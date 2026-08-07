Muhammed Salah, 2023'ten bu yana Suudi Ligi projesiyle en çok anılan isimlerden biriydi ve İttihad, birden fazla kez onun için olası bir hedef olarak öne çıktı; ancak birkaç transfer dönemi geçmesine rağmen anlaşma bir türlü sonuçlanmadı.

Bu kez tablo tamamen değişti. Trabzon, yalnızca mali bir teklif sunmakla kalmadı, Salah'ın etrafında eksiksiz bir proje inşa etti: devasa bir taraftar karşılaması, geniş bir medya ilgisi ve bu büyüklükte bir ismi kadrosuna katma fırsatını genellikle bulamayan bir kulüp için muazzam bir pazarlama değeri.









Trabzon açısından Salah, yalnızca gol atan ve gol pası veren bir kanat oyuncusu değil, hareket hâlindeki bir markadır. Varlığı; forma satışlarını artırma, sponsorları çekme, izlenmeleri yükseltme ve reklam değerini artırma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra, Türk Ligi'ne de yeni bir dünya yıldızı kazandırıyor.

İşte tam da burada bu transfer, sözleşmedeki rakamların ötesine geçiyor; çünkü Trabzon sadece bir oyuncu satın almıyor, etkileri sahanın dışına kadar uzanabilecek taraftar, medya ve turizm boyutuyla bir olgu satın alıyor.