendisine herhangi bir şampiyonluktan daha büyük bir his verdiğini, çünkü elde ettiği başarının başkaları için bir ilham kaynağına dönüştüğünü gördüğünü belirtti.

  • Mısır'da en çok özlediği şey

    Salah, Mısır'da en çok özlediği şeyler hakkında ise, meselenin yemeklerden çok Mısır'ın kendine has atmosferiyle ilgili olduğunu vurguladı.

    Mısırlıların sahip olduğu mizah anlayışını sevdiğini, evinin balkonunda ya da arabanın içinde oturup insanları ve birbirleriyle olan ilişkilerini izlemekten keyif aldığını belirten Salah, sadece Mısır'ın havasını solumanın bile ona özel bir his verdiğini ifade etti.

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  • Küçük Mohamed Salah'a bir mesaj

    Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, zamanda geriye gidip kariyerinin başındaki haliyle karşılaşsaydı, ona yaşadığı tüm zorlukların buna değdiğini söyleyeceğini, çünkü bunların onu olağanüstü bir kariyere ve büyük başarılara götürdüğünü belirterek, yaşadığı her aşamadan gurur duyduğunu vurguladı.

    Ayrıca, kariyerinin başından bugüne kadar maçlardan önceki tek alışkanlığının her maçtan önce annesini aramak olduğunu açıklayarak, yaklaşık 20 yıl boyunca bunu hiç aksatmadığını vurguladı.

  • "Rüya": Trabzon taraftarlarına son mesaj

    Salah, sözlerini Trabzonspor taraftarına doğrudan bir mesajla noktaladı ve onlardan, özellikle zorlu dönemlerde, sezon boyunca takımın arkasında durmalarını istedi.

    Tüm oyuncuların şampiyonluklar kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Salah, bir Avrupa kupasını kazanarak taraftarları mutlu etmeyi hayal ettiğini, bunun yanında lig şampiyonluğu için de güçlü bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti. Taraftar desteğinin ise bu hedeflere ulaşmak için temel bir unsur olacağının altını çizdi.

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