AFP
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Sakatlanan Kylian Mbappe'nin Zinedine Zidane'ın kadrosundan çekilmesinin ardından Ousmane Dembele, Fransa'nın Belçika karşısında başını çekecek
Mbappe, diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı
Mbappe ile ilgili haber, görevine galibiyetle başlayan yeni teknik direktör Zinedine Zidane için önemli bir darbe oldu. Forvet oyuncusu, Kocaeli'ndeki karşılaşmada sol dizindeki bir tendon sakatlığı yaşadı; işin ironik yanı, bu sakatlığın galibiyet golünü attığı anda meydana gelmesiydi. Fransa Futbol Federasyonu, golcünün Belçika'ya seyahat etmeyeceğini ve bunun yerine rehabilitasyon sürecine başlamak için Madrid'e döndüğünü doğruladı. Bu, 107. milli maçına çıkarak Patrick Vieira ile aynı sayıya ulaşan ve Zidane'ın kendisinin sadece bir maç gerisine gelen oyuncu için sinir bozucu bir gelişme oldu.
- AFP
Dembele, Brüksel'de kaptanlık pazubandını takıyor
L'Equipe'e göre Dembele, milli takım kariyerinde ilk kez Fransa'yı sahaya kaptan olarak çıkarmaya hazırlanıyor. Mbappe'nin yokluğunda bu sorumluluk, mevcut kadroda milli maç sayısı bakımından en kıdemli isim olan eski Barcelona oyuncusuna düşüyor. Dembele, ülkesi adına 68 kez forma giydi ve bu sayı onu Zidane'ın bu özel milli ara için oluşturduğu hiyerarşinin zirvesine taşıdı.
29 yaşındaki oyuncu cuma günü Türkiye'deki dar farkla kazanılan galibiyette aslında bu rolü kısa süreliğine tattı. Mbappe 59. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalınca kaptanlık pazubandını Dembele'ye verdi. Dembele de maçın son bölümünde ilk kez forma giyen Esteban Lepaul için oyundan alınana kadar pazubandı taşıdı.
Takım çabasına övgü
Türkiye karşısında alınan zorlu galibiyeti değerlendiren Dembele, TF1'e yaptığı açıklamada, takımın zorlu bir maç, düşmanca bir stat atmosferi ve sıkıntılı bir zemin için tamamen hazırlandığını söyledi. Takımın genel olarak ortaya koyduğu sağlam performansı ve hafta boyunca yapılan kapsamlı hazırlığı öven Dembele, üç puanı almaktan memnun olduklarını ancak skora rahatlıkla bir ya da iki gol daha ekleyebileceklerini belirtti.
"Sıkıntılı bir zeminde ve ateşli, zorlu bir statta zor bir maç olacağını biliyorduk, bunun farkındaydık. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bence genel olarak çok iyi bir maç çıkardık; bir ya da iki gol daha atabilirdik. Ama bu maçtan ve üç puandan mutluyuz; ayrıca sağlamdık da. Teknik direktör bizden iyi futbol oynamamızı, sahada çok iletişim kurmamızı ve 4-3-3 dizilişini uygulamamızı bekliyor. Böyle devam edeceğiz ve pazartesi gününe hazırlanacağız" dedi Dembele.
- AFP
Belçika sınavına hazırlanıyor
Brüksel'deki King Baudouin Stadyumu'nda Belçika'ya karşı oynanacak yaklaşan maç, Zidane'ın ekibi için kalite açısından daha üst seviyede bir sınav anlamına geliyor. Belçika, İtalya'yı 2-0 yenerek Ligue A1'de şu anda lider durumda bulunuyor; bu da Fransa'nın zirvedeki tempoyu korumak için muhtemelen bir sonuç alması gerekeceği anlamına geliyor. Bu maç, Dembele'nin liderlik özellikleri ve Zidane'ın taktiksel esnekliği açısından büyük bir test olacak; özellikle de takım, son üçte Mbappe'nin bitiriciliğine duyduğu tam bağımlılıktan uzaklaşmaya çalışırken.
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