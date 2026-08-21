İngiltere yıldızlarının dönüşü etrafındaki iyimserliğe rağmen, savunmadaki sakatlık durumu Arteta için önemli bir baş ağrısı olmaya devam ediyor. Jurrien Timber, Dünya Kupası'ndan hemen önce kasık sakatlığı yaşamasının ardından hâlâ forma giyecek durumda değil ve William Saliba ile birlikte uzun süreli eksikler listesinde yer alıyor. Timber'ın dönüş takvimine ilişkin güncelleme veren Arteta, şu sözleri yineledi: "Hayır, önümüzdeki birkaç hafta içinde demiştim. Henüz grupla çalışmıyor."

Savunma hattındaki derinlik eksikliği, kulübü yeniden transfer piyasasına yöneltti. Arsenal'in, seçeneklerini artırmak için Aston Villa ile Ezri Konsa transferi konusunda 51 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığı bildirildi. Arteta'ya İngiltere savunmacısı için yapılan hamle doğrudan soruldu ve belirli isimler konusunda temkinli davranmasına rağmen, kulübün 1 Eylül tarihindeki son tarihten önce çözüm bulmak için yoğun şekilde çalıştığını kabul etti.

"Piyasada gerçekten çok aktifiz. Sanırım bunu birkaç gün önce de söylemiştim" diye ekledi Arsenal teknik direktörü. "Amaç kadroyu geliştirmek.

"Arka hatta gerçekten çok spesifik bir sorunumuz var, özellikle de Wilo'nun [Saliba] uzun süreli sakatlığı ve bir savunmacı daha eksiğimiz olması nedeniyle; bu açık. Bu yüzden o bölgeyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Hazır olduğumuzda bir şeyler açıklayacağız."