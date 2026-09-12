Sakatlık endişesi Tottenham'ı vurdu! Pedro Porro ve Destiny Udogie, De Zerbi'nin uyarısının ardından Everton maçının kadrosuna alınmadı

Teknik direktör, beklerini bekleyen özel zorlukları ayrıntılandırırken, Porro’nun uluslararası turnuvadaki yer almasının şu anki yorgunluğunda rol oynadığını belirtti. De Zerbi, "Porro ve Udogie benzer oyuncular çünkü Pedro Dünya Kupası'nda oynadı, uzun bir Dünya Kupası oynadı ve Dünya Kupası'nın ardından bunun onun için yönetilmesi zor bir süreç olabileceğini zaten biliyorduk" dedi.

Udogie'nin durumu da, Kuzey Londra'daki son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında aynı derecede hassas. İtalyan milli oyuncu sık sık tedavi masasına dönerken, kulüp de geçen yıl geçirdiği sekteye uğramış sezonun tekrarlanmasını çaresizce önlemek istiyor. Teknik direktör, "Udogie için, geçen sezon çok sayıda sakatlık yaşadı, Nottingham'da 60 dakika oynadı ve Destiny'yi de elimizden gelen en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor" diye ekledi.