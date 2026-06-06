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ouedraogo el mala nagelsmann IMAGOimago / beautiful sports international

Çeviri:

Said El Mala ne suç işledi ki? Lennart Karl'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması ve Julian Nagelsmann'ın son anda kadroya dahil edilmesi hakkında ne düşünülmeli?

Dünya Kupası
FEATURES
Opinion
ABD - Almanya
ABD
Almanya
Hazırlık Maçları
Almanya - Curacao
Curacao

Ouedraogo, Karl'ın yerine. Bu, sansasyonel bir yorum olur muydu? Julian Nagelsmann için değil, bu da şu soruyu akla getiriyor: Bu adamın nesi var? Ya da: Aslında burada neyden bahsediyoruz? Bir yorum.

Hiç şüphe yok ki, Lennart Karl’ın Dünya Kupası’nda yer alamayacak olması çok üzücü. Takım ve antrenörleri için üzücü, 18 yaşındaki oyuncu için de üzücü. Karl, Instagram’da “Bu tarif edilemez bir acı” diye yazdı. Bu durum futbol ve taraftarları için de üzücü.

Karl'ın kaygısızlığı, ilk (ve bazen ikinci) anda mantıklı gelmeyen, ancak harika sürprizler yaratan ve (nadiren de olsa) işe yarayan şeyleri yapma konusundaki olumlu cüretkarlığı kesinlikle özlenecek ve şüphesiz taktik ile temperament arasında, ama aynı zamanda futbolcular ile taraftarlar arasında da birleştirici bir unsur olabilirdi.

  • Bir dakika... Kaygısızlık mı? Küstahlık ve çılgınca şeyler yapmak mı? Bütün bunları bünyesinde barındıran başka biri daha yok mu?

    Tabii ki şimdi Said El Mala'yı Dünya Kupası kadrosunda ve daha da çok sahada görmek isteyenlerin şarkısını söyleyebiliriz. Örneğin özellikle Köln taraftarları ya da genel olarak hızlı, hünerli, heyecan verici oyuncuların hayranları. Ve itiraf edelim ki, bunların sayısı muhtemelen oldukça fazla. Onlar da Said El Mala'nın Nagelsmann'a ne yaptığını, onu neden bu kadar kenara attığını sormakta haklılar. Burada bunu yapmak istemiyorum, ama El Mala'nın bana Lennart Karl'dan daha az keyif vermediğini itiraf edeyim.

    Nagelsmann'ın El Mala'yı kadroya almayacağı bekleniyordu ve muhtemelen, Köln'ün genç oyuncusunu Lüksemburg'a karşı oynanan eleme maçında ilk kez sahaya çıkarmamasının ve 19 yaşındaki oyuncu hakkındaki heyecana tam olarak katılmamasının iyi sportif nedenleri vardır.

    Elbette bu nedenleri olmalı, aksi takdirde bir futbol uzmanı olarak yetkinliği sorgulanırdı ve bu hiç de konu ve amaç olmamalı.

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  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    Dünya Kupası kadrosu: Bunu "feci bir hata" ya da "son derece riskli" bulabilirsiniz

    Görünüşe göre Nagelsmann, El Mala'da sportif bir katkı görmüyor ve - bu sadece bir spekülasyon! - onu ABD'ye götürmek için başka bir artı nokta da bulamıyor.

    Öte yandan, Dünya Kupası elemelerinde ilk kez forma giymesine rağmen, sakatlık nedeniyle zorlu bir sezon geçiren Assan Ouedraogo'da en azından bir artı yön görüyor gibi görünüyor. Chris Führich de VfB formasıyla harika performanslar sergilemesine rağmen, Nagelsmann'ın kadrodaki diğer oyuncularla zaten karşıladığını düşündüğü bir artı yönü yok gibi görünüyor.

    Bu da, haklı olarak gündeme getirilebilecek başka bir noktaya götürüyor. Tamamen objektif bir bakış açısıyla, DFB kadrosunda şu anda üç kaleci bulunuyor, ancak 1 numara olarak belirlenen oyuncu sakat; beş stoper, iki sol bek, sekiz orta saha oyuncusu, iki on numara, iki sağ kanat ve dört santrfor var. Dikkatli olanların fark edeceği gibi: Sağ bek ve sol kanat oyuncusu yok. Orta saha oyuncularının sayısı da, ister 6 numara, ister 8 numara, ister tamamen çok yönlü oyuncular olsun, göze çarpıyor. Ve doğru: Buna Ouedraogo da dahil.

    Ama tekrar edelim: Nagelsmann ve ekibi, Curacao maçı öncesinde ter içinde geceleri uyanıp sol kanat ve sağ bek eksikliklerini lanetlemeyecekler. Bunun bir mantığı vardır. Aksi takdirde kadroda belki de bir Josha Vagnoman ya da El Mala olurdu.

    Elbette bu konuda herkes istediği gibi düşünebilir, örneğin "felaket bir hata" ya da "aşırı riskli" gibi. Ama tekrar edelim: Nagelsmann ve ekibi, uzmanlık bilgisi başka bir şey öneriyorsa, gözleri açıkken konseptlerine tuzaklar kurmazlar.

  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    Nagelsmann İletişim: El Mala, Undav ve Baumann vakaları

    Ancak bu, Nagelsmann’ın kadro kararlarını savunmak için değil, milli takım teknik direktörünün belki de tamamen aklını kaçırmış olduğu yönündeki popülist görüşlere karşı bir duruş sergilemek içindir.

    Hayır, Nagelsmann kendine sadık kalıyor. Örneğin, iletişim kurma konusunda beceriksiz olması gibi. Görev süresi boyunca yaptığı pek çok açıklama, özellikle de Dünya Kupası kadrosu açıklanırken yaptığı açıklamalar aleyhine kullanılabilir. Esnek bir kavram olan "performans ilkesi"nden bahsedilebilir ya da Mart ayında El Mala hakkında yaptığı, bu oyuncunun maç tecrübesi eksikliği olduğu yönündeki değerlendirme.

    Ancak El Mala, 7 Mart'tan itibaren Köln'ün oynadığı on Bundesliga maçının hepsinde ilk on birde yer aldı, beş gol attı ve bir asist yaptı. Deniz Undav vakasında ve Oliver Baumann ile Manuel Neuer'in kaleci konusundaki tartışmalarında da Nagelsmann'a en azından talihsiz bir iletişim kurduğu yönünde haklı bir eleştiri yöneltilebilir.

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    Baskı altında Julian Nagelsmann direnmeye meyillidir

    Ancak bu ifade tam olarak durumu yansıtmıyor. Çelişkili açıklamalar yapmak her zaman kötüdür, çünkü bilindiği gibi internet ve milli takım teknik direktörünü izleyenler hiçbir şeyi unutmaz.

    Nagelsmann'ın tarzını gereksiz yere çatışmacı veya yeterince diplomatik olmayan olarak nitelendirebiliriz. Ya da başka bir deyişle: 38 yaşındaki teknik direktör, gerçek bir zorunluluk olmaksızın sıklıkla savunma veya gerekçelendirme pozisyonundan argümanlar ileri sürer ve sık sık sözlü olarak saldırıya geçer. Daha basit bir şekilde iletişim kurarsa, kendisine yöneltilen eleştirilerin çoğunu önleyebilir. Daha objektif. Daha net.

    Böylece konuları daha küçük tutabilir, yorumlama alanını daraltabilir ve o kadar baskı altında kalmazdı.

    Baskı altında Nagelsmann inatçılığa eğilimlidir.

    Neredeyse El Malas'ın adaylık şansı, genç forvet için kamuoyunda yapılan destekle orantılı olarak azaldığı izlenimi uyandırıyor.

    Tabii ki bu sadece bir tahmin ya da görüş.

  • 2026 Dünya Kupası: Almanya Milli Takımı Kadrosu

    Oyuncuların kaleci, defans ve hücum olarak sınıflandırılması, DFB’nin sınıflandırmasına uygundur; burada orta saha rollerine ayrım yapılmamakta veya kanat oyuncuları belirtilmemektedir.

    Pozisyon

    Oyuncu

    Kulüp

    Forma numarası

    Kaleci

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kaleci

    Manuel Neuer

    FC Bayern Münih

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defans

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defans

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defans

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defans

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Münih

    6

    Defans

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defans

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Münih

    5

    Defans

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defans

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defans

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defans

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defans

    Jonathan Tah

    FC Bayern Münih

    4

    Defans

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofansif

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Hücum

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Hücum

    Leon Goretzka

    FC Bayern Münih

    8

    Hücum

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Hücum

    Assan Ouedragogo

    RB Leipzig

    25

    Hücum

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Hücum

    Jamal Musiala

    FC Bayern Münih

    10

    Hücum

    Leroy Sané

    Galatasaray İstanbul

    19

    Hücum

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Hücum

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Hücum

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11


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