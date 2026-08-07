Transfer piyasası artık kulüpler arasında kimin daha fazla ödeyeceğine dair basit bir yarış olmaktan çıktı; son yıllarda tablo büyük ölçüde değişti ve bir projenin gücü, oyuncuyu parayla cezbetmeden önce onu ikna edebilme yeteneğiyle ölçülür hale geldi.
Belki de bu dönüşümün en açık örneği, Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzon ile yaptığı transferdi. Zira Türk kulübü, uzun yıllar boyunca ismi Suudi Ligi'yle, özellikle de Ittihad ile anılan bir transferi bitirmeyi başardı.
Salah'ın Türkiye'ye gelmesi yalnızca Trabzon için bir zafer anlamına gelmiyor; aynı zamanda daha büyük bir soruyu da gündeme getiriyor: Türk kulüpleri büyük transfer savaşında Suudi kulüplerinin önüne geçmeye mi başladı? Türkiye'deki kulüplerin harcadığı devasa meblağlar, yıldızları etrafında taraftar ve pazarlama coşkusu yaratabilme kabiliyetiyle birleşince, Roshn Ligi ile rekabet her zamankinden daha belirgin bir hâl aldı.