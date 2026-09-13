Celtic taraftarlarının tamamen yokluğundan dolayı hayal kırıklığı yaşasa da McGregor, takıma gönül verenlere kadronun maçın büyüklüğünü tamamen anladığı güvencesini verdi. Orta saha oyuncusu, deplasman taraftarı olmadan Govan'da geçmişte alınan olumlu sonuçları, takımın baskıyla başa çıkabileceğinin kanıtı olarak gösterdi.

Martin O'Neill'in ekibi, İskoç Premiership'te altıda altı yapmış olmanın verdiği moralle bu maça çıkarken, Rangers'a karşı kupadaki son dönemde kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedefliyor.

McGregor, "Oyuncular bu maçın taraftarlar ve kulüp için ne ifade ettiğini biliyor" diye ekledi. "Oraya kazanmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyarak gideceğiz. Bu, kendine özgü koşulları olan eşsiz bir maç. Kazanan her şeyi alacak."