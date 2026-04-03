Salah'ın senaryosu Bruno Fernandes'i Suudi Arabistan'a yaklaştırıyor

Manchester United'ın resmi tutumu Bruno Fernandes'in satılık olmadığı yönünde olsa da, kulüp yönetimi onun 32 yaşına yaklaşmakta olduğunu ve performansının yakında düşüşe geçebileceğini biliyor.

CaughtOffside kaynakları, 33 yaşına giren Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın bu sezonki performansındaki düşüşün endişe yarattığını belirtiyor.

Kaynaklar, Manchester United'ın Liverpool'un Salah ile yaşadığına benzer bir duruma düşmek istemediğini belirtti.

Bir kaynak, "United'ın bazı yetkilileri, bu yılın Fernandes'i satmak için uygun bir zaman olabileceğini düşünüyor, ancak bu, tıpkı Liverpool'un geçen yılın aynı döneminde Salah'ı tutmamaya karar vermesi gibi, son derece zor bir transfer" dedi.

Kaynak, "Ayrıca Fernandes'in kendisi de Suudi kulüplerinden büyük teklifler alacağını biliyor. Bu nedenle, kulüp onu tutmak istese bile, kafası başka tekliflerle meşgul olan bir oyuncuyu zorlamanın bir anlamı olmadığını düşünebilir" diye ekledi.

