Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu ancak gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu yüzden huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Artık Newcastle, potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna ek olarak Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın izinden çıkış kapısına yönelmek istemesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet düzene koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü ve çocukken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern makul olarak istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve şimdi Gordon'ı bekleyen büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca, kulübede oturan bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in parçası olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle