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"Sakin ol, rahatla" - Gianni Infantino, Dünya Kupası için ABD'ye giriş izni verilmeyen Somalili hakeme yanıt verdi
Infantino, FIFA'nın tutumunu savunuyor
Somali'li hakem Omar Artan'ın Miami Uluslararası Havalimanı'ndan şok edici bir şekilde sınır dışı edilmesinin ardından, FIFA Başkanı nadir görülen bir basın toplantısında bu tartışmalı konuyu ele aldı.
Artan'ın tarihi fırsatını mahveden ciddi göçmenlik anlaşmazlığı hakkında konuşan Infantino, "Somali'li hakeme olanlar çok talihsiz bir durum. Tekrar söylüyorum, her şeyi kontrol edemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, tartışacağız, konuşacağız, göreceğiz. Bazen sakinleşmek, rahatlamak iyidir; her şey üzerinde çalışıyoruz, her şeyi çözmeye çalışıyoruz. Bazen hemen bağırıp çağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etki yaratır." dedi.
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Sınır görevlileri katı kurallara uymaktadır
Infantino, ilk yanıtını detaylandırarak, örgütün ulusal sınırlar konusunda karşılaştığı kısıtlamaları bir kez daha vurguladı.
Infantino, "İnanın bana, her zaman çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak, hükümetler ve polis güçleri üzerinde hüküm sürebilen dünyanın kralları olmadığımızı kabul etmeliyiz. Biz bir spor kuruluşuyuz" diye ekledi.
2025 CAF Yılın Erkek Hakemi, tamamen geçerli belgeler ve diplomatik pasaportla seyahat ediyordu ancak hızla Türkiye'ye geri gönderildi.
Bu katı uygulamanın savunucusu olan Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü lideri Andrew Giuliani, "Bu konunun ayrıntılarına giremem ancak gümrük ve sınır devriyesinin doğru bir karar verdiğini söyleyebilirim ve bu kararı destekliyorum" dedi.
Tarihi bir turnuva fırsatı kaçırıldı
Dünya futbolunun yönetim organı, daha önce Afrika temsilcisi için hayal kırıklığı yaratan sonucu kabul eden resmi bir açıklama yayınlamıştı.
FIFA, ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerinden tamamen elini çekerek şu açıklamayı yapmıştı: "FIFA, maç hakemi Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye giriş izni alamaması nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda antrenman yapamayacağını ve görev alamayacağını teyit edebilir. FIFA, vize kararları da dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Artan'ın durumunun şu anda değişmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir. Daha önceki FIFA etkinliklerinde olduğu gibi, vizeyi kimin alacağına ve kimin ülkeye giriş yapacağına nihai olarak ev sahibi hükümet karar verir."
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Artan'ın bundan sonra ne olacak?
Bu Perşembe günü gerçekleşecek muhteşem açılış maçlarını kaçırmasının yarattığı büyük kişisel hayal kırıklığına rağmen, Artan uluslararası hakemlik çevrelerinde hâlâ büyük saygı görüyor. Hakem, olağanüstü standartlarını sürdüreceğine söz verdi ve önümüzdeki uluslararası etkinliklere katılma arzusunu dile getirdi. Bu arada, seçilen geri kalan 51 hakem Kuzey Amerika’da yoğun turnuva öncesi hazırlık kamplarına devam ederken, Somali Futbol Federasyonu acil bir itirazda bulunuyor.