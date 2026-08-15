Futbol taraftarlarının kulüplere olan bağlılığı, artık eskisiyle aynı düzeyde değil. Zira güçlü bir şekilde kendini dayatan yeni bir olgu ortaya çıktı: Taraftarların, formalarını giydikleri kulüplerin amblemlerinden çok, oyunculara ve yıldızlara bağlanması.

Belki de Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferi, bu olgunun en açık örneğini temsil ediyor. Zira transfer, muazzam bir pazarlama başarısı elde etti; kulübün sosyal medya platformlarındaki hesapları büyük bir artış kaydetti, formalar tükendi, maç bilet fiyatları da dikkat çekici biçimde yükseldi.

Ancak dikkat çeken nokta şu ki, yeni taraftarların birçoğu Inter Miami'ye kulübün kendisi ya da Miami şehrine olan bağlılıkları nedeniyle değil, Messi'nin takım kadrosunda yer alması nedeniyle ilgi duydu.