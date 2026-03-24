Salah, Liverpool'dan ayrılıyor: Yaz transfer döneminde nereye gidebilir? MLS, Suudi Pro Ligi, Batı'dan Doğu'ya milyonlarca dolarlık teklifler

Salah için Avrupa'dan uzak bir gelecek hayal etmek kolaydır; zira "kendi" takımı Liverpool'a karşı oynama şansı neredeyse sıfırdır: Barcelona (her zaman mercek altında olan bir kulübün kasası için yüksek maaşlı bir transfer) veya PSG (son birkaç yıldır genç oyunculara yönelen bir kulüp) gibi büyük kulüplerde oynamasını düşünmek zordur.

Zaten Aralık ayında, teknik direktör Slot'a karşı "artık hiçbir ilişkim yok" dediği öfke patlamasının ardından veda etmeye çok yakındı. Onunla ilgili olarak, Suudi Arabistan'daki Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'i ve dünyanın diğer ucundaki ABD'deki MLS'den San Diego ile ilgili söylentiler var. Batı ve doğu olmak üzere bu iki yön, fiziksel patlama gerektiren kanat pozisyonunda 34 yaşında bile rekabetçi kalmasını sağlayabilir.

Avrupa'da, ancak çok ön planda olmayan bir başka olasılık da Türkiye Süper Ligi: Anadolu yarımadasında da, özellikle İstanbul'da, 2025 ilkbaharında imzalanan ve 2027'ye kadar geçerli olan son sözleşme yenilemesi sonrasında Firavun'un Liverpool'da kazandığı 24 milyon euro gibi devasa maaşları ödeyebilecek kulüpler var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor.