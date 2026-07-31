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John Stones transfer grade GFX InterGOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Sakatlıklarla boğuşan John Stones, kaçınılmaz Manchester City ayrılığının ardından Inter'de yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırdı

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir ve bu da sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olmasından kaynaklanmaz! Asıl sebep şu: Sezonun bitmesi tek bir anlama gelir, transfer zamanı! 2026 transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; bazı çok büyük isimler 1 Eylül'deki son gün gelmeden yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin işin içindeki herkes için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar verseydi neler olabileceğini düşündüğü pek çok anlaşma da var.

GOAL da bu yüzden, oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak aslında bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu sorunlar daha da belirgindi ve bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini zaten düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya iten uyluk problemi de muhtemelen bu şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’da on yıla yayılan parlak bir dönem geçirdi; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de yer aldığı tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların bu aşamada ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City de muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için ciddi bir risk barındırıyor. Ancak kulüp, haftalık yaklaşık 115.000 sterlin değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, oyuncunun Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha az. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, kariyerinin ileri dönemindeki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası konusunda geride bıraktığı bildirildiği için, bunu aynı zamanda önemli bir transfer başarısı olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek olması anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ancak 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama da oldukça uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

    • Reklam
  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace’ın Lacroix’i 24 yaşındayken Wolfsburg’dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix’in kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında oldukları da bildirildi. Şişkin piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar’ın ocakta Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma hamlelerini sürdürüyor. Chelsea’nin stoper rotasyonunda köklü bir değişime çaresizce ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusu bir kenara bırakıldığında, tablo biraz dağınık görünüyor; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr’ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix’in gelişinin ardından Chelsea’nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como’dan Jacobo Ramon da var. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League’de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A milli takım oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill’in yanına yerleştirmek, Chelsea’ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi’nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A milli takımına yükseldi ve Dünya Kupası’nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da zorlamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra’da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde ‘big six’ kulüplerinden birine geçiş yapma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea’ye transfer, onun için kusursuz sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin sınırlılıkları ile kendi geleceklerine dair belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso’nun ilk 11’ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park’ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’ı üzecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasındaydı. Adeta her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, fark etmez; iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da yokluğu net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; kalması durumunda bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varis bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson doğru profil gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesi gerekmesinin hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde muazzam bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vaat eden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayabilirdi. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki asıl, çok büyük fark da Rodri’nin Anderson’la ilk 11 arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

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  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elinden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisinin ardından oyuncuyu göndermek çok kolay olmayabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden 10 günden biraz fazla zaman geçmişti ve bu ayrılık, satın alma zorunluluğu içeren şarta bağlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya transferi şeklinde hızla gerçekleşti. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru kıran bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar dikkat çekici bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer ciddi risk taşıyor gibi hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villa sezon sonunda onu, muhtemelen yüksek bir bedelle, yine de satın almak zorundayken Garnacho beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle transfer olmuş olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti; anlaşma ise açıkça Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA nezdinde maksimize edecek şekilde kurgulanmış. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski taşıdığı bu dönemde bu fırsatı mutlaka en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boşalan bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden ayrıldığı için omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi oldukça yüksek ve bu, yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesin. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, satın alma zorunluluğu içeren ve şartları oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılmıştı; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha yüksek bir bedele değer biçilebilirdi, ancak Club Brugge iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru niteliğinde bir gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükteki bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge geçen sezon Union Saint-Gilloise’den şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir alternatif olarak birçok kutucuğu işaretliyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 51 gole katkı yaparak, yani 22 gol ve 29 asist üreterek, bireysel anlamda müthiş bir sezon geçirdi; Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri var; ücret günümüz piyasası için makul görünse de Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Gerçi o dönemde çok gençti ve Norwich City küme düşmeye mahkûmdu, ancak yine de Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fiziksellik ile hıza sahip. Arsenal’in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için biraz sabırlı olması gerekebilir, ancak en azından başlangıçta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League’e dönüyor; bunu da FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olmanın verdiği özgüvenle yapıyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. İddialara göre Tzolis yalnızca Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi; bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalamasının hiç şansı yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer politikaları nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce A Milli Takım'daki ilk maç şansını verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini sonunda ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen bir Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönliliğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi duruyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek, buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engelleme konusunda tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan yalnızca iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon sterline transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları yüzünden elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Oldukça büyük bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücumcularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi şimdi, transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, hem de fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de yalnızca iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla çıktığı 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi zarar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Varsayım, Rogers’ın aklında Emirates’e gitmenin olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler çıkaran Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League’de iyi arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa açısından: Çok acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyordu ancak formda olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planı açısından önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken çok ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının yalnızca birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu harika bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United açısından: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğunun ortaya çıkmasına kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay Milli Takımı görevindeyken ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmaların maliyetinin erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacaktır. Tielemans, Dünya Kupası'nda klasını bir kez daha gösteren, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Dolayısıyla geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacaktır ve bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu bile kanıtlanabilir. Not: B+

    Tielemans açısından: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına bastıktan sonra, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa, kendi başına da devasa bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olduğu ortada; bu da pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını kuşkusuz memnuniyetle karşılayacak Tielemans için bunu dev bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon sterlin)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre ayrılması muhtemel olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun kesinlikle dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon (64 milyon dolar) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyon karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar ağızda biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, ana orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde, Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. United'ın karar vericilerinin Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayısal takviyeye ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti ismi olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut edilen şey, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağını zaman gösterecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendisini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasının hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı onlardan en can yakıcı şartlarda alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşide yerini acımasız bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezonun bitiminden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak hayalin gerçekten sona erdiğini gösteren şey, her takıma değil de özellikle Tottenham'a giden Tonali'nin ayrılığı oldu. Taraftarlar açısından asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkan bir transfer piyasasının göstergesidir. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya Milli Takımı oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılacaksa, bunu Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için yapacaktı. Onun yerine, son iki sezondur Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak kadar nakde sahip bir Serie A kulübünün ortaya çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de Newcastle'ın istediği bonservis bedeli nedeniyle anlaşılır şekilde geri durdu. Sonuç olarak Tonali'nin yolu Tottenham'a düştü ve şimdi kariyerinin zirve yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenen bu rakam, bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları içinde hareket ederken uygun maliyetli fırsatları kovalayan bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid adına yine son derece akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz muadili gibi Dumfries de, savunmada olduğundan hücumda tartışmasız daha etkili olan bir başka sağ taraf savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir bedelle en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki olarak çıktığı 207 maçta 55 gol katkısı verdi, ayrıca Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda bazı önemli satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi. Kaliteli bir orta saha oyuncusu olan Fernandes, kaderleri sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'ın oldukça zayıf bir pazarlık konumunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. İkincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için ödenen 52 milyon £ bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes, çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde bir ödeme yapmaya razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşının seviyesine yaklaşmış bile değil. Bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak sonunda kendisini geçen sezon West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'te buldu; bu da bu transferi bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes'in, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türde bir orta saha olduğu tartışmasız. Elbette ne taraflardan biri ne de diğeri istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu yüzden Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun için bir bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi kullanılma ihtimali de yüksek. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği müthiş performanslar sayesinde son birkaç haftada sadece yükseldi; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmiyet kazandığında söylediği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası bundan daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir kabusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için alınacak yüksek, 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya entegre etmek yerine bir süre önce onu satarak gelir elde etmeye karar verdiği iddia ediliyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo'da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu, Chelsea teknik direktörü değil menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisinin dikkat çekici bir göstergesi. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Inter'in Palestra hamlesini çalmak için 24 saat içinde en avantajlı konuma geçerek Atalanta ile anlaşma yapmakta hızlı davrandı. Oyuncunun geniş ölçüde Scudetto şampiyonlarına katılması bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun bir profil çiziyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında sadece iyi geçen bir sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea'yi, çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter'e transfer olmaya tercih etmesinin nedenini bu soruya yalnızca Palestra'nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Maviler'in bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendini sınama fırsatına balıklama atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir; diğer yandan genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için onlara böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için getirilmişti, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalması da öyle. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma bir 75 milyon euro karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de para içinde yüzmeyen bir Milan takımı için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak bolca komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrolün kıyısında kalan bir oyuncu için gecikmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, ciddi vaatler sunan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu şekillendirmek yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sürülebilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni bir Milan’ın hücumunun mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı çok büyük olacak, çünkü bu ücret zaten başlı başına yüksek, Serie A’dan bir takım için ise kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak, futbolun en iyi satış yapan kulüplerinden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitmesine yalnızca 12 ay kalmış olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin ($94m) değer biçildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis gelirini, yüksek potansiyelli bir yedek oyuncuya kaçınılmaz olarak yeniden yatıracaklar. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak Tottenham’ın genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması dikkat çekiyor. Zaten stoper seçenekleri de çok yetersiz değil; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’deki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer bu; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışmıştı. Ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıkmışken, güney kıyısındaki kulüpteki sözleşmesinin son yılına girmesine ramak kala Spurs’ün bu stoper için fazla para ödemeye ikna edildiği hissinden kurtulmak zor. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlıkçı olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi bir pasör olan ve uzun süredir çok eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz olarak katılan Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, fazlasıyla mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, gerçi ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir; bu da hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında kümede kalma tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından aslında gidilecek tek yön yukarısı. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sunuyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr etmiş gibi görünebilir ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle en başından beri eli kolu bağlıydı. Bu da onun 40 milyon euroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç yine de Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi; serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal yerine Munoz'u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildirilmelerine rağmen araya girerek bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden adeta bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değerlendirilen genç bir kanat oyuncusunu sonradan uygun bir ücrete dönüşebilecek bir bedelle transfer ettiği için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Doğrudan oynayan, hızlı ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola'nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi duruyor. Ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edilmişken, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk dönemi biraz göçebe geçti ve bu şimdiden onun üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetişen oyuncu, daha sonra Real Madrid'e geçti ve yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadede yıldız bir isim olmayı umacaktır; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'un peşine düşmesi beklendiği için bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yeni görünümlü hücumunda yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten de iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya gelmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, şampiyonlukla tamamlanan 2024-25 sezonunda en güçlü dönemini geçirdiği sırada onunla yeni bir sözleşme imzalamış olsaydı, ayrılık zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan son derece kötü bir sezonun ardından nihayetinde bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca uzayan ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan yıpratıcı görüşmelerin ortasında, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 sterlin olduğu bildirilen rakama, boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Özellikle de yüksek profilli bir dizi hatayla kesintiye uğrayan dağınık bir sezonun ardından. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfı oldu. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate'ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek. Bonservis ödenmeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in, geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, hem taraftarlar hem de medya tarafından Real Madrid üzerindeki yoğun baskı nedeniyle çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferini gerçekleştirmek hem de arzuladığı dev maaşı almak üzere. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz transferle Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden yürüdü ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yenilenmiş Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri. Müthiş çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olan Portekizli oyuncu, Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Pep Guardiola için adeta kusursuz bir oyuncuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği City'de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid, sadece bonservissiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu kazanmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzayı kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmına bizzat kendisi de değinmişti, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşını transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ belirleyici olabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model, Mourinho'nun oyuncularından ne istediğinin somutlaşmış hâli, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir aradığı İspanya hamlesi. En az son üç yazdır, hatta belki daha uzun süredir Silva'nın adı La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırdı. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardımcı olmak, onun hiç şüphesiz benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti son derece yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir parça üzücü olsa da Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına doğru da İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kötü bir başlangıcın ardından kulübe geldikten sonra Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi mevkisinde dünyadaki en iyi oyuncular arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ettiğinde ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği düşünüldüğünde, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi şekilde deneyim eksiği yaşayan kadronun en tecrübeli isimlerinden birinden mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek adına yüklü harcama yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için bir kez daha büyük para saçmalarına engel olmadı. Son yıllarda transfer döneminde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu, son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun performansından gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir ‘Mourinho’ oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılacak oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Not: C

    Cucurella açısından: Şüphesiz bu hamlenin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girdiği anda Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle düşünülen isimlerden biri olduğu göz önüne alındığında, Portekizlinin ilk 11’inde Carreras’ın zaman zaman girip çıkması beklenirken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli düşünüldüğünde, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katılırsa, kötü şöhretli sabırsız Bernabeu taraftarını karşısına alma riskiyle karşı karşıya kalmamak için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın etkilemeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz onu Milos Kerkez'i kadroya katarak erkenden değiştirmeye yönelmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaklardı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamadı, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadeleci yapısı ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı çok net biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe de şimdi Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ama bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Spurs'ün elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı sağlayacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bedelsiz olarak gecikmeli şekilde gelmesi de hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki his hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabiliyor. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; anlaşılan Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Buna rağmen Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson şimdi Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu ancak gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu yüzden huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Artık Newcastle, potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna ek olarak Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın izinden çıkış kapısına yönelmek istemesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet düzene koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü ve çocukken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern makul olarak istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve şimdi Gordon'ı bekleyen büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca, kulübede oturan bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in parçası olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle