Said El Mala'da sürpriz mi? 1. FC Köln'ün yıldız oyuncusu için özel bir transfer modeli gündemde

Buna göre, El Mala'nın yaz aylarında satılması, ancak transfer eden kulüp tarafından bir yıl süreyle FC'ye geri kiralanması ihtimali de yok değil. Bu oyuncuya en çok ilgi gösteren kulüpler arasında Chelsea ve Brighton & Hove Albion yer alıyor.

Express'e göre Köln'de ise bu konuda "son derece rahat" bir hava hakim. El Mala, Bundesliga'da 13. sırada yer alan kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. Köln'ün sportif direktörü Thomas Kessler kısa süre önce, Alman U21 milli takım oyuncusu için şu anda ciddiye alınacak bir teklifin bulunmadığını vurguladı. Kessler, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, "Karar 1. FC Köln'de!" dedi.

Öne sürülen senaryoda El Mala, yeni görevine atılmadan önce bir yıl daha alıştığı ortamda kilit oyuncu olarak deneyim kazanabilir. Bunun için FC'nin ligde kalması şartı aranacaktır.