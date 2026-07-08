Sakatlıklardan attığı sıfır gole kadar, Pulisic’in Dünya Kupası performansı tam bir fiyasko oldu: Milan için ne değişecek?

Pulisic için her açıdan yoğun bir yaz oldu. Balogun olayıyla ilgili büyük tartışmaların odağında yer alan ABD milli takımı, ev sahibi takımın neredeyse hiç zorlanmadığı bir maçta Belçika’ya 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı ve Pulisic tek bir darbeyle hem ayak bileğini hem de dizini incitti. Uluslararası alanda kendini kanıtlaması gereken bu Dünya Kupası’ndan, kemikleri kırık bir halde ayrıldı.





Milan’ın sağlık ekibi, ABD milli takımının sağlık ekibiyle temas halinde ve ilk görüşmelerden, sorunun ciddi olmadığı yönünde bir rahatlık hissediliyor.