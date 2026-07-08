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grafica pulisic usa milan 2026Getty Images

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Sakatlıklardan attığı sıfır gole kadar, Pulisic’in Dünya Kupası performansı tam bir fiyasko oldu: Milan için ne değişecek?

AC Milan
Transfers

Milan endişeli; Pulisic, hayal kırıklığına uğramış ve sakat bir şekilde Dünya Kupası'nı tamamladı

Pulisic için her açıdan yoğun bir yaz oldu. Balogun olayıyla ilgili büyük tartışmaların odağında yer alan ABD milli takımı, ev sahibi takımın neredeyse hiç zorlanmadığı bir maçta Belçika’ya 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı ve Pulisic tek bir darbeyle hem ayak bileğini hem de dizini incitti. Uluslararası alanda kendini kanıtlaması gereken bu Dünya Kupası’ndan, kemikleri kırık bir halde ayrıldı.


Milan’ın sağlık ekibi, ABD milli takımının sağlık ekibiyle temas halinde ve ilk görüşmelerden, sorunun ciddi olmadığı yönünde bir rahatlık hissediliyor.

  • ÇOK KIRILGAN

    Pochettino’nun ilk on birinde başladığı 4 maçtan Pulisic sadece birini tamamlayabildi; üç maçta ise fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan çıkmak istedi. Kaptan Amerika, en önemli turnuvaya belli bir kırılganlık göstererek ve kesinlikle en iyi durumda olmadan geldi. Massimiliano Allegri bile, on kadar maç hariç, her zaman bursit ve son derece rahatsız edici bir ayak bileği sorunuyla boğuşan gerçek Pulisic'i kadrosunda hiç bulamadı.

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  • KENDİ ÜLKESİNDE ELEŞTİRİLDİ

    Pulisic’in futbol dünyası tamamen altüst oldu: Milan taraftarları, Rossoneri’deki üç yıllık serüveninde ilk kez, geçen sezon altı ay boyunca gol atamaması nedeniyle onu eleştirmeye başladı. Amerikalı gazeteciler ve taraftarlar da geri kalmadı; eski Chelsea oyuncusunun Belçika karşısında sergilediği performansı olumsuz notlar ve yorumlarla bombardımana tutarak, onun gerçekten bir takımı sırtlayabilecek bir yıldız olup olmadığını sorguladılar,

  • KARDİNAL, PULISIC’İ PROJENİN MERKEZİNE ALMAK İSTİYOR

    Amorim, Milan’ın teknik direktörü olarak göreve başladığı ilk günden itibaren Pulisic’in 2026/2027 kadrosunda kalmasını talep etti. Bu talep, Cardinale’nin vizyonuyla büyük ölçüde örtüşüyor: Rossoneri’nin patronu, 11 numaralı oyuncusunu yeni dönemin en temsilci ve kilit isimlerinden biri haline getirmek istiyor.

    Dünya Kupası’ndaki başarısızlık, en azından şimdilik, bu Amerikalı forvetle ilgili planları değiştirmiş gibi görünmüyor. Cardinale, Pulisic ile izleyeceği stratejiyi çoktan belirlemiş durumda: önümüzdeki günlerde, maaşında artış da içeren 2031’e kadar geçerli yeni bir sözleşme uzatma teklifi sunacak ve anlaşma sağlanamazsa, mevcut sözleşmeyi 2028’e kadar uzatmasına olanak tanıyan tek taraflı maddeyi devreye sokacak. New York City’nin teklifini reddedmesinin ardından Cardinale, gerçekten kaçırılmayacak teklifler dışında transfer piyasasında kararlı duruşunu sürdürmek istiyor.

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