Sakat mı, yoksa yedek mi? Harry Kane, Atalanta Bergamo maçında FC Bayern München'in ilk on birinde yer almadı

Rekor şampiyonu Bayern Münih, forvet Harry Kane olmadan Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına başlıyor.

Son olarak baldırına aldığı darbe nedeniyle sahalardan uzak kalan İngiliz oyuncu, Atalanta Bergamo ile oynanacak olan çeyrek final ilk maçında (21:00) ilk olarak yedek kulübesinde oturacak. Onun yerine Nicolas Jackson yine forvet pozisyonunda maça başlayacak.

Vincent Kompany, Amazon Prime Video'da maçın başlangıcından önce Kane'in durumuyla ilgili olarak "Bir kez antrenman yaptı ve bugün kesinlikle rol alabilir" dedi ve ekledi: "Oyuncu kadrosunda olduğu için mutluyuz. Başlangıçtan itibaren henüz erken."

  • Teknik direktör Vincent Kompany, ilk 11'de altı değişiklik yaptı. Geçen Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 yendiklerimaçta Jackson Kane'in iyi bir performans sergilediği kadroya kıyasla, Jonathan Tah ve Josip Stanisic, Min-Jae Kim ve Tom Bischof'un yerine savunmada Dayot Upamecano ve Konrad Laimer'in yanında yer alırken, Aleksandar Pavlovic ise Leon Goretzka'nın yerine defansif orta sahada oynadı.

    FC Bayern: Lennart Karl ve Jamal Musiala da yedek kulübesinde

    Jackson'ın arkasında Michael Olise ve Serge Gnabry, Luis Diaz ile birlikte hücum üçlüsünü oluştururken, Lennart Karl ve Jamal Musiala yedek kulübesine çekildi. Ayrıca Jonas Urbig, beklendiği gibi yeniden sakatlanan kaptan Manuel Neuer'in yerini aldı.

    Kompany, maç öncesi basın toplantısında Kane'in ilk 11'de yer alacağı konusunda iyimser bir tavır sergilemişti. "Harry Kane bugün antrenmanı çok iyi tamamladı" demişti. Ancak Bayern teknik direktörü aynı zamanda şunu da vurgulamıştı: "Yarın için en iyisinin ne olacağına karar vermemiz gerekiyor. Yarın sabaha kadar bekleyip antrenmanı nasıl tamamladığını görmek istiyoruz."

  • Atalanta Bergamo - FC Bayern München: Kadrolar

    • Atalanta Bergamo kadrosu: Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac - K. Sulemana, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Zalewski, Krstovic - Scamacca
    • FC Bayern kadrosu: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Jackson
