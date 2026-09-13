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"Sakın oyuna gelmeyin!" Callum McGregor, Celtic'in Ibrox'ta 50 bin Rangers taraftarını nasıl susturacağını açıkladı
McGregor, sıra dışı derbide yarı final biletini hedefliyor
Callum McGregor, Premier Sports Cup'ta son dört takım arasına kalma mücadelesinde, Celtic'e Ibrox'ta Rangers'a karşı oynanacak yüksek tansiyonlu Old Firm çeyrek finalinde liderlik edecek. Hearts, Hibernian ve 10 kişi kalan Aberdeen, hafta sonundaki galibiyetlerinin ardından Hampden Park'taki yerlerini şimdiden ayırttı.
Pazar günkü karşılaşmanın galibi yarı final eşleşmelerini tamamlayacak, resmi kura çekimi ise maçın hemen ardından yapılacak.
SPFL'nin kararı sonrası deplasman taraftarlarının stada alınmaması nedeniyle Celtic'i, tribünlerde 50.000 taraflı ev sahibi taraftarın oluşturacağı bir duvar bekliyor.
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Kaptan, Ibrox'taki düşmanca ortamda soğukkanlılık çağrısı yaptı
Derbi öncesinde konuşan McGregor, yoğun baskı altında sakin kalmanın mutlak gerekliliğini vurguladı. Kaptan, takımını maçın yarattığı duygusal çılgınlığın içine çekilmemeleri konusunda uyardı.
Bunun yerine Celtic'in ilk düdükten itibaren oyunu yönlendirmesi ve oturmuş oyun planına güvenmesi gerektiğini söyledi.
McGregor, "İşin içine tam anlamıyla girmelisiniz" dedi. "Celtic gibi oynamalı, önde baskı kurmalı ve top çevirmelisiniz. Kendinizi maçın önemine ya da atmosferine kaptıramazsınız, bunu yapmak söylemesi kolay ama uygulaması zor bir şey. Ne zaman kendi oyunumuzu kabul ettirsek, genelde iyi sonuçlarla ayrılıyoruz."
Kadro, tribünde olamayacak taraftarlar için savaşmaya hazır
Celtic taraftarlarının tamamen yokluğundan dolayı hayal kırıklığı yaşasa da McGregor, takıma gönül verenlere kadronun maçın büyüklüğünü tamamen anladığı güvencesini verdi. Orta saha oyuncusu, deplasman taraftarı olmadan Govan'da geçmişte alınan olumlu sonuçları, takımın baskıyla başa çıkabileceğinin kanıtı olarak gösterdi.
Martin O'Neill'in ekibi, İskoç Premiership'te altıda altı yapmış olmanın verdiği moralle bu maça çıkarken, Rangers'a karşı kupadaki son dönemde kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedefliyor.
McGregor, "Oyuncular bu maçın taraftarlar ve kulüp için ne ifade ettiğini biliyor" diye ekledi. "Oraya kazanmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyarak gideceğiz. Bu, kendine özgü koşulları olan eşsiz bir maç. Kazanan her şeyi alacak."
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Celtic, Hampden'a dönüşü kesinleştirmeyi hedefliyor
Pazar günü alınacak bir galibiyet, Celtic'i 31 Ekim hafta sonunda Hampden Park'ta oynanacak yarı finale taşıyacak. Celtic, iki kulüp arasında oynanan son altı Lig Kupası karşılaşmasını kazandı ve bu etkileyici seriyi sürdürmek istiyor.
McGregor, agresif taktik yaklaşımlarını sahaya yansıtmalarının istedikleri sonucu getireceği konusunda güvenini koruyor.
Celtic, deplasman tribünlerini erken susturmayı ve bir yerel kupa daha yolunda ilerlemeyi hedefliyor.
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