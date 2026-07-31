Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak aslında bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu sorunlar daha da belirgindi ve bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini zaten düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya iten uyluk problemi de muhtemelen bu şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’da on yıla yayılan parlak bir dönem geçirdi; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de yer aldığı tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların bu aşamada ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City de muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için ciddi bir risk barındırıyor. Ancak kulüp, haftalık yaklaşık 115.000 sterlin değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, oyuncunun Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha az. Şimdi Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, kariyerinin ileri dönemindeki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası konusunda geride bıraktığı bildirildiği için, bunu aynı zamanda önemli bir transfer başarısı olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek olması anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ancak 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama da oldukça uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis