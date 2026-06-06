Bir dakika... Kaygısızlık mı? Küstahlık ve çılgınca şeyler yapmak mı? Bütün bunları bünyesinde barındıran başka biri daha yok mu?

Tabii ki şimdi Said El Mala'yı Dünya Kupası kadrosunda ve daha da çok sahada görmek isteyenlerin şarkısını söyleyebiliriz. Örneğin özellikle Köln taraftarları ya da genel olarak hızlı, hünerli, heyecan verici oyuncuların hayranları. Ve itiraf edelim ki, bunların sayısı muhtemelen oldukça fazla. Onlar da Said El Mala'nın Nagelsmann'a ne yaptığını, onu neden bu kadar kenara attığını sormakta haklılar. Burada bunu yapmak istemiyorum, ama El Mala'nın bana Lennart Karl'dan daha az keyif vermediğini itiraf edeyim.

Nagelsmann'ın El Mala'yı kadroya almayacağı bekleniyordu ve muhtemelen, Köln'ün genç oyuncusunu Lüksemburg'a karşı oynanan eleme maçında ilk kez sahaya çıkarmamasının ve 19 yaşındaki oyuncu hakkındaki heyecana tam olarak katılmamasının iyi sportif nedenleri vardır.

Elbette bu nedenleri olmalı, aksi takdirde bir futbol uzmanı olarak yetkinliği sorgulanırdı ve bu hiç de konu ve amaç olmamalı.