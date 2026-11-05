Arsenal, Saliba'nın Kuzey Amerika'da ülkesini temsil ederken sırtından rahatsızlanmasını izleyip şanssızlığına hayıflandıktan sonra son transfer döneminde önemli kararlar vermek zorunda kaldı. Takımın kilit isimlerinden 2 numaralı oyuncusuna kendini kanıtlamış bir alternatif bulmak için büyük bir yatırım yapılmasına karar verildi.

Konsa, Aston Villa'nın Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve İngiltere'nin FIFA'nın en önemli turnuvasını üçüncü sırada tamamlamasına katkıda bulunduktan sonra ligdeki rakiplerinden transfer edildi. Son Premier League şampiyonu, sahanın her bölgesinde kadro derinliğine sahip olması gerektiğinin farkında.

Saliba'nın birkaç ay sahalardan uzak kalacak olmasıyla Konsa, Gabriel Magalhaes'in yanında görev alıp Mikel Arteta'nın planlarında düzenli olarak yer almak için erkenden güçlü bir aday olduğunu gösterdi. Tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve ilk golünü Everton karşısındaki 2-0'lık galibiyette attı.

29 yaşındaki oyuncu, Slavia Praha ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisi de “sorunlar” yaşadı. Bu durum Saliba'ya fırsat yaratabilir. Fransız oyuncu, Çekya'da oynanan maçta tam kapsamlı antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen yedek kulübesinden oyuna girmedi ve yeniden ilk 11'de yer almaya yaklaşıyor.