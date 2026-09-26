L'Equipe'e göre Dembele, milli takım kariyerinde ilk kez Fransa'yı sahaya kaptan olarak çıkarmaya hazırlanıyor. Mbappe'nin yokluğunda bu sorumluluk, mevcut kadroda milli maç sayısı bakımından en kıdemli isim olan eski Barcelona oyuncusuna düşüyor. Dembele, ülkesi adına 68 kez forma giydi ve bu sayı onu Zidane'ın bu özel milli ara için oluşturduğu hiyerarşinin zirvesine taşıdı.

29 yaşındaki oyuncu cuma günü Türkiye'deki dar farkla kazanılan galibiyette aslında bu rolü kısa süreliğine tattı. Mbappe 59. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalınca kaptanlık pazubandını Dembele'ye verdi. Dembele de maçın son bölümünde ilk kez forma giyen Esteban Lepaul için oyundan alınana kadar pazubandı taşıdı.