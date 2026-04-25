Sakatlık nedeniyle oyundan çıkması büyük hayal kırıklığı yarattı! Bir sonraki Alman hücum oyuncusu da Dünya Kupası'ndan elenecek mi?

Maçın başlarında Eberechi Eze'nin Arsenal'e attığı açılış golünü hazırlayan Havertz, yaklaşık 20 dakika sonra sakatlık nedeniyle yere yığıldı. Alman milli oyuncunun nasıl sakatlandığı, televizyon görüntülerinde ilk başta netleşmedi.

Havertz, sahada otururken bir süre Arsenal'in sağlık ekibi tarafından tedavi edildi. Sonunda, forvet oyuncusu gözle görülür bir şekilde sinirli ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde sahadan çıktı; Sky uzmanı Thomas Hitzlsperger, kasık bölgesinde bir sakatlık olabileceğini öne sürdü. Havertz'in yerine 34. dakikada Viktor Gyökeres oyuna girdi.

Eski Leverkusen oyuncusunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor. Muhtemelen maçtan sonraki saatlerde ilk teşhis veya değerlendirme yapılacak.