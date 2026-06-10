"Sakin ol, rahatla" - Gianni Infantino, Dünya Kupası için ABD'ye giriş izni verilmeyen Somalili hakeme yanıt verdi

Infantino, ilk yanıtını detaylandırarak, örgütün ulusal sınırlar konusunda karşılaştığı kısıtlamaları bir kez daha vurguladı.

Infantino, "İnanın bana, her zaman çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak, hükümetler ve polis güçleri üzerinde hüküm sürebilen dünyanın kralları olmadığımızı kabul etmeliyiz. Biz bir spor kuruluşuyuz" diye ekledi.

2025 CAF Yılın Erkek Hakemi, tamamen geçerli belgeler ve diplomatik pasaportla seyahat ediyordu ancak hızla Türkiye'ye geri gönderildi.

Bu katı uygulamanın savunucusu olan Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü lideri Andrew Giuliani, "Bu konunun ayrıntılarına giremem ancak gümrük ve sınır devriyesinin doğru bir karar verdiğini söyleyebilirim ve bu kararı destekliyorum" dedi.