Görünüşe göre Nagelsmann, El Mala'da sportif bir katkı görmüyor ve - bu sadece bir spekülasyon! - onu ABD'ye götürmek için başka bir artı nokta da bulamıyor.
Öte yandan, Dünya Kupası elemelerinde ilk kez forma giymesine rağmen, sakatlık nedeniyle zorlu bir sezon geçiren Assan Ouedraogo'da en azından bir artı yön görüyor gibi görünüyor. Chris Führich de VfB formasıyla harika performanslar sergilemesine rağmen, Nagelsmann'ın kadrodaki diğer oyuncularla zaten karşıladığını düşündüğü bir artı yönü yok gibi görünüyor.
Bu da, haklı olarak gündeme getirilebilecek başka bir noktaya götürüyor. Tamamen objektif bir bakış açısıyla, DFB kadrosunda şu anda üç kaleci bulunuyor, ancak 1 numara olarak belirlenen oyuncu sakat; beş stoper, iki sol bek, sekiz orta saha oyuncusu, iki on numara, iki sağ kanat ve dört santrfor var. Dikkatli olanların fark edeceği gibi: Sağ bek ve sol kanat oyuncusu yok. Orta saha oyuncularının sayısı da, ister 6 numara, ister 8 numara, ister tamamen çok yönlü oyuncular olsun, göze çarpıyor. Ve doğru: Buna Ouedraogo da dahil.
Ama tekrar edelim: Nagelsmann ve ekibi, Curacao maçı öncesinde ter içinde geceleri uyanıp sol kanat ve sağ bek eksikliklerini lanetlemeyecekler. Bunun bir mantığı vardır. Aksi takdirde kadroda belki de bir Josha Vagnoman ya da El Mala olurdu.
Elbette bu konuda herkes istediği gibi düşünebilir, örneğin "felaket bir hata" ya da "aşırı riskli" gibi. Ama tekrar edelim: Nagelsmann ve ekibi, uzmanlık bilgisi başka bir şey öneriyorsa, gözleri açıkken konseptlerine tuzaklar kurmazlar.