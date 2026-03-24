Sak Hassan, kulübün isteğine aykırı olarak Baller League UK'de üst üste ikinci hafta boy gösterince KSI, Wealdstone'u acımasızca trolledi

Hassan’ın Baller League’e öncelik verme kararının yarattığı etki, Wealdstone’daki sezonunu erken bir şekilde sona erdirmiş görünüyor. Kulüp, onun ana işvereni olmaya devam etse de, National League sezonunun geri kalanında artık maç kadrosunda yer almayacağını doğruladı.

Kulüp başkanı Rory Fitzgerald, "Sak ve temsilcileri, Baller League'de oynamayı seçerek oyuncu sözleşmesini ihlal ettiğinin farkındalar" dedi. "Tamamen netlik sağlamak adına, Wealdstone FC onun resmi oyuncu kaydını elinde tutuyor ve bu sezonun geri kalanıyla ilgili tüm kararlar kulübün Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında."

Fitzgerald şunları ekledi: "Gary ve teknik ekiple bir araya gelerek, oyuncu kadrosu ve transferler konusunda hem kısa hem de uzun vadeli planları tartıştık. Dolayısıyla, şu andan itibaren bir hafta sonra Perşembe günü (27 Mart) sona erecek transfer dönemi sonuna kadar mevcut kadromuzu iyileştirmek için yapabileceğimiz her türlü çalışma, yaz aylarında kadromuzu yenilememize yardımcı olacaktır."