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Salah oyunun kurallarını değiştiriyor: Suudi projesi Türk zekası karşısında saygınlığını mı yitirdi?

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Premier Lig
Anderson Talisca
N. Kante
V. Osimhen
Mısır
Türkiye
Suudi Arabistan
Brezilya
Fransa
Nijerya

Mısırlı kralın transferi olay yarattı

Transfer piyasası artık kulüpler arasında kimin daha fazla ödeyeceğine dair basit bir yarış olmaktan çıktı; son yıllarda tablo büyük ölçüde değişti ve bir projenin gücü, oyuncuyu parayla cezbetmeden önce onu ikna edebilme yeteneğiyle ölçülür hale geldi.

Belki de bu dönüşümün en açık örneği, Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzon ile yaptığı transferdi. Zira Türk kulübü, uzun yıllar boyunca ismi Suudi Ligi'yle, özellikle de Ittihad ile anılan bir transferi bitirmeyi başardı.

Salah'ın Türkiye'ye gelmesi yalnızca Trabzon için bir zafer anlamına gelmiyor; aynı zamanda daha büyük bir soruyu da gündeme getiriyor: Türk kulüpleri büyük transfer savaşında Suudi kulüplerinin önüne geçmeye mi başladı? Türkiye'deki kulüplerin harcadığı devasa meblağlar, yıldızları etrafında taraftar ve pazarlama coşkusu yaratabilme kabiliyetiyle birleşince, Roshn Ligi ile rekabet her zamankinden daha belirgin bir hâl aldı.

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    Salah: dengeyi tersine çeviren transfer

    Muhammed Salah, 2023'ten bu yana Suudi Ligi projesiyle en çok anılan isimlerden biriydi ve İttihad, birden fazla kez onun için olası bir hedef olarak öne çıktı; ancak birkaç transfer dönemi geçmesine rağmen anlaşma bir türlü sonuçlanmadı.

    Bu kez tablo tamamen değişti. Trabzon, yalnızca mali bir teklif sunmakla kalmadı, Salah'ın etrafında eksiksiz bir proje inşa etti: devasa bir taraftar karşılaması, geniş bir medya ilgisi ve bu büyüklükte bir ismi kadrosuna katma fırsatını genellikle bulamayan bir kulüp için muazzam bir pazarlama değeri.



    Trabzon açısından Salah, yalnızca gol atan ve gol pası veren bir kanat oyuncusu değil, hareket hâlindeki bir markadır. Varlığı; forma satışlarını artırma, sponsorları çekme, izlenmeleri yükseltme ve reklam değerini artırma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra, Türk Ligi'ne de yeni bir dünya yıldızı kazandırıyor.

    İşte tam da burada bu transfer, sözleşmedeki rakamların ötesine geçiyor; çünkü Trabzon sadece bir oyuncu satın almıyor, etkileri sahanın dışına kadar uzanabilecek taraftar, medya ve turizm boyutuyla bir olgu satın alıyor.

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  • Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Osimhen ve Sané olay yaratıyor

    Muhammed Salah, Türk kulüplerinin yıldız pazarında Suudi Arabistan'a rakip olma kapasitesini ortaya koyan tek örnek değildi.

    Galatasaray, Nijeryalı Victor Osimhen'i Napoli'den transfer ederek Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini bitirmeyi başardı; üstelik oyuncunun adı Suudi Arabistan Ligi ile anılmasına rağmen. Hatta raporlar, futbolcunun Roshn Ligi'ne transferi reddettiğinden ve Avrupa'da kalmayı tercih ettiğinden söz etmişti.

    Türk kulübü Osimhen ile de sınırlı kalmadı; ayrıca daha önceki dönemlerde adı Suudi Arabistan'a transferle anılan Alman Leroy Sané ile de anlaşmayı başardı.

    Fenerbahçe ise Anderson Talisca'yı Al Nassr'dan kadrosuna katarak rekabette güçlü bir şekilde yer aldı. Bu transfer, Türk kulüplerinin doğrudan Suudi Arabistan Ligi'nden oyuncu çekebildiğini, üstelik yıllık yaklaşık 15 milyon euroya ulaşan devasa bir maaşla, teyit etti.

    Kulüp ayrıca N'Golo Kanté'yi Al Ittihad'dan kadrosuna katmayı başardı; bu da hareketin yönünün artık zorunlu olarak yalnızca Avrupa'dan Suudi Arabistan'a doğru olmadığını, Türkiye'nin de devreye girip Roshn Ligi ile anılan isimleri kaptığını gösteren bir başka adım oldu.

    Beşiktaş da kendi payına, daha önce Al Hilal ile anılan Dele Alli de dahil olmak üzere dünya çapında isimlere yönelmişti. Böylece iki pazar arasındaki karşılaştırmayı daha gerçekçi kılan transferlerin listesi genişledi.

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    Para savaşı değil, projeler savaşı

    İşin ilginç yanı, Suudi Arabistan hâlâ çok daha büyük bir mali güce sahip; özellikle Kamu Yatırım Fonu'nun büyük kulüplerden bazılarını satın almasının ve dev şirketler ile yatırımların spor sektörüne girmesinin ardından.

    Ancak yalnızca para artık yeterli değil. Salah gibi otuz dört yaşındaki bir oyuncu ya da Osimhen gibi kariyerinin zirvesindeki bir yıldız, maaşın yanı sıra başka faktörler arayabilir: Avrupa rekabeti, taraftar baskısı, tarihi atmosferler, büyük turnuvalara katılım ve kulübün kariyerine katabileceği değer.

    Türkiye bu araçların tümüne birden sahip. Oradaki lig sadece yerel bir turnuva değil, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne açılan bir kapı. Büyük kulüpleri devasa bir tarihi taraftar kitlesine sahipken, İstanbul ve Trabzon gibi şehirler de oyuncular ve aileleri için ilave çekim faktörleri oluşturuyor.

    Bu yüzden Türk kulüpleri dünya çapında bir oyuncuyla müzakerelere girdiğinde, ona sadece para değil, eksiksiz bir deneyim de sunuyorlar.

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  • Türk kurnazlığı sahneye çıkıyor

    Son dönemdeki Türk başarısının en önemli nedenlerinden biri, müzakerelerin yürütülme biçiminin kendisinin gelişmesidir.

    Türk kulüpleri; yüksek maaş, sportif proje, temel oyuncu rolü ile oyuncunun taraftar ve ticari değerini bir araya getiren teklifler sunma konusunda daha yetenekli hale geldi. Bunu yaparken bazı yıldızların Avrupa'da kalma arzusundan da yararlanıyorlar.

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    Buna karşılık, Suudi kulüplerinin müzakere araçlarını geliştirmesi gerektiği görülüyor; özellikle de teklifin büyüklüğü ne olursa olsun tek başına "Suudi Arabistan" adının herhangi bir transferi sonuçlandırmaya artık yetmediği bu dönemde.

    Rekabet daha akıllı bir hale geldi; artık menajer maaştan önce projeyi soruyor, oyuncu sözleşme değerinden önce kendi rolünü soruyor, kulüp ise onlarca milyon ödemeden önce ticari getiriyi soruyor.

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    Suudi projesi itibarını mı kaybetti?

    Suudi projesinin bir transfer ya da birkaç transfer yüzünden itibarını kaybettiğini söylemek mantıklı değil; zira Roshn Ligi hâlâ dünya çapında isimlere sahip ve mali gücü hâlâ dünyanın en büyükleri arasında.

    Ancak Türkiye'de yaşananlar gerçek bir alarm zili niteliğinde. Suudi Arabistan ilk aşamada muazzam mali gücüyle yıldızları çekmeyi başardı, fakat gelecek aşama daha büyük bir şey gerektiriyor: Oyuncunun sözleşmenin değerini görmeden önce bile gelmek isteyeceği bir lig inşa etmek.



    Salah'ın Trabzon ile yaptığı transfer, artık paranın tek başına belirleyici etken olmadığını ve Türk kulüplerinin reddedilmesi zor teklifler oluşturmak için tarihlerine, taraftarlarına, Avrupa'daki konumlarına ve ticari değerlerine nasıl yatırım yapacaklarını öğrenmeye başladıklarını doğruluyor.

    Belki de Suudi Arabistan için en önemli mesaj açık: Rekabet artık kimin daha çok ödediğine değil, kimin daha ikna edici projeye sahip olduğuna dayanıyor.

    Eğer Roshn Ligi kulüpleri bu denklemi erken kavrarsa, Suudi mali gücü pazarlama, taraftar ve sportif güçle birleştiğinde çok daha tehlikeli hale gelecektir.

    Ancak bahis yalnızca para üzerine kurulu kalmaya devam ederse, Türk pazarı yıldız transferlerinde güç dengesini değiştirmek için gerçek bir fırsatla karşı karşıya bulabilir.