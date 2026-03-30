Mısır millitakım teknik direktörünün kardeşi, sağ kolu ve milli takımın teknik direktörü İbrahim Hassan, On Sports’a konuşarak Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ın geleceğine değindi. Eski Roma oyuncusu, sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını doğruladı; ancak bir sonraki takımı konusunda hâlâ büyük bir belirsizlik var. Egiptli teknik direktör, egzotik ve Avrupa seçenekleri arasında, onu Serie A'ya geri getirebilecek bir İtalyan takımından da bahsetti.
Salah'ın geleceği, Mısır teknik direktörünün açıklaması: “Serie A'da bir takım var…”. Roma, Juventus ve...: Kim onu transfer edebilir?
"Momo'nun geleceği mi? Avrupa'da kalmasını tercih ederim. Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Serie A kulüplerinden teklifler geldiğini duydum. MLS'ye giderse, spot ışıklarından çok uzak kalır. Salah'ı, benim şu anda Messi'yi hatırladığımdan daha fazla hatırlamayacaksınız. Onu izlemeye bile çalışmıyorum. Avrupa'dan teklif almazsa, Suudi ligine transfer olmak iyi bir seçenek olur, özellikle de Cristiano Ronaldo gibi büyük isimler varken."
Mısırlı teknik direktörün de belirttiği gibi, Liverpool efsanesine ilgi duyan pek çok takım var. PSG ve Bayern Münih’in yanı sıra, Premier Lig’den çeşitli kulüpler de onu kadrolarına katmak istiyor; ancak Mısırlı oyuncu, Chelsea’deki deneyiminin ardından İngiltere’deki son takımı olarak Reds’itercih ettiğini açıkladı.
Durumu araştıran takımlar arasında İtalya Serie A'nın bazı büyük kulüpleri de bulunuyor. Inter'den Juventus'a- Bianconeri'de onu çok takdir eden Luciano Spalletti var - ve Mısırlı oyuncunun daha önce forma giydiği ve onu İtalya'ya geri getirmek isteyen İtalyan kulübü Roma'ya kadar.