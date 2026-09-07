Salah, Osimhen ve Lukaku mu? Eski Fenerbahçe oyuncusu: Türkiye'de olanlara inanamıyorum!

Buna inanamayan Novak şöyle konuştu: "Neler olduğunu anlamıyorum. Bu kadar çok yıldızın Türkiye'ye neden geldiğini bilmiyorum ama bunun Türk ligi için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Oradaki tüm maçların biletleri tamamen satılıyor ve taraftarlar fanatik."

Slovak Jablonec oyuncusu şöyle devam etti: "Sıradaki yıldız Richarlison olabilir. Trabzonspor'a transferi hakkında tartışmalar var. Birçok özel oyuncu var! Çok mutluyum ve Trabzonspor'a karşı oynamayı büyük bir heyecanla bekliyorum."

Ve ekledi: "Ben Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin en büyük taraftarlarından biriyim, bu yüzden onlara başarılar diliyorum."

Novak sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden Türkiye çoğunlukla daha yaşlı oyuncular için tercih edilen bir destinasyondu, ama şimdi yirmili yaşlarında oyuncular da görüyoruz. Benim zamanımda İstanbul genellikle tecrübeli oyuncular için tercih edilirdi. Ama genç bir oyuncuyla anlaştığınızda, diğer genç oyuncular onun oraya transferini görüyor ve onun izinden gidiyorlar."

Ve şunları ekledi: "Şimdi daha genç oyuncular bile katılıyor ve bu Süper Lig için olumlu bir durum. Ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalarak onlar için de olumlu bir durum ortaya çıktı."