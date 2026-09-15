Said El Mala, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Jurgen Klopp tarafından Almanya kadrosuna çağrıldı

BILD'e göre, FC Köln'ün yıldızı Said El Mala, teknik direktör Jurgen Klopp yönetimindeki DFB'nin yeni döneminin bir parçası olmaya hazırlanıyor. Sıradışı 20 yaşındaki forvet, yaklaşan milli maçlar için seçildi ve böylece 2019'da Jonas Hector'dan bu yana Almanya forması giyen ilk Köln oyuncusu olmaya aday hale geldi. Resmi evraklar salı öğleden sonra itibarıyla henüz kulüp ofisine ulaşmamış olsa da El Mala'ya, yaklaşan milli maç arasındaki genişletilmiş Klopp kadrosunda yer aldığı zaten bildirildi.

Bu karar, sonbahardaki yoğun fikstürde genişletilmiş bir kadro listesi kullanan yeni göreve getirilen milli takım teknik direktörü açısından cesur bir adımı temsil ediyor.