Sakatlığın ardından gündeme gelen şüphe: Kylian Mbappe, Real Madrid'den "bıkmış" mı?

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappé, Real Betis ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberlik maçında, maçın bitimine on dakika kala dizindeki sorunlar nedeniyle oyundan çıkmıştı. Onun yokluğunda Madrid ekibi, maçın son dakikalarında beraberlik golünü yedi ve bu durum şampiyonluk şansını daha da uzaklaştırdı. Hector Bellerin'in golünden önce, Ferland Mendy'ye yapılan ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'yı çileden çıkaran bir faul ve Antonio Rüdiger'in hatası vardı.

Maçın ardından Real taraftarları arasında öfke yayıldı. Ancak Cadena SER radyo kanalındaki muhabir Tomas Roncero, bunun öncelikle Fransız oyuncunun oyundan alınmasından kaynaklandığını öne sürdü: "Çünkü taraftarlar, Mbappe'nin sahadan gerçekten sakat olduğu için çıktığını düşünmüyorlardı. Onun tam olarak elinden geleni yapmak istemediği hissi vardı."

Madrid merkezli Marca gazetesi ise bir adım daha ileri giderek "Mbappe bıktı" başlığını attı. Bunun bir nedeni, "Dünya Kupası öncesinde yaşadığı düzenli fiziksel sorunlar"dı. Mart ayında, tıbbi departmanın yanlış teşhis koyduğu ve Mbappe'nin yanlış bacağının muayene edildiği yönünde söylentiler çıkmıştı. Diğer bir neden ise sahne arkasında yaşanan "bazı çılgınlıklar"dı. 27 yaşındaki oyuncunun bazı takım arkadaşlarından giderek daha fazla rahatsız olduğu belirtildi.