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Salah, Osimhen ve Lukaku mu? Eski Fenerbahçe oyuncusu: Türkiye'de olanlara inanamıyorum!

Konyaspor - Trabzonspor
Konyaspor
Trabzonspor
Süper Lig
Fenerbahçe - Roma
Fenerbahçe
Roma
Şampiyonlar Ligi
M. Salah
V. Osimhen
R. Leao
D. Vlahovic
L. Trossard
Fabinho
F. Novak
R. Lukaku
Türkiye
İtalya
Mısır
Nijerya
Portekiz
Sırbistan
Belçika
Brezilya
Çekya

"Trabzonspor'a karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Slovak Filip Novak, Türkiye Süper Ligi'nde son dönemde gerçekleşen büyük transferler hakkında konuştu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 36 yaşındaki sol bek Novak ile bir röportaj gerçekleştirdi. Novak röportaj sırasında Türkiye Ligi'ndeki son "dünya çapındaki" transferlere değinerek, lige akın eden isimlerin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Bu yaz Mohamed Salah ve Fabinho Trabzonspor'a, Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye, Leao Galatasaray'a, Vlahovic ve Trossard ise Beşiktaş'a transfer oldu.



  • İşte Türkiye Ligi'nin gelecek yıldızı

    Buna inanamayan Novak şöyle konuştu: "Neler olduğunu anlamıyorum. Bu kadar çok yıldızın Türkiye'ye neden geldiğini bilmiyorum ama bunun Türk ligi için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Oradaki tüm maçların biletleri tamamen satılıyor ve taraftarlar fanatik."

    Slovak Jablonec oyuncusu şöyle devam etti: "Sıradaki yıldız Richarlison olabilir. Trabzonspor'a transferi hakkında tartışmalar var. Birçok özel oyuncu var! Çok mutluyum ve Trabzonspor'a karşı oynamayı büyük bir heyecanla bekliyorum."

    Ve ekledi: "Ben Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin en büyük taraftarlarından biriyim, bu yüzden onlara başarılar diliyorum."

    Novak sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden Türkiye çoğunlukla daha yaşlı oyuncular için tercih edilen bir destinasyondu, ama şimdi yirmili yaşlarında oyuncular da görüyoruz. Benim zamanımda İstanbul genellikle tecrübeli oyuncular için tercih edilirdi. Ama genç bir oyuncuyla anlaştığınızda, diğer genç oyuncular onun oraya transferini görüyor ve onun izinden gidiyorlar."

    Ve şunları ekledi: "Şimdi daha genç oyuncular bile katılıyor ve bu Süper Lig için olumlu bir durum. Ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalarak onlar için de olumlu bir durum ortaya çıktı."

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  • Osimhen dönüm noktası!

    Şunları vurguladı: "Osimhen transfer piyasasını değiştirdi ve Galatasaray'a transferi bir dönüm noktası oldu. Nijeryalı oyuncu, kendisinden sonra Türkiye'ye gelen diğer oyunculara kapıyı araladı. 27 yaşındaki Leao ve 26 yaşındaki Vlahovic Türk liginin bir parçası oldu."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, buna kesinlikle inanıyorum. Osimhen oraya giden ilk büyük genç oyuncuydu. Dünyanın en iyi santraforlarından biriydi ve hâlâ da öyle. Kimin daha iyi olduğunu bilmiyorum, transfer haberlerini yakından takip etmiyorum; yalnızca transfer piyasasını izliyorum."

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  • İşler kontrolden çıkmaya başladı

    Novak, son dönemde Türkiye Ligi'ne akın eden ünlü isimlerle ilgili transferlerin çokluğu karşısında duyduğu şaşkınlığı dile getirerek şunları söyledi: "İşler kontrolden çıkmaya başladı. Her gün Twitter'ı (X) kontrol ediyorum ve kimin takıma katılacağını görüyorum, hepsi de parlak isimler."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Greenwood mükemmel bir oyuncu, onu Fransa'da izledim. Çok gol atıyor ve üst düzey bir oyuncu. O da büyük isimlerden biri." Türk gazetesi Hurriyet bu açıklamaları aktardı.

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