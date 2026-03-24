Anfield'dan bir tarih parçası ayrılıyor: Bu, sezon sonunda gerçekleşecek; zira Liverpool ve Mısırlı forvet Mohamed Salah, eski Chelsea, Basel, Fiorentina ve Roma oyuncusunun Merseyside'ın kırmızı tarafında kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazandığı dokuz yılın ardından, sezon sonunda yollarının ayrılacağını ortak bir açıklamayla duyurdu.
Salah, Liverpool'dan ayrılıyor: Yaz transfer döneminde nereye gidebilir? MLS, Suudi Pro Ligi, Batı'dan Doğu'ya milyonlarca dolarlık teklifler
BASIN AÇIKLAMASI
"Mohamed Salah, 2025-26 sezonu sonunda Liverpool FC'deki parlak kariyerine son verecek.
Forvet, Anfield'da geçirdiği olağanüstü dokuz yıllık dönemi kapatmasını sağlayacak bir anlaşmaya Reds ile vardı.
Salah, taraftarlara karşı saygı ve minnettarlığının bir göstergesi olarak, geleceği konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla bu duyuruyu mümkün olan en kısa sürede yapmak istediğini belirtti.
2017 yazında Roma'dan transfer edilen 11 numara, Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve iki Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir FA Cup, iki Lig Kupası ve bir Community Shield'ın kazanılmasına katkıda bulundu.
Bugüne kadar 435 maçta 255 gol atan Mısırlı oyuncu, Reds'in tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve sayısız kişisel ödülün yanı sıra dört kez Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
Bu sezonun bitmesine daha çok zaman varken, Salah Liverpool için mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye odaklanmış durumda ve bu nedenle, mirasını ve başarılarını tam anlamıyla kutlama zamanı, yıl içinde Anfield'a veda edeceği zaman gelecek."
İLK AŞAMALAR
Salah için Avrupa'dan uzak bir gelecek hayal etmek kolaydır; zira "kendi" takımı Liverpool'a karşı oynama şansı neredeyse sıfırdır: Barcelona (her zaman mercek altında olan bir kulübün kasası için yüksek maaşlı bir transfer) veya PSG (son birkaç yıldır genç oyunculara yönelen bir kulüp) gibi büyük kulüplerde oynamasını düşünmek zordur.
Zaten Aralık ayında, teknik direktör Slot'a karşı "artık hiçbir ilişkim yok" dediği öfke patlamasının ardından veda etmeye çok yakındı. Onunla ilgili olarak, Suudi Arabistan'daki Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'i ve dünyanın diğer ucundaki ABD'deki MLS'den San Diego ile ilgili söylentiler var. Batı ve doğu olmak üzere bu iki yön, fiziksel patlama gerektiren kanat pozisyonunda 34 yaşında bile rekabetçi kalmasını sağlayabilir.
Avrupa'da, ancak çok ön planda olmayan bir başka olasılık da Türkiye Süper Ligi: Anadolu yarımadasında da, özellikle İstanbul'da, 2025 ilkbaharında imzalanan ve 2027'ye kadar geçerli olan son sözleşme yenilemesi sonrasında Firavun'un Liverpool'da kazandığı 24 milyon euro gibi devasa maaşları ödeyebilecek kulüpler var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor.