Sakatlıklarla boğuşan Paul Pogba, dört aylık bir aradan sonra nihayet Monaco formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor

Teknik direktör Sebastien Pocognoli, 33 yaşındaki oyuncunun Marsilya ile oynanacak Ligue 1 maçı için artık ciddi bir seçenek olduğunu doğruladı. Maç öncesinde konuşan Pocognoli, Fransız oyuncunun fiziksel durumu hakkında umut verici bir açıklama yaptı. Belçikalı teknik adam, "Oynayabilir durumda" dedi. "Hala üç antrenman seansı var, ancak uluslararası maç arası başladığından beri sürekli olarak takımla antrenman yapıyor. Olumlu gidişatı göz önüne alırsak, kadroda yer alması bir olasılık, evet. Eğer kadroda olmazsa, bu, lig maçında oynaması için henüz her şeyin tam olarak hazır olmadığına hep birlikte karar verdiğimiz anlamına gelir. Şu an için herhangi bir engel yok ve işler yolunda gidiyor. Henüz kesin bir şey yok."