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Roberto De Zerbi(C)Getty Images
Mohamed Saeed

Çeviri:

Sakatlık endişesi Tottenham'ı vurdu! Pedro Porro ve Destiny Udogie, De Zerbi'nin uyarısının ardından Everton maçının kadrosuna alınmadı

R. De Zerbi
D. Udogie
P. Porro
Tottenham Hotspur
Everton
Premier Lig

Tottenham Hotspur, Premier League'de Everton ile oynayacağı maç öncesi önemli bir çifte darbe aldı; Pedro Porro ile Destiny Udogie'nin ikisi de maç kadrosuna alınmadı. İlk tercih edilen bek ikilisinin yokluğu, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin maç öncesi görevleri sırasında fiziksel durumlarıyla ilgili sert bir uyarıda bulunmasının ardından geldi.

  • De Zerbi, savunmadaki ikili konusunda temkinli davranıyor

    Tottenham taraftarları, cumartesi öğleden sonra açıklanan kesin kadrolarda Everton'ın ziyaretinde hem Porro'nun hem de Udogie'nin yer almadığını görünce istenmeyen bir haberle karşılaştı.

    Geçen hafta sonu Nottingham Forest deplasmanındaki hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberlikte ikisi de ilk 11'de yer almışken, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçın kadrosunda tamamen bulunmamaları hemen soru işaretleri doğurdu.

    Cuma günü maç öncesi basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, ikiliyi oynatmanın taşıdığı riskler konusunda açık davrandı ve küçük kas sorunlarının kendisini bu kararı almaya zorladığını kabul etti. De Zerbi, "Porro küçük bir kas sorunu hissetti, yarın oynayıp oynayamayacağını görmemiz gerekiyor ama şu anda hiçbir risk almak istemiyorum. Udogie'de de durum aynı" dedi.

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    Fiziksel yıpranma ve Dünya Kupası sonrası düşüş

    Teknik direktör, beklerini bekleyen özel zorlukları ayrıntılandırırken, Porro’nun uluslararası turnuvadaki yer almasının şu anki yorgunluğunda rol oynadığını belirtti. De Zerbi, "Porro ve Udogie benzer oyuncular çünkü Pedro Dünya Kupası'nda oynadı, uzun bir Dünya Kupası oynadı ve Dünya Kupası'nın ardından bunun onun için yönetilmesi zor bir süreç olabileceğini zaten biliyorduk" dedi.

    Udogie'nin durumu da, Kuzey Londra'daki son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında aynı derecede hassas. İtalyan milli oyuncu sık sık tedavi masasına dönerken, kulüp de geçen yıl geçirdiği sekteye uğramış sezonun tekrarlanmasını çaresizce önlemek istiyor. Teknik direktör, "Udogie için, geçen sezon çok sayıda sakatlık yaşadı, Nottingham'da 60 dakika oynadı ve Destiny'yi de elimizden gelen en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor" diye ekledi.

  • Fernandes, yavaş başlangıca rağmen pozitifliğini koruyor

    Savunmadaki eksikler bir darbe olsa da, yaz transferi Matheus Fernandes kadro içindeki yüksek standartlar ve kalite hakkında konuştu. Takımın ilk maçlarını kazanamamasına rağmen, 85 milyon sterlinlik orta saha oyuncusu De Zerbi yönetimindeki projenin sonunda meyvesini vereceğinden emin olmaya devam ediyor.

    Doğu Londra'da son derece verimli bir dönemin ardından West Ham'dan gelen Fernandes, Manchester United'ın ilgisine rağmen Tottenham Hotspur Stadyumu'na transfer olmasının temel nedeni olarak teknik direktörün bulaşıcı tutkusunu gösterdi.

    Portekizli milli oyuncu, "Geçen sezon olduğumdan çok daha iyi bir oyuncu olabileceğime inanıyorum" dedi. "Kadroya baktığınızda büyük oyunculara, önemli oyunculara, tecrübeli oyunculara, çok kaliteli oyunculara sahip büyük bir takım. Bu yüzden daha iyi oyuncularla oynadığınızda, bence siz de daha iyi oynuyorsunuz. Bu yüzden çok daha iyi olabileceğime inanıyorum."

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    Spurs Stadı'nda savunmada yeniden yapılanma

    İki as oyuncunun da forma giyememesiyle birlikte, savunmadaki sağlamlığı ve hücumdaki genişliği sağlama görevi Archie Gray ile Andy Robertson'a kaldı. Çok yönlü genç oyuncu Gray, Leeds United'dan dikkat çeken transferinin ardından sık sık farklı rollerde kullanıldı, ancak Everton'ın fizik gücü yüksek kanat oyuncularına karşı koyma testi onun için yeni bir meydan okumaydı.

    Bu sırada, Premier League'de yüksek baskılı maçlardan fazlasıyla deneyimi olan Robertson'dan, son bölgede Udogie'nin genellikle sağladığı içe kat eden hareketleri ve bindirmeleri tekrarlaması istendi.

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