Salah'ın senaryosu Bruno Fernandes'i Suudi Arabistan'a yaklaştırıyor

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes’in Manchester United’daki geleceği, kulüp içinde olası ayrılığına nasıl yaklaşılacağı konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken belirsizliğini koruyor.
Manchester United içindeki bazıları, Bruno'nun vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve kulüpte tutulması gerektiğini düşünüyor.
Diğer taraf ise, Portekizli oyuncunun İngiliz takımının kadrosunu yenileyebilecek büyük bir satış fırsatı olduğunu düşünüyor.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Manchester United'ın orta saha için yeni transferleri finanse etmek amacıyla Fernandes'i satmaya açık olduğu ortaya çıkmıştı.
CaughtOffside, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in Bruno'yu kadrolarına katmakla ilgilendiğini, ancak Suudi Arabistan'ın Roshen Ligi'ne transferinin daha gerçekçi göründüğünü belirtti.