Sport Bild'in haberine göre, El Mala Köln'deki takım arkadaşlarına bu yaz kulüpten ayrılacağını ima etmiş. Habere göre FC Brentford, 19 yaşındaki forvet için istenen 50 milyon avroluk transfer ücretini ödemeye hazır. Kendisine ise yıllık 4 milyon avroluk bir maaş teklif edildiği söyleniyor.
Said El Mala ayrılacağını kulüp içinde önceden ima etmiş miydi? Premier League'den bir kulüp, 1. FC Köln'ün transfer bedeli talebini karşılayacak gibi görünüyor
İlk başta Brighton, transferin en güçlü adayı olarak görülüyordu. Ancak Köln ile Alman teknik direktör Fabian Hürzeler’in kulübü arasındaki görüşmelerin, duyumlara göre aylardır durma noktasına geldiği belirtiliyor. Brighton’ın son teklifinin 35 milyon avro olduğu söyleniyor; bu rakam Köln için yetersiz.
Brentford'da El Mala, Kevin Schade ve Vitaly Janelt ile iki Alman vatandaşıyla bir araya gelecek. The Bees şu anda uluslararası turnuvalara katılmak için mücadele ediyor. Son maç gününden önce, Avrupa Kupası'na katılma hakkı vermeyen dokuzuncu sırada bulunuyorlar. Conference League'in sekizinci sırasındaki FC Chelsea, sadece daha iyi gol farkı sayesinde bu pozisyonda bulunuyor. Avrupa Ligi'nin yedinci sırasındaki (şu anda Brighton) takımla arasındaki fark bir puan.
Said El Mala, görünüşe göre Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor
El Mala son zamanlarda Chelsea FC, Newcastle United ve defalarca FC Bayern München ile de anılıyordu. Geçen hafta sonu, tam da Münih’te bir adaylık mektubu sundu. Takımıyla 1-5 mağlup olmasına rağmen, tek başına yaptığı koşunun ardından attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti.
El Mala, bu sezon toplamda 34 Bundesliga maçında 13 gol ve 5 asist kaydetti. Bunun karşılığı, Perşembe günü saat 13:00'te yapılacak resmi açıklamadan önce sızan bilgilere göre, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi olacak.