Roshn Ligi'ndeki yaz transfer dönemi yalnızca resmi transferler için bir yarış olmakla kalmadı, aynı zamanda taraftarların hayallerini bir oyuncudan diğerine taşıyan ve tüm haberler gerçek transferlere dönüşmese bile Suudi kulüplerini dünya yıldızları pazarında güçlü bir şekilde var eden büyük bir söylenti dalgasına da sahne oldu.

Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne ve Vinicius Junior ayarında isimler manşetleri süsledi; ardından son günler bunların bazılarının kaderini belirlerken diğerlerini de hesaplardan düşürdü.

Roshn kulüpleri, Gabriel Martinelli'nin Al Hilal'e transferi gibi büyük dünya çapında transferleri gerçekten sonuçlandırmayı başarırken, heyecanın büyük bir kısmı sahanın dışında kaldı; zira söylentiler, gerçeğe dönüşseydi müsabakanın tüm görünümünü tamamen değiştirecek dev senaryolar üretti.