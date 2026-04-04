Sakatlıklarla boğuşan Paul Pogba, dört aylık bir aradan sonra nihayet Monaco formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor
Pogba'nın iyileşme süreci uzun sürecek
Eski Manchester United ve Juventus orta saha oyuncusu, uzun süredir devam eden baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Bu sakatlık, bu sezonki performansını önemli ölçüde kısıtladı; zira şu ana kadar Ligue 1’de sadece 30 dakika sahada kalabildi. Kulüp formasıyla son resmi maçına 5 Aralık’ta, Brest deplasmanında çıkmıştı. Ancak 26 Mart'ta Brentford'un U23 takımıyla oynanan hazırlık maçında 25 dakika sahada kalıp bir de gol atmasıyla iyileşme belirtileri netleşti.
Marsilya maçı için kadroya geri döndü
Teknik direktör Sebastien Pocognoli, 33 yaşındaki oyuncunun Marsilya ile oynanacak Ligue 1 maçı için artık ciddi bir seçenek olduğunu doğruladı. Maç öncesinde konuşan Pocognoli, Fransız oyuncunun fiziksel durumu hakkında umut verici bir açıklama yaptı. Belçikalı teknik adam, "Oynayabilir durumda" dedi. "Hala üç antrenman seansı var, ancak uluslararası maç arası başladığından beri sürekli olarak takımla antrenman yapıyor. Olumlu gidişatı göz önüne alırsak, kadroda yer alması bir olasılık, evet. Eğer kadroda olmazsa, bu, lig maçında oynaması için henüz her şeyin tam olarak hazır olmadığına hep birlikte karar verdiğimiz anlamına gelir. Şu an için herhangi bir engel yok ve işler yolunda gidiyor. Henüz kesin bir şey yok."
Pocognoli gürültüyü umursamıyor
Oyuncuların izinlerini İspanya'da geçirme kararları hakkında bazı sorular gündeme geldi, ancak Pocognoli, oyuncuların profesyonelliği konusundaki endişeleri hemen giderdi. Monaco teknik direktörü, sosyal medya faaliyetleri veya seyahat programları yerine, tamamen La Turbie'deki antrenman sahasında elde edilen sonuçlara odaklandı. Pocognoli, "Oyuncuların boş zamanları hakkında yorum yapmayacağım," dedi. "Bu onların özel hayatı. Tek söyleyebileceğim, bu hafta iyi antrenman yaptıkları için tatillerinin kesinlikle verimli geçtiği. Doğru zihniyetle geri dönüp La Turbie'de, bizim balonumuzda iyi performans gösterdikleri sürece benim için sorun yok."
Ligue 1'in son haftalarına etkisi
Monaco şu anda ligde altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son sırayı işgal eden Marsilya'nın üç puan gerisinde. Pogba gibi kaliteli bir oyuncunun geri dönüşü, Monaco'nun sezonun son haftalarında ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir. Ligde sadece yarım saat süreyle forma giymiş olan Pogba'nın zindeliği ve tecrübesi, Pocognoli için hayati öneme sahip olacak. Pazar gecesi oynanacak maç öncesinde üç antrenman seansı kalan sağlık ekibi, Pogba'nın artan antrenman yüküne verdiği tepkiyi izlemeye devam edecek.