Getty/GOAL/IG:@ballerleagueuk@sakhassan7
Çeviri:
Sak Hassan, kulübün isteğine aykırı olarak Baller League UK'de üst üste ikinci hafta boy gösterince KSI, Wealdstone'u acımasızca trolledi
Açıkça meydan okuma
Hassan ile Wealdstone arasındaki gerginlik, kanat oyuncusunun kulübün Baller League’in son tur maçlarına katılmama talimatını görmezden gelmesinin ardından kırılma noktasına ulaştı. National League ekibi, ilk maçına çıkması nedeniyle onu kamuoyu önünde kınamasına rağmen, Hassan Prime FC formasıyla 6’ya 6 formatındaki sahalara geri döndü.
Sky'da yayınlanan ve influencer'ların öncülüğünde düzenlenen bu turnuva, Stones için büyük bir dikkat dağınıklığı haline geldi. Hassan'ın Grosvenor Vale'deki profesyonel yükümlülüklerini ikinci plana atıp küçük saha formatına öncelik verme kararı, kulüp geleneksel piramitte puan mücadelesi verirken onu birinci takım kadrosunun dışında bırakmış oldu.
KSI, Wealdstone'u hedef alıyor
KSI’nin Prime FC takımı, son maçlarına özel tasarlanmış tişörtlerle geldiğinde, gerginlik sözleşme anlaşmazlığından viral bir alay konusu haline dönüştü. Tişörtlerin üzerinde Wealdstone’un şikayet metninin tam metni yer alıyordu ve bu da kulübün resmi disiplin tutumunu moda odaklı bir alay konusu haline getirdi.
Tişörtlerin üzerinde yer alan metin, Stones'un geçen hafta yayınladığı sert bir güncellemeden alıntılanmıştı. Kulüp daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Wealdstone FC ile sözleşmesi bulunan Sak Hassan'ın bu akşamki Baller League maçında oynadığının farkındayız. Sak'ın katılımı için kulübe izin istenmedi ve onun katılımından önceden haberdar edilmedik."
Hassan’ın Grosvenor Vale’deki geleceği
Hassan’ın Baller League’e öncelik verme kararının yarattığı etki, Wealdstone’daki sezonunu erken bir şekilde sona erdirmiş görünüyor. Kulüp, onun ana işvereni olmaya devam etse de, National League sezonunun geri kalanında artık maç kadrosunda yer almayacağını doğruladı.
Kulüp başkanı Rory Fitzgerald, "Sak ve temsilcileri, Baller League'de oynamayı seçerek oyuncu sözleşmesini ihlal ettiğinin farkındalar" dedi. "Tamamen netlik sağlamak adına, Wealdstone FC onun resmi oyuncu kaydını elinde tutuyor ve bu sezonun geri kalanıyla ilgili tüm kararlar kulübün Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında."
Fitzgerald şunları ekledi: "Gary ve teknik ekiple bir araya gelerek, oyuncu kadrosu ve transferler konusunda hem kısa hem de uzun vadeli planları tartıştık. Dolayısıyla, şu andan itibaren bir hafta sonra Perşembe günü (27 Mart) sona erecek transfer dönemi sonuna kadar mevcut kadromuzu iyileştirmek için yapabileceğimiz her türlü çalışma, yaz aylarında kadromuzu yenilememize yardımcı olacaktır."
- Getty Images Sport
Baller League nedir?
Baller League, etkili isimlerin ve eski profesyonel yıldızların katılımıyla büyük ilgi gören, tempolu bir mini futbol turnuvasıdır. Oyuncuların kendilerini tanıtmaları için bir platform sunsa da, bu turnuva, resmi lig maçları dışında oyuncularının sakatlık riskinden endişe duyan profesyonel ve yarı profesyonel kulüplerle sık sık çatışmalara yol açmaktadır.