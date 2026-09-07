Robert Lewandowski de Barcelona'dan ayrılışının gölgesinde Suudi Arabistan'a, özellikle de Ittihad'a transfer olmasıyla güçlü şekilde ilişkilendirilen isimlerden biriydi; hatta bazı raporlar, oyuncuya bunu kabul etmeyip farklı bir yolda devam etmeye karar vermeden önce son derece dev bir teklif sunulduğunu ortaya koydu.
Ayrıca Virgil van Dijk'in adı da Suudi kulüplerinin savunma hatlarını güçlendirmek için ilişkilendirildiği söylentiler arasında yer aldı; bu sırada Son Heung-min'in adı Ittihad için olası bir seçenek olarak dolaşırken, Alisson Becker ve Ederson gibi büyük kalecilerle ilgili başka söylentiler de gündeme geldi.
Bütün bu isimler, 2026 Roshn mercatosu hakkında önemli bir şeyi ortaya koyuyor: Suudi Ligi artık kariyerlerinin sonuna gelmiş büyük oyuncular için yalnızca bir varış noktası olmaktan çıktı, dünyanın en önemli yıldızlarıyla ilgili tartışmalarda müzakereler tamamlanmasa bile yer alır hale geldi.
Dikkat çekici olan ise bu söylentilerin bir kısmının gerçek transferlerle sonuçlanması, bir kısmının tamamlanamayan hedeflere dönüşmesi, diğer bazı isimlerin ise yalnızca birer piyasa dedikodusu olarak kalmasıydı. Ancak etki tekti: Roshn Ligi'ni her gün küresel transfer piyasasında var etmek.
Sonuç olarak, belki de bu söylentilerin en büyük kazancı, Suudi futbolu içindeki hırs tavanının ne kadar genişlediğini ortaya koymasıydı. Salah, Kane, Osimhen, Vinícius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski ve van Dijk... Bu isimlerin yalnızca Roshn kulüpleriyle ilişkilendirilmesi bile alev alev bir mercato yaratmaya yetti.
Söylenti ile transfer arasında Suudi kulüpleri hayallerinin bir kısmını gerçekten gerçekleştirmeyi başardı, diğer hayaller ise gelecek mercatolara ertelendi. Eğer 2026'daki söylentilerin tavanı buysa, şimdi asıl soru şu: Gelecek mercatoda sadece dolaşan bir haber olmaktan çıkıp Roshn Ligi'ni sarsacak bir transfere dönüşecek küresel isim kim olacak?