Getty Images Sport
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Sakatlandı bile mi?! Mikel Arteta, Arsenal'ın Coventry ile karşılaşması öncesinde Bruno Guimaraes'le ilgili endişe verici bir güncelleme yaptı
Guimaraes'ın Coventry maçı için durumu belirsiz
Arsenal taraftarları, Arteta'nın cuma günü Coventry'ye karşı oynanacak Premier League açılış maçı öncesinde yeni transfer Guimaraes'in forma giyme ihtimalinin ciddi şüphe taşıdığını açıklamasıyla sezonun başında korku yaşadı. Brezilyalı milli oyuncu, geçen pazar günü Manchester City'ye karşı Community Shield'da alınan 3-0'lık galibiyette kuzey Londra ekibi adına resmi maçlardaki ilk sınavına çıkmıştı, ancak aldığı darbe sonrası ilk maçı yarıda kaldı.
Arteta, perşembe günü maç öncesi basın toplantısında eski Newcastle kaptanının durumuna ilişkin güncelleme vermesi için sorularla karşılaştı. İspanyol teknik adam, 28 yaşındaki oyuncunun oynama ihtimali konusunda temkinli konuşarak şunları söyledi: "Nasıl olduğuna bakalım. Gerçekten çok iyi ilerliyor ama yarın için bir bakalım."
- Getty Images Sport
İngiltere ikilisi için olumlu haber
Guimaraes ile ilgili haberler belirsizlik taşırken, Bukayo Saka ile Declan Rice'ın forma giyip giyemeyeceği konusunda daha olumlu işaretler vardı. İngiltere milli takımının iki oyuncusuna da 2026 Dünya Kupası'nda uzun süre ilerlemelerinin ardından yaz tatilinde ek izin verildi ve bu nedenle Sobha Realty Training Centre'a takım arkadaşlarından daha geç döndüler. Ancak teknik direktör Mikel Arteta, "Evet, görev almaya hazırlar, evet" diyerek onların hazır olduğunu hızlıca doğruladı.
İkilinin dönüşü, özellikle Guimaraes hakkındaki endişeler düşünüldüğünde orta sahaya önemli bir güç katıyor. Rice ve Saka, bu yaz İngiltere'nin ilerleyişinde kilit rol oynadı. Bunun öncesinde ise Arsenal, yirmi yılı aşkın bekleyişine sonunda son vererek Premier League şampiyonluğuna ulaştığı yoğun bir iç saha sezonu geçirmişti.
Savunmadaki kriz Emirates'te sürüyor
İngiltere yıldızlarının dönüşü etrafındaki iyimserliğe rağmen, savunmadaki sakatlık durumu Arteta için önemli bir baş ağrısı olmaya devam ediyor. Jurrien Timber, Dünya Kupası'ndan hemen önce kasık sakatlığı yaşamasının ardından hâlâ forma giyecek durumda değil ve William Saliba ile birlikte uzun süreli eksikler listesinde yer alıyor. Timber'ın dönüş takvimine ilişkin güncelleme veren Arteta, şu sözleri yineledi: "Hayır, önümüzdeki birkaç hafta içinde demiştim. Henüz grupla çalışmıyor."
Savunma hattındaki derinlik eksikliği, kulübü yeniden transfer piyasasına yöneltti. Arsenal'in, seçeneklerini artırmak için Aston Villa ile Ezri Konsa transferi konusunda 51 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığı bildirildi. Arteta'ya İngiltere savunmacısı için yapılan hamle doğrudan soruldu ve belirli isimler konusunda temkinli davranmasına rağmen, kulübün 1 Eylül tarihindeki son tarihten önce çözüm bulmak için yoğun şekilde çalıştığını kabul etti.
"Piyasada gerçekten çok aktifiz. Sanırım bunu birkaç gün önce de söylemiştim" diye ekledi Arsenal teknik direktörü. "Amaç kadroyu geliştirmek.
"Arka hatta gerçekten çok spesifik bir sorunumuz var, özellikle de Wilo'nun [Saliba] uzun süreli sakatlığı ve bir savunmacı daha eksiğimiz olması nedeniyle; bu açık. Bu yüzden o bölgeyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Hazır olduğumuzda bir şeyler açıklayacağız."
- Getty Images Sport
Arteta, Lewis-Skelly'nin takımda kalacağını doğruladı
Son olarak, genç yıldız Myles Lewis-Skelly'nin geleceğiyle ilgili netlik sağlandı. 19 yaşındaki oyuncu, ayın başlarında Premier League'deki rakipler Chelsea ve Manchester United'a olası transferlerle anılmış, bu da Arteta'nın planlarındaki yeri hakkında soru işaretleri yaratmıştı. Ancak teknik direktör bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu ve genç oyuncunun yaz transfer döneminin ardından da Emirates'te kalacağını doğruladı.
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