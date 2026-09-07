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Çeviri:

Salah'tan Kane'ye: Roshn Ligi'nin transfer dönemini sarsan ve taraftarların hayallerini alevlendiren söylentiler

FEATURES
M. Salah
H. Kane
B. Fernandes
V. Osimhen
Al Hilal
Al Ittihad
Al Nassr FC
Al Ahli
Premier Lig
Mısır
İngiltere
Portekiz
Nijerya
Suudi Arabistan

2026 yazını tutuşturan çetin mücadeleler

Roshn Ligi'ndeki yaz transfer dönemi yalnızca resmi transferler için bir yarış olmakla kalmadı, aynı zamanda taraftarların hayallerini bir oyuncudan diğerine taşıyan ve tüm haberler gerçek transferlere dönüşmese bile Suudi kulüplerini dünya yıldızları pazarında güçlü bir şekilde var eden büyük bir söylenti dalgasına da sahne oldu. 

Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne ve Vinicius Junior ayarında isimler manşetleri süsledi; ardından son günler bunların bazılarının kaderini belirlerken diğerlerini de hesaplardan düşürdü.

Roshn kulüpleri, Gabriel Martinelli'nin Al Hilal'e transferi gibi büyük dünya çapında transferleri gerçekten sonuçlandırmayı başarırken, heyecanın büyük bir kısmı sahanın dışında kaldı; zira söylentiler, gerçeğe dönüşseydi müsabakanın tüm görünümünü tamamen değiştirecek dev senaryolar üretti.

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    Salah: İttihad'ın peşini bırakmadığı hayal

    Muhammed Salah, Ittihad'ın hayalleriyle en çok anılan isimlerden biri olmaya devam etti. Yıl boyunca kulübün, Mısırlı yıldızı Liverpool'daki serüveninin ardından kadrosuna katma isteği yeniden gündeme geldi. 

    Suudi Arabistan'ın Salah'a ilgisi son yıllarda büyük boyutlara ulaştı; bu nedenle isminin 2026 transfer döneminde yeniden ortaya çıkması sürpriz olmadı, özellikle de Liverpool'dan ayrılmasının ve bir sonraki durağına dair spekülasyonların artmasının ardından.

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    Ancak işin ilginç yanı, Salah'ın sonunda Türk ekibi Trabzonspor'a katılarak Roshn Ligi'nden uzakta yeni bir tecrübe yaşamayı tercih etmesiydi. Böylece Ittihad'a transfer olma hikayesi, "Amid" taraftarlarının hayal gücünü tutuşturan ama gerçekte tamamlanmayan en büyük söylentilerden biri olarak kaldı.

    Harry Kane'e gelince, ismi Hilal'in hesaplarında güçlü bir şekilde yer aldı; onu Ollie Watkins'in yanı sıra kulüple ilişkilendiren raporların gölgesinde, "Lider" sonunda diğer İngiliz forvete yönelerek Watkins transferini bitirdi.

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    Osimhen ve Vinicius: Devasa hücum hayalleri

    Yine Hilal cephesinde konu Kane ile sınırlı kalmadı; zira dünya çapında bir forvet arayışı içinde olan kulübün adı, Nijeryalı Victor Osimhen ile de anıldı. Bu da "lider"in hücum hattını piyasanın en tartışmalı dosyalarından biri hâline getirdi.

    Aynı durum, Suudi Arabistan'a ister Hilal ister Ahli üzerinden transfer olma olasılığı hakkında büyük spekülasyonların ortaya çıktığı Vinicius Junior için de geçerli. Bu, resmî bir anlaşmaya dönüşseydi gerçek bir deprem yaratabilecek söylentilerden biriydi.

    Ancak fiilen gerçekleşen farklı oldu; Hilal, Arsenal'den büyük bir transferle kadrosuna kattığı Martinelli üzerine yoğunlaşmayı tercih etti. Böylece Summerville ve Watkins'in yanına katılan oyuncu, "lider"e neredeyse tamamen yeni bir hücum hattı kazandırdı.

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    Kevin De Bruyne: Roshn'ın radarındaki orta saha yıldızları

    Söylentiler yalnızca forvetlerle sınırlı kalmadı. Bruno Fernandes güçlü bir şekilde Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmakla ilişkilendirildi ve bazı raporlar Hilal, Nasr ve İttihad'ın ilgi odağında olduğunu aktardı, ancak oyuncu tavrını netleştirdi ve Manchester United'da kalmaya karar verdi, böylece piyasadaki en büyük olası transferlerden biri suya düştü.

    Kevin De Bruyne ise, birinci sınıf yıldızları kadrosuna katmayı hedefleyen iddialı projesi kapsamında Kadisiye ile ilişkilendirilen isimlerden biriydi; kulüp bu dönemde büyük isimleri cezbedebilecek yükselen bir güç olarak kendini sunmaya çoktan başlamıştı ki bu, Manchester City'den uzun vadeli bir sözleşmeyle transfer ettiği Tijjani Reijnders'la birlikte açıkça ortaya çıktı.

    Bununla birlikte, De Bruyne'e eşlik eden söylenti sonunda ilgi ve tahmin çerçevesinde kaldı ve resmi bir transfere dönüşmedi; Kadisiye ise projesini başka isimlerle inşa etmeyi sürdürdü.

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  • Lewandowski, Van Dijk ve Son: Sınır tanımayan bir pazar

    Robert Lewandowski de Barcelona'dan ayrılışının gölgesinde Suudi Arabistan'a, özellikle de Ittihad'a transfer olmasıyla güçlü şekilde ilişkilendirilen isimlerden biriydi; hatta bazı raporlar, oyuncuya bunu kabul etmeyip farklı bir yolda devam etmeye karar vermeden önce son derece dev bir teklif sunulduğunu ortaya koydu.

    Ayrıca Virgil van Dijk'in adı da Suudi kulüplerinin savunma hatlarını güçlendirmek için ilişkilendirildiği söylentiler arasında yer aldı; bu sırada Son Heung-min'in adı Ittihad için olası bir seçenek olarak dolaşırken, Alisson Becker ve Ederson gibi büyük kalecilerle ilgili başka söylentiler de gündeme geldi.

    Bütün bu isimler, 2026 Roshn mercatosu hakkında önemli bir şeyi ortaya koyuyor: Suudi Ligi artık kariyerlerinin sonuna gelmiş büyük oyuncular için yalnızca bir varış noktası olmaktan çıktı, dünyanın en önemli yıldızlarıyla ilgili tartışmalarda müzakereler tamamlanmasa bile yer alır hale geldi.

    Dikkat çekici olan ise bu söylentilerin bir kısmının gerçek transferlerle sonuçlanması, bir kısmının tamamlanamayan hedeflere dönüşmesi, diğer bazı isimlerin ise yalnızca birer piyasa dedikodusu olarak kalmasıydı. Ancak etki tekti: Roshn Ligi'ni her gün küresel transfer piyasasında var etmek.

    Sonuç olarak, belki de bu söylentilerin en büyük kazancı, Suudi futbolu içindeki hırs tavanının ne kadar genişlediğini ortaya koymasıydı. Salah, Kane, Osimhen, Vinícius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski ve van Dijk... Bu isimlerin yalnızca Roshn kulüpleriyle ilişkilendirilmesi bile alev alev bir mercato yaratmaya yetti.

    Söylenti ile transfer arasında Suudi kulüpleri hayallerinin bir kısmını gerçekten gerçekleştirmeyi başardı, diğer hayaller ise gelecek mercatolara ertelendi. Eğer 2026'daki söylentilerin tavanı buysa, şimdi asıl soru şu: Gelecek mercatoda sadece dolaşan bir haber olmaktan çıkıp Roshn Ligi'ni sarsacak bir transfere dönüşecek küresel isim kim olacak?