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Alvino Hanafi

Çeviri:

Said El Mala, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Jurgen Klopp tarafından Almanya kadrosuna çağrıldı

Almanya
S. El Mala
FC Köln
J. Klopp

FC Köln'ün yıldızı Said El Mala, Jurgen Klopp'un yaklaşan milli maçlar için açıkladığı ilk Almanya kadrosuna dahil edildi. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, şimdi 2019'dan bu yana A milli takımda forma giyen ilk Köln oyuncusu olabilir.

  • Klopp döneminde tarihi bir çağrı

    BILD'e göre, FC Köln'ün yıldızı Said El Mala, teknik direktör Jurgen Klopp yönetimindeki DFB'nin yeni döneminin bir parçası olmaya hazırlanıyor. Sıradışı 20 yaşındaki forvet, yaklaşan milli maçlar için seçildi ve böylece 2019'da Jonas Hector'dan bu yana Almanya forması giyen ilk Köln oyuncusu olmaya aday hale geldi. Resmi evraklar salı öğleden sonra itibarıyla henüz kulüp ofisine ulaşmamış olsa da El Mala'ya, yaklaşan milli maç arasındaki genişletilmiş Klopp kadrosunda yer aldığı zaten bildirildi.

    Bu karar, sonbahardaki yoğun fikstürde genişletilmiş bir kadro listesi kullanan yeni göreve getirilen milli takım teknik direktörü açısından cesur bir adımı temsil ediyor.

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  • 1. FC Köln v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Önceki uluslararası hayal kırıklığını geride bırakarak

    Klopp'un bu kararı, 2026 Dünya Kupası öncesinde selefi Julian Nagelsmann'ın yaklaşımından belirgin bir kopuş anlamına geliyor. Nagelsmann, El Mala'ya 10 ay önce A milli takımda ilk kez davet göndermiş olsa da, genç oyuncuyu önce Lüksemburg ve Slovakya'ya karşı maç kadrolarının dışında bıraktı, ardından da onu Dünya Kupası'nın nihai kadrosuna hiç dahil etmedi. Bu karar, kulüp cephesinde ciddi hayal kırıklığına yol açtı. Ancak Klopp yönetiminde forvet oyuncusunun uzun süredir beklenen milli takım debutunu yapmasının önü sonunda açık.

    Almanya'yı UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'a karşı zorlu bir fikstür bekliyor.

  • Alman futbolunda meteorik bir yükseliş

    Bu çağrı, sadece 16 ay önce 3. Liga'da Viktoria Köln forması giyen bir oyuncu için dikkat çekici bir peri masalı yükselişinin son bölümü oldu. El Mala, geçen sezon attığı 13 golle FC Cologne'un ligde kalmasını sağladı ve bu performans Brighton, Brentford ve Borussia Dortmund'un yaz dönemindeki yoğun ilgisini çekti. Sonunda kalmayı tercih eden oyuncu, sözleşmesini 2031'e kadar uzattı, kulüp efsanesi Lukas Podolski'nin giydiği ikonik 10 numaralı formayı devraldı ve hemen ardından Hoffenheim'a karşı sezonun açılış maçında golünü attı.

    Onun yurt içindeki göz alıcı formu, yeni milli takım teknik ekibi üzerinde belli ki kalıcı bir izlenim bıraktı.

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    Milli görev öncesinde kulüp maçlarına dönüş

    A Milli Takım'ın kampına katılmadan önce El Mala, Köln'ün sıradaki yurt içi görevinde iz bırakmaya çalışacak. Yakın zamanda geçirdiği soğuk algınlığını atlatan ve Werder Bremen ile 1-1 berabere kalınan maçta sonradan oyuna giren oyuncunun, bu cumartesi Hamburg deplasmanında ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Klopp yönetiminde uluslararası sahneye çıkarken kulübündeki müthiş formunu sürdürmesi, onun için en ideal hazırlık olacak.

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