Haberlerde, forvetin Real Madrid'deki hayatından artık bıkmış olduğu yönünde spekülasyonlar yapılıyor.
Sakatlığın ardından gündeme gelen şüphe: Kylian Mbappe, Real Madrid'den "bıkmış" mı?
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappé, Real Betis ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberlik maçında, maçın bitimine on dakika kala dizindeki sorunlar nedeniyle oyundan çıkmıştı. Onun yokluğunda Madrid ekibi, maçın son dakikalarında beraberlik golünü yedi ve bu durum şampiyonluk şansını daha da uzaklaştırdı. Hector Bellerin'in golünden önce, Ferland Mendy'ye yapılan ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'yı çileden çıkaran bir faul ve Antonio Rüdiger'in hatası vardı.
Maçın ardından Real taraftarları arasında öfke yayıldı. Ancak Cadena SER radyo kanalındaki muhabir Tomas Roncero, bunun öncelikle Fransız oyuncunun oyundan alınmasından kaynaklandığını öne sürdü: "Çünkü taraftarlar, Mbappe'nin sahadan gerçekten sakat olduğu için çıktığını düşünmüyorlardı. Onun tam olarak elinden geleni yapmak istemediği hissi vardı."
Madrid merkezli Marca gazetesi ise bir adım daha ileri giderek "Mbappe bıktı" başlığını attı. Bunun bir nedeni, "Dünya Kupası öncesinde yaşadığı düzenli fiziksel sorunlar"dı. Mart ayında, tıbbi departmanın yanlış teşhis koyduğu ve Mbappe'nin yanlış bacağının muayene edildiği yönünde söylentiler çıkmıştı. Diğer bir neden ise sahne arkasında yaşanan "bazı çılgınlıklar"dı. 27 yaşındaki oyuncunun bazı takım arkadaşlarından giderek daha fazla rahatsız olduğu belirtildi.
Mbappe: Bellingham, Vinicius ve Arbeloa ile kavga mı?
Jude Bellingham ile birkaç kez tartıştığı söyleniyor. Ayrıca Arbeloa'ya karşı şüpheli bir tavır sergilediği ve duyumlara göre takımın Vinicius Junior'u kendisine tercih etmesinden hoşnutsuz olduğu belirtiliyor. İki süperstar arasındaki ilişkinin gergin olduğu uzun süredir konuşuluyor.
Sky'ın verdiği bilgilere göre Brezilyalı oyuncu, 2027'ye kadar süren sözleşmesini uzatmak üzere. Vinicius, bir yıldan fazla bir süre önce, İspanyol dev kulüple yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayacağını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak bu, bugüne kadar gerçekleşmedi.
Sorunlu noktaların, Arbeloa'nın selefi Xabi Alonso ile olan kötü ilişkisi ve yüksek maaş talepleri olduğu belirtiliyor. Şimdi ise Mbappe'nin Real'in en çok kazanan oyuncusu olmaya devam edeceği konusunda taviz verdiği söyleniyor. Ara sıra, Vinicius'un gelecekte Real Madrid kadrosunda kesinlikle en çok kazanan oyuncu olmak istediğine dair haberler çıkmıştı.
Mbappe'nin hoşuna mı gidecek? Arbeloa yine kadro dışı kalacak gibi görünüyor
Vinicius'un Arbeloa yönetiminde kendini çok daha değerli hissetmesi bekleniyor. Ancak, büyük olasılıkla şampiyonluktan mahrum kalacak bu sezonun ardından Arbeloa'nın ayrılığı neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor. Söylentilere göre, Mbappé'nin de hoşuna gidecek şekilde, arka planda şimdiden halefler aranmaya başlanmış.
Real'in yeni teknik direktörü olarak son zamanlarda, yaz aylarında Dünya Kupası'nın ardından Equipe Tricolore'den ayrılacak olan ve dolayısıyla Mbappe'yi çok iyi tanıyan Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın adı geçiyor.