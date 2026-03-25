İşte oyuncunun bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasına neden olan başlıca sebepler; kulüp gibi o da yazılmamış bir gelecek için yeni bir sayfa açmaya hazır: Peki nerede oynayacak? Şu anda somut bir teklif gelmiş değil, kesin bir yol çizmek zor ve menajeri de şimdilik bir şey olmadığını açıkladı. Olası seçeneklerden biri Suudi Pro Ligi'dir; geçtiğimiz transfer dönemlerinde de bazı kulüpler, milyonlarca dolarlık tekliflerle Salah'ı ikna etmeye çalışmıştı. Geçen yaz ve ocak ayında denediler, ancak Mısırlı oyuncu her seferinde başını sallayarak bu süper teklifleri reddetti. Ancak şimdi durum değişti.