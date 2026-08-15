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Salah, Messi ve Ronaldo: Oyuncu neden kulüp amblemi̇nden daha önemli hale geldi?

FEATURES
L. Messi
C. Ronaldo
M. Salah
E. Haaland
Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
Trabzonspor - Ferencvaros
Ferencvaros
Europa League Qualification
Nashville SC - Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
ABD 1
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield
M.City - AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Premier Lig
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
King Cup
Arjantin
Portekiz
Mısır
Norveç
Türkiye
Macaristan
ABD
İngiltere
Galler
Suudi Arabistan

Taraftarlar artık kulüplerden çok yıldızlara mı bağlanıyor?

Futbol taraftarlarının kulüplere olan bağlılığı, artık eskisiyle aynı düzeyde değil. Zira güçlü bir şekilde kendini dayatan yeni bir olgu ortaya çıktı: Taraftarların, formalarını giydikleri kulüplerin amblemlerinden çok, oyunculara ve yıldızlara bağlanması.

Belki de Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferi, bu olgunun en açık örneğini temsil ediyor. Zira transfer, muazzam bir pazarlama başarısı elde etti; kulübün sosyal medya platformlarındaki hesapları büyük bir artış kaydetti, formalar tükendi, maç bilet fiyatları da dikkat çekici biçimde yükseldi.

Ancak dikkat çeken nokta şu ki, yeni taraftarların birçoğu Inter Miami'ye kulübün kendisi ya da Miami şehrine olan bağlılıkları nedeniyle değil, Messi'nin takım kadrosunda yer alması nedeniyle ilgi duydu.

  • Messi ve Ronaldo: Yıldızlık kulüpleri aşıyor

    Spor markaları strateji uzmanı James Kirkham, Inter Miami'nin pembe formalarının, giyen pek çok kişinin Miami şehriyle herhangi bir bağı bulunmamasına ve şehri hiç ziyaret etmemiş olmasına rağmen, İngiltere ve Avrupa'nın şehir ve kasabalarının sokaklarında sıkça görülen bir olguya dönüştüğünü vurguluyor.

    Kirkham, bu yaygınlaşmanın arkasındaki temel etkenin oyuncunun kendisi olduğunu belirtiyor ve taraftarların, kendileri için birer spor ve kültür simgesi olan yıldızlarla olan bağlarını göstermek istediklerini ifade ediyor. Bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

    Burada, yıldız oyuncunun kulüp, lig ve ülke sınırlarını aşan bir markaya dönüşmesi ışığında, Messi ile Cristiano Ronaldo arasında, aynı şekilde Barcelona ile Real Madrid, Amerika Ligi ile Suudi Ligi arasında süregelen kıyaslama öne çıkıyor.

    Oyuncuları takip etme olgusu yalnızca Messi ve Ronaldo ile sınırlı değil; bu olgu yıllar önce Zlatan Ibrahimovic gibi başka yıldızlarla başlamış, ardından video oyunlarının ve sosyal medya platformlarının büyük gelişimiyle daha da genişlemişti.

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  • Video oyunları aidiyet kavramını değiştiriyor

    Kirkham, video oyunlarının etkisinin, özellikle genç taraftarlar arasında, taraftarların futbolla kurduğu bağın değişmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu düşünüyor.

    Daha genç taraftarlar, kulübe geleneksel aidiyet kavramına daha az bağlı hale geldi; buna karşılık "EA Sports FC" ve "Football Manager" gibi oyunların yanı sıra YouTube, takas edilebilir oyuncu kartları ve diğer kaynaklar sayesinde farklı liglerdeki oyuncular ve takımlar hakkında geniş bir bilgiye sahipler.

    Dolayısıyla bir taraftar, kulübün amblemi ya da tarihi yüzünden değil, yalnızca sevdiği bir oyuncu o takımın formasını giydiği için farklı bir ülke ya da ligdeki bir takımı takip edebiliyor.

    Kirkham, taraftarların video oyunlarında bu yıldızlarla oynadığını, onları hayali takımlarına seçtiğini, ardından gerçekte giydikleri kulüplerin formalarını satın aldığını belirtiyor; bu da sanal dünya ile gerçeklik arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırmış durumda.

  • "İkinci Kulüp" olgusunun yükselişi

    Futbol taraftarlığı her zaman aile ve coğrafi konumla ilişkilendirilmiştir; birçok taraftar belirli bir kulübe bağlılık duyarak doğar ve bu aidiyet yaşamları boyunca onlarla birlikte devam eder.

    Ancak "İkinci Kulüp Taraftarının Yükselişi" başlıklı bir araştırma, bu denklemde açık bir değişime işaret ediyor; dünya genelindeki futbol taraftarlarının %80'i artık ana kulüplerinin yanı sıra ikinci bir takımı da takip ediyor.

    Bu, taraftarın kendi asıl kulübünü terk ettiği anlamına gelmiyor; takip etmek ve etkileşimde bulunmak için başka bir takım, hatta bazen birden fazla takım seçtiği anlamına geliyor.

    Bu olgu, güçlü yerel liglere sahip olmayan ülkelerde ve bölgelerde artıyor; buralarda coğrafi konum, bireyin desteklediği kulübün kimliğini belirlemede daha az etkili hale geliyor.

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  • Oyuncular "sürücü koltuğuna" geçiyor

    Taraftar ikinci takımını hikâyesi, kültürü veya değerleri nedeniyle, hatta forma tasarımını beğendiği için bile seçebilir; ancak en etkili faktör her zaman oyuncular olmaya devam ediyor.

    Araştırma, bir oyuncunun bir kulüpten diğerine transfer olmasının taraftarlarının bir kısmını da onunla birlikte geçmeye itebileceğine işaret ediyor; bu da sportif sadakat kavramında net bir dönüşümü yansıtıyor.

    Bu taraftar kesimi için kulüp artık tek ilgi odağı değil; oyuncunun kendisi ilişkinin merkezi hâline geldi. Zira onlar kurumlardan çok bireyleri takip ediyor.

  • Griezmann'dan Haaland'a: Oyuncu kendi hikâyesini kendi yazıyor

    Oyunun kuralları son yıllarda hızla değişti ve oyuncular, kamuoyundaki imajlarını ve kendi anlatılarını kontrol etme konusunda daha yetkin hale geldi.

    Antoine Griezmann, bu fikri açık bir şekilde değerlendirmeye çalışan ilk yıldızlardan biriydi. 2018 yılında geleceğiyle ilgili "kararını" bir belgesel film aracılığıyla açıklamış, ardından Atletico Madrid'de kalacağını duyurarak herkesi şaşırtmıştı.

    Griezmann'ın o dönemde maruz kaldığı eleştirilere rağmen, fikri sonraki yıllarda daha yaygın hale geldi; oyuncular, içeriklerini doğrudan taraftarlara ulaştıran bağımsız medya platformlarına dönüştü.

    Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Jude Bellingham, Ella Toone'un yanı sıra, kendi kanallarına sahip olan ve kulüplerin resmi platformlarından uzak bir şekilde taraftarlarıyla iletişim kuran oyuncuların açık örneklerini sunuyor.

    Oyuncu artık kendini istediği şekilde tanıtabiliyor, kendine özgü bir taraftar tabanı oluşturabiliyor ve taraftarlarla doğrudan etkileşime geçebiliyor; bu da ona kamuoyundaki imajını şekillendirmede daha büyük bir nüfuz kazandırdı.

  • Yıldızlık artık yalnızca sahadaki performansa bağlı değil

    Bir oyuncunun taraftar nezdindeki değeri artık sahada ortaya koyduklarının ötesine geçti; kişiliği, tutumları ve sahiplendiği davalar imajının temel bir parçası hâline geldi.

    Kirkham, oyuncuların geçmişe kıyasla çok daha büyük bir kültürel sembolizm kazandığını ve maç sonuçlarının ve kupaların ötesinde taraftarlar üzerinde bir iz bırakmanın önemini fark ettiklerini belirtiyor.

    Bunun bir örneği olarak, Kovid-19 salgını sırasında toplumsal meselelerde etkili bir rol oynayan ve bu sayede taraftarların geniş bir kesimiyle farklı bir ilişki kuran Marcus Rashford öne çıkıyor.

    Genç taraftarlar açısından ise oyuncuların tutumlarını, davalarını ve ilkelerini bilmek, özellikle kendi kimlikleri ve ilgi alanlarıyla örtüşen noktalar bulduklarında, onlarla daha derin bir ilişki kurmalarına yardımcı oluyor.

  • Dünya Kupası: yıldızları doğuran altın sahne

    Büyük turnuvalar, oyunculara kişisel markalarını güçlendirmek için istisnai bir fırsat sunar ve bu hedefe ulaşmak için Dünya Kupası'ndan daha büyük bir platform yoktur.

    Bu yaz düzenlenen turnuva boyunca, ister tanınmış yıldızlar olsun ister sürpriz yapan oyuncular olsun, sosyal medya platformlarındaki hesapları büyük bir büyüme yaşayan bir dizi oyuncu ön plana çıktı.

    Yeşil Burun Adaları kalecisi "Vozinha", İspanya karşısındaki performansının ardından bir halk kahramanına dönüşerek bunun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu; Instagram'daki takipçi sayısı yaklaşık 50 binden yaklaşık 30 milyona sıçradı.

    Ayrıca Lamine Yamal ve Bellingham da turnuvadan popülaritelerini artırmak için yararlanırken, Instagram'da sporcular arasında en büyük hayran kitlesine sahip olan Cristiano Ronaldo takipçi sayısında ek bir büyüme elde etti.

    Ancak Erling Haaland, sosyal medya platformlarındaki hesaplarının takipçi sayısında muazzam bir artış yaşamasının ardından en çok yararlananlardan biri oldu.

  • Haaland: Kulübünün önüne geçen bir futbolcu örneği

    Haaland'ın popülaritesi, aralarında taraftara yakın kişiliği, doğal görünümü ve sosyal medya platformlarındaki aktif varlığının da bulunduğu bir dizi etkene dayanıyor.

    Ayrıca geniş çapta yayılan video kliplere katılması, hakkındaki mizahi görsellerin yayılması, eski takım arkadaşlarıyla ilişkileri ve ayırt edici görünümü de taraftar nezdindeki varlığını güçlendirmeye katkı sağladı.

    "Engage" ve "MTM" şirketlerinin yayımladığı raporun görüşler bölümü başkanı ve raporun hazırlayıcısı Matthew Kyle'a göre Haaland, 1 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesapları üzerinden 51 milyondan fazla yeni takipçi kazanırken, bu rakam yılın ilk altı ayında yalnızca 11 milyondu.

    Kyle, oyuncunun turnuvadaki performansının başarısındaki etkenlerden biri olduğunu belirtiyor; ancak kişiliği, taraftarla etkileşim biçimi ve kendisiyle ilişkili içeriğin yayılmasının da en az bunun kadar önemli etkenler olduğunu ifade ediyor.

    Haaland'ın kişisel markasının gücüne dair belki de en açık gösterge, Instagram'daki takipçi sayısının kulübü Manchester City'nin takipçi sayısını yaklaşık 20 milyon takipçi geçmesi ve buna ek olarak kendisine ait bir YouTube kanalına sahip olması.

  • Kulüpler yeni bir meydan okumayla karşı karşıya

    Bu dönüşüm, kulüpleri zorlu bir denklemle karşı karşıya bırakıyor; kulüpler oyuncuların popülaritesinden özellikle forma satışları ve taraftar etkileşiminin artması yoluyla büyük ölçüde faydalanıyor, ancak aynı zamanda yıldızları üzerinde tam bir kontrole sahip değiller.

    Zira bir oyuncu, sevdiği müzik hakkında konuşmak için bir televizyon programına çıkabilir, bir podcast başlatabilir ya da kendine ait içerikler üretebilir; üstelik kulüp bu faaliyetlerin doğrudan bir parçası olmadan.

    Kirkham, kulüplerin bu gerçeğin farkında olduğunu, ancak kendilerine ait medya sistemleri ve içerikler oluşturmaktan başka fazla bir şey yapamayacaklarını düşünüyor.

    Buna karşılık bu gelişme, oyuncuları takip etmek ve onların saha içindeki ve dışındaki hayatları ile kariyerleri hakkında sürekli içerik elde etmek için artık daha fazla seçeneğe sahip olan taraftarlar için bir fırsat teşkil ediyor.

  • Yıldız oyuncu gittiğinde ne olur?

    Kulüpler açısından en büyük zorluk, belirli bir oyuncu nedeniyle kendilerine çekilen taraftarları, bu oyuncunun ayrılışından sonra da elde tutabilmektir. İşte burada "ulusal kahraman" fikri öne çıkıyor; belirli bir ülkeden gelen bir yıldız, yabancı bir kulübe yeni taraftar kapıları açabiliyor.

    Son Heung-min bunun çarpıcı bir örneği. Zira Tottenham'daki varlığı, kulübün Güney Koreli taraftarlar arasındaki popülaritesini artırmaya katkı sağladı; öyle ki Londra kulübü, orada Manchester United'ı geride bırakarak en popüler yabancı takım haline geldi.

    Son'un Tottenham'dan ayrılmasına rağmen kulüp, milyonlarca Koreli takipçisini aniden kaybetmedi; yeni takımı ise takipçi sayısında bir artış yaşadı.

    Aynı durum, Liverpool'daki kariyerinin ardından Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile anlaşan ve büyük taraftar ile pazarlama kazanımları elde eden Trabzonspor için de geçerli.

  • İçerik, aidiyetten daha güçlü hale gelebilir

    Kyle, kulüplerin yıldızların varlığından mümkün olan en üst düzeyde faydalanması gerektiğini, oyuncuların ister başka bir kulübe transfer olarak ister emekli olarak eninde sonunda ayrılmasının kaçınılmaz olduğunun bilincinde olarak düşünüyor.

    Bu nedenle, maçların ötesine geçen içerik üretmek, taraftarları elde tutmanın anahtarı olabilir.

    Oyuncuların kulüpler içindeki hayatlarının kulislerini gözler önüne seren videolar, o kulüpleri desteklemeyen kişiler tarafından bile büyük ilgi görüyor; çünkü iyi bir içerik, sırf eğlenceli ve farklı olması nedeniyle izleyiciyi cezbedebiliyor.

    "Welcome to Wrexham" dizisi, kulüple bağlantılı kişiliklerin illa futbol takip etmeyen taraftarları çekebilme gücüne bir örnek sunuyor; zira Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, yeni kesimlerin dikkatini Wrexham kulübüne çekmeye katkıda bulundu.

  • Yeni bir futbol çağının eşiğinde miyiz?

    Tüm bu dönüşümler, futbolun oyuncunun bir takım içindeki basit bir unsurdan daha fazlası haline geldiği bir aşamaya girdiğine işaret ediyor.

    Yıldızlar artık bağımsız birer marka haline geldi; kendi taraftarlarına, platformlarına ve içeriklerine sahipler ve nereye transfer olurlarsa olsunlar bu taraftar kitlesinin bir kısmını yanlarında götürebiliyorlar.

    Buna karşılık kulüpler artık taraftarlarını elde tutmak için yalnızca tarihlerine ve amblemlerine güvenemez hale geldi; artık en önemli yıldızları ayrıldıktan sonra bile taraftarı kendisine bağlı tutabilecek hikâyeler, karakterler ve içerikler inşa etmeleri gerekiyor.

    Belki de taraftarın yalnızca kulübü takip etmekle yetinmediği, aynı zamanda oyuncuyu, teknik direktörü, kulüp sahibini ve takımın hikâyesini oluşturan tüm karakterleri takip ettiği yeni bir çağın eşiğindeyiz.

    Kyle'ın da dediği gibi, futbol uzun dram dizilerine benziyor; birbirini izleyen sezonlar, değişen hikâyeler, sahneye çıkan ve ayrılan karakterler var ama hikâye asla durmuyor.