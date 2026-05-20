İlk başta Brighton, transferin en güçlü adayı olarak görülüyordu. Ancak Köln ile Alman teknik direktör Fabian Hürzeler’in kulübü arasındaki görüşmelerin, duyumlara göre aylardır durma noktasına geldiği belirtiliyor. Brighton’ın son teklifinin 35 milyon avro olduğu söyleniyor; bu rakam Köln için yetersiz.

Brentford'da El Mala, Kevin Schade ve Vitaly Janelt ile iki Alman vatandaşıyla bir araya gelecek. The Bees şu anda uluslararası turnuvalara katılmak için mücadele ediyor. Son maç gününden önce, Avrupa Kupası'na katılma hakkı vermeyen dokuzuncu sırada bulunuyorlar. Conference League'in sekizinci sırasındaki FC Chelsea, sadece daha iyi gol farkı sayesinde bu pozisyonda bulunuyor. Avrupa Ligi'nin yedinci sırasındaki (şu anda Brighton) takımla arasındaki fark bir puan.