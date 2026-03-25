Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından Momo Salah, Reds'ten ayrılacağını duyurdu: Mısırlı forvet, 2027 Haziranında sona erecek olan sözleşmesine rağmen, İngiliz kulübüyle olan ilişkisini bir yıl erken sonlandırarak sezon sonunda ayrılacak; kulüp yönetimi ise ona, bu kararına karşı çıkmayacaklarını, ayrılmayı seçtiyse onu engellemeden gitmesine izin vereceklerini şimdiden bildirdi. Eski Roma ve Fiorentina oyuncusu, yıllardır Liverpool'un en iyi oyuncusu ve zaman zaman Premier League'in en iyi oyuncusu oldu; dünya çapında bir yıldızın rakamlarına sahipti, ancak şimdi taraflar bir döngünün sonuna geldi.
Salah gelecek yıl nereye gidecek: Liverpool'dan ayrılışı, Slot ile ilişkisi ve geleceğe dair son durum
YENİ LIVERPOOL PROJESİ
Salah'ın kulüpten ayrılma kararının arkasında, Reds'in teknik direktörü Arne Slot ile gergin ve karmaşık bir ilişki de yatıyor; ikili arasında geçen yıl da bazı sorunlar yaşanmış ve o dönemden sonra aralarındaki sorunlar kesin olarak çözüme kavuşturulamamıştı. Ayrıca, Liverpool yeni bir sayfa açıyor ve yeni bir döneme giriyor: Son transfer dönemlerinde özellikle yükselişte olan oyunculara odaklanıldı - bunlardan en önemlileri Isak ve Wirtz - ve zamanla Salah'ın Liverpool projesindeki merkezi rolü giderek azaldı; bugün Mısırlı oyuncu eskisi kadar ön planda değil, kulüp yeni bir proje başlatmak için başka oyunculara yöneliyor.
SALAH NEREYE GİDEBİLİR?
İşte oyuncunun bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasına neden olan başlıca sebepler; kulüp gibi o da yazılmamış bir gelecek için yeni bir sayfa açmaya hazır: Peki nerede oynayacak? Şu anda somut bir teklif gelmiş değil, kesin bir yol çizmek zor ve menajeri de şimdilik bir şey olmadığını açıkladı. Olası seçeneklerden biri Suudi Pro Ligi'dir; geçtiğimiz transfer dönemlerinde de bazı kulüpler, milyonlarca dolarlık tekliflerle Salah'ı ikna etmeye çalışmıştı. Geçen yaz ve ocak ayında denediler, ancak Mısırlı oyuncu her seferinde başını sallayarak bu süper teklifleri reddetti. Ancak şimdi durum değişti.