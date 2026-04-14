1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Said El Mala'da sürpriz mi? 1. FC Köln'ün yıldız oyuncusu için özel bir transfer modeli gündemde

Görünüşe göre 1. FC Köln, birçok kulübün ilgisini çeken hücum yıldızı Said El Mala'yı önümüzdeki sezon da kadrosunda tutabileceğini umuyor.

Express'in haberine göre, 19 yaşındaki oyuncunun Premier League'e transferi, ki bu transferin gerçekleşmesi muhtemel görülüyor, için özel bir transfer modeli gündemde.

  • Buna göre, El Mala'nın yaz aylarında satılması, ancak transfer eden kulüp tarafından bir yıl süreyle FC'ye geri kiralanması ihtimali de yok değil. Bu oyuncuya en çok ilgi gösteren kulüpler arasında Chelsea ve Brighton & Hove Albion yer alıyor.

    Express'e göre Köln'de ise bu konuda "son derece rahat" bir hava hakim. El Mala, Bundesliga'da 13. sırada yer alan kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. Köln'ün sportif direktörü Thomas Kessler kısa süre önce, Alman U21 milli takım oyuncusu için şu anda ciddiye alınacak bir teklifin bulunmadığını vurguladı. Kessler, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, "Karar 1. FC Köln'de!" dedi.

    Öne sürülen senaryoda El Mala, yeni görevine atılmadan önce bir yıl daha alıştığı ortamda kilit oyuncu olarak deneyim kazanabilir. Bunun için FC'nin ligde kalması şartı aranacaktır.

    1. FC Köln: Said El Mala, Brighton'da maaşında artış bekliyor

    Brighton'ın El Mala'yı önemli bir maaş artışıyla ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Ayrıca, FC'nin ikinci takımında oynayan kardeşi Malek'in de İngiliz kulübüne transferi bu anlaşmanın bir parçası olabilir.

    Devam eden transfer spekülasyonlarına rağmen, El Mala'nın odak noktası şu anda tamamen sezon finali ve Geißböcken ile küme düşmeme mücadelesinde. Express'e göre, bu nedenle ailesinden önümüzdeki haftalarda olası yeni teklifler hakkında kendisine bilgi vermemelerini rica etti.

    El Mala, son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdi. FC, onu 2024 yılında Viktoria Köln'den transfer etmişti, ancak ardından bir yıllığına üçüncü lig takımına geri kiralamıştı. Geçtiğimiz yaz El Mala, Geißbockheim'a katıldı ve her zaman ilk 11'de yer almamasına rağmen takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Ancak güçlü performansları, geçen yılın Kasım ayında ona Almanya A Milli Takımı'na ilk kez seçilmesini sağladı; sezonun sonuna doğru iyi bir performans sergilerse, El Mala'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansı da olabilir.

    Köln'de son zamanlarda düzenli olarak ilk on birde yer alan bu dribbling ustası, bu sezon 31 maçta toplam 11 gol ve 4 asist kaydetti. Son dört maçta attığı üç golle El Mala, sezonun kritik döneminde X faktörü olabileceğini kanıtladı; sezonun bitmesine beş hafta kala Köln'ün küme düşme hattıyla arasındaki fark beş puan.

  • Said El Mala: 1. FC Köln ile küme düşme mücadelesinde kalan maçlar


    Maç günü

    Tarih

    Rakip

    30

    17 Nisan Cuma

    FC St. Pauli (D)

    31

    25 Nisan Cumartesi

    Bayer Leverkusen (E)

    32

    2 Mayıs Cumartesi

    Union Berlin (D)

    33

    10 Mayıs Pazar

    1. FC Heidenheim (E)

    34

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern Münih (D)