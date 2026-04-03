Goal.com
Canlı
Manchester United v Liverpool FC - Premier League

Çeviri:

Salah'ın senaryosu Bruno Fernandes'i Suudi Arabistan'a yaklaştırıyor

Transfers
Premier Lig
Premier Lig
M. Salah
Liverpool
M. United
B. Fernandes
Suudi Arabistan
Mısır

Manchester United'ın gerçekçi yaklaşımı, Roshen Ligi'ne fayda sağlıyor

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes’in Manchester United’daki geleceği, kulüp içinde olası ayrılığına nasıl yaklaşılacağı konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken belirsizliğini koruyor.

Manchester United içindeki bazıları, Bruno'nun vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve kulüpte tutulması gerektiğini düşünüyor.

Diğer taraf ise, Portekizli oyuncunun İngiliz takımının kadrosunu yenileyebilecek büyük bir satış fırsatı olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Manchester United'ın orta saha için yeni transferleri finanse etmek amacıyla Fernandes'i satmaya açık olduğu ortaya çıkmıştı.

CaughtOffside, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in Bruno'yu kadrolarına katmakla ilgilendiğini, ancak Suudi Arabistan'ın Roshen Ligi'ne transferinin daha gerçekçi göründüğünü belirtti.

  • Manchester United v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Manchester United'ın resmi tutumu Bruno Fernandes'in satılık olmadığı yönünde olsa da, kulüp yönetimi onun 32 yaşına yaklaşmakta olduğunu ve performansının yakında düşüşe geçebileceğini biliyor.

    CaughtOffside kaynakları, 33 yaşına giren Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın bu sezonki performansındaki düşüşün endişe yarattığını belirtiyor.

    Kaynaklar, Manchester United'ın Liverpool'un Salah ile yaşadığına benzer bir duruma düşmek istemediğini belirtti.

    Bir kaynak, "United'ın bazı yetkilileri, bu yılın Fernandes'i satmak için uygun bir zaman olabileceğini düşünüyor, ancak bu, tıpkı Liverpool'un geçen yılın aynı döneminde Salah'ı tutmamaya karar vermesi gibi, son derece zor bir transfer" dedi.

    Kaynak, "Ayrıca Fernandes'in kendisi de Suudi kulüplerinden büyük teklifler alacağını biliyor. Bu nedenle, kulüp onu tutmak istese bile, kafası başka tekliflerle meşgul olan bir oyuncuyu zorlamanın bir anlamı olmadığını düşünebilir" diye ekledi.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE