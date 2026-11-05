Sakatlığını atlatan William Saliba mı, formda Ezri Konsa mı? Fransa millî takımının savunmacısı Dünya Kupası’nda yaşadığı sırt sakatlığından tamamen iyileşirken Arsenal’de ilk 11’de kim başlayacak?
Arsenal, Saliba'nın forma giyemeyeceği kesinleşince büyük harcama yaptı
Arsenal, Saliba'nın Kuzey Amerika'da ülkesini temsil ederken sırtından rahatsızlanmasını izleyip şanssızlığına hayıflandıktan sonra son transfer döneminde önemli kararlar vermek zorunda kaldı. Takımın kilit isimlerinden 2 numaralı oyuncusuna kendini kanıtlamış bir alternatif bulmak için büyük bir yatırım yapılmasına karar verildi.
Konsa, Aston Villa'nın Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve İngiltere'nin FIFA'nın en önemli turnuvasını üçüncü sırada tamamlamasına katkıda bulunduktan sonra ligdeki rakiplerinden transfer edildi. Son Premier League şampiyonu, sahanın her bölgesinde kadro derinliğine sahip olması gerektiğinin farkında.
Saliba'nın birkaç ay sahalardan uzak kalacak olmasıyla Konsa, Gabriel Magalhaes'in yanında görev alıp Mikel Arteta'nın planlarında düzenli olarak yer almak için erkenden güçlü bir aday olduğunu gösterdi. Tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve ilk golünü Everton karşısındaki 2-0'lık galibiyette attı.
29 yaşındaki oyuncu, Slavia Praha ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisi de “sorunlar” yaşadı. Bu durum Saliba'ya fırsat yaratabilir. Fransız oyuncu, Çekya'da oynanan maçta tam kapsamlı antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen yedek kulübesinden oyuna girmedi ve yeniden ilk 11'de yer almaya yaklaşıyor.
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Saliba, Arsenal'da Konsa'nın yerine ilk 11'de başlamalı mı?
Saliba'nın doğrudan yeniden ilk 11'e alınıp alınmaması gerektiği ya da Konsa'nın şimdilik stoperdeki yerini garantileyecek kadar iyi oynayıp oynamadığı sorulan eski Arsenal savunmacısı William Gallas, Arsenal biletleri için önde gelen platform SeatPick ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Soru şu: William Saliba geri döndüğünde hemen oynayacak mı? Sanmıyorum, çünkü henüz tam olarak hazır olmayacak. En iyi formuna kavuşmak için birkaç maç oynayacak ama sonrasında teknik direktör, Gabriel'in yanında kimin oynayacağına dair doğru kararı vermeli.
“Futbolda ne olacağını bilemeyiz. William Saliba ile Ezri Konsa'nın birlikte oynaması beni şaşırtmaz, çünkü sezon çok uzun olacak. Gabriel'i de biraz dinlendirmek gerekiyor. Bu yüzden Saliba'nın geri dönmek için sahada bir miktar süre alma fırsatı kesinlikle olacak. Sonrasında teknik direktör, takım için en iyisinin ne olduğuna dair doğru kararı verecek.”
Arsenal birden fazla kulvarda kupa peşinde
Arsenal Carabao Kupası'nda sansasyonel biçimde League Two ekibi Fleetwood Town'a elense de Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Kulüp, 2027'de yeni bir FA Cup macerasına başlamaya da hazırlanıyor.
Birden fazla kulvarda oynanacak maçlar herkesi memnun etmeye yardımcı olmalı. Arteta da uygun gördüğü şekilde oyuncularını dinlendirip rotasyona gidebilecek durumda. Gallas, Kuzey Londra'daki yıldızlarla dolu kadroda yapılacak değişiklikler hakkında şunları ekledi: “Bunun Arsenal için bir sorun olduğunu söylemem ama William Saliba gibi bir oyuncunun başına gelebilecek en zor şey bu. Özellikle de iyi formdayken, stoperde birinci tercihken ardından aylarca süren bir sakatlık yaşadığında.
“En iyi formuna dönüp yeniden sağlığına kavuşmak için çok, gerçekten çok çalışman gerekiyor. Aynı zamanda başka bir savunmacı senin mevkinde oynayıp iyi performanslar sergiliyor. Dışarıdan bakıldığında bu, sakatlanan oyuncu için gerçekten çok zor.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Millî aradan önce Hull maçı
Arsenal'ın kasım ayındaki millî araya girmeden önce oynayacağı bir maç daha var: Cumartesi günü en üst ligde Hull City'yi ağırlayacak. Fransa ve İngiltere UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken Saliba ile Konsa'yı önümüzdeki birkaç haftada nelerin beklediği henüz belli değil.
Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki kilit isimlerin fiziksel durumuyla ilgili gereksiz riskler alınmasını istemeyecek. Takımın mümkün olduğunca çok kadro seçimi sorunuyla başa çıkabilmesi önemli.
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