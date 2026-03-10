Sakat mı, yoksa yedek mi? Harry Kane, Atalanta Bergamo maçında FC Bayern München'in ilk on birinde yer almadı

Son olarak baldırına aldığı darbe nedeniyle sahalardan uzak kalan İngiliz oyuncu, Atalanta Bergamo ile oynanacak olan çeyrek final ilk maçında (21:00) ilk olarak yedek kulübesinde oturacak. Onun yerine Nicolas Jackson yine forvet pozisyonunda maça başlayacak.

Vincent Kompany, Amazon Prime Video'da maçın başlangıcından önce Kane'in durumuyla ilgili olarak "Bir kez antrenman yaptı ve bugün kesinlikle rol alabilir" dedi ve ekledi: "Oyuncu kadrosunda olduğu için mutluyuz. Başlangıçtan itibaren henüz erken."