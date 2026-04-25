Kai Havertz, Cumartesi akşamı Arsenal ile Newcastle United arasında oynanan Premier Lig maçında, yaklaşık yarım saat sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sakatlık nedeniyle oyundan çıkması büyük hayal kırıklığı yarattı! Bir sonraki Alman hücum oyuncusu da Dünya Kupası'ndan elenecek mi?
Maçın başlarında Eberechi Eze'nin Arsenal'e attığı açılış golünü hazırlayan Havertz, yaklaşık 20 dakika sonra sakatlık nedeniyle yere yığıldı. Alman milli oyuncunun nasıl sakatlandığı, televizyon görüntülerinde ilk başta netleşmedi.
Havertz, sahada otururken bir süre Arsenal'in sağlık ekibi tarafından tedavi edildi. Sonunda, forvet oyuncusu gözle görülür bir şekilde sinirli ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde sahadan çıktı; Sky uzmanı Thomas Hitzlsperger, kasık bölgesinde bir sakatlık olabileceğini öne sürdü. Havertz'in yerine 34. dakikada Viktor Gyökeres oyuna girdi.
Eski Leverkusen oyuncusunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor. Muhtemelen maçtan sonraki saatlerde ilk teşhis veya değerlendirme yapılacak.
- AFP
Almanya Milli Takımı: Serge Gnabry'nin ardından Kai Havertz de Dünya Kupası'nda yer alamayacak mı?
Havertz'in tepkisi daha ciddi bir sakatlığa işaret ettiği için, Dünya Kupası'na katılımı tehlikeye girebilir. Zaten 26 yaşındaki oyuncu, çok uzun süren sakatlık sorunlarının ardından ancak Ocak ortasından itibaren tekrar forma giymeye başlamıştı.
TV yorumcusu ve eski milli futbolcu Hitzlsperger, Havertz'in son sakatlığı hakkında "Vücuduna olan güvenini yavaş yavaş kaybediyorsun" dedi. Arsenal'in yıldızı normalde Dünya Kupası'na katılacağı kesin görülen bir isim olarak kabul ediliyor; Mart ayındaki milli maçların sonucuna göre Nagelsmann tarafından yaz aylarında yapılacak turnuvada DFB takımının forvet hattında ilk 11'de yer alması bile planlanabilir.
Bu nedenle, Havertz'in Dünya Kupası'nda yer alamaması oldukça üzücü olur. Özellikle de Nagelsmann, Bayern Münih'ten Serge Gnabry'yi zaten kadroda göremeyeceği kesinleşmiş durumda. Gnabry kısa süre önce, adduktor kasındaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıklamıştı.
Arsenal, sezonun son maçında Kai Havertz'den yoksun kalacak mı?
Havertz, Şubat 2025'ten Ocak 2026'ya kadar neredeyse hiç ara vermeden sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Son zamanlarda Arsenal'in ilk on birine geri dönmeyi başarmış ve formunda sürekli bir yükseliş göstermişti. Almanya'nın İsviçre (4:3) ve Gana (2:1) ile oynadığı hazırlık maçlarında, en son Kasım 2024'te DFB takımında forma giydikten sonra, her iki maçta da ilk 11'de yer aldı.
14 Haziran'da Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçı olan Curacao karşılaşmasına sadece yedi hafta kaldı. Havertz'in sakatlığı, sezonun sonuna yaklaşırken Arsenal için de elbette büyük bir darbe olacaktır. Premier League'de Gunners, Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi verirken, Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör Mikel Arteta'nın takımı önümüzdeki hafta Atletico Madrid ile yarı final ilk maçına çıkacak.
- Getty Images Sport
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki grup maçları
Tarih
Maç
14 Haziran
Almanya - Curacao
20 Haziran
Almanya - Fildişi Sahili
25 Haziran
Almanya - Ekvador