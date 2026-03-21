Sahte reklamlar yüzünden ilginç bir önlem! Dart süperstarı Luke Littler, yüzünü bir marka olarak tescil ettiriyor gibi görünüyor

Ününün olumsuz yanları da var: Dart süperstarı Luke Littler, görünüşe göre hem radikal hem de tuhaf bir önlem alıyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, iki kez dünya şampiyonu olan sporcu, kendi imajını ticari marka olarak tescil ettirmek ve böylece korumak amacıyla Fikri Mülkiyet Dairesi'ne başvuruda bulundu.

  • Bunun nedeni: Littler, bu sayede yüzünün kendi rızası olmadan yapay zeka veya görüntü işleme yoluyla reklam amaçlı olarak kötüye kullanılmasını engelleyebilir. 

    Ayrıca, Littler'ın yüzünü amacına aykırı bir şekilde kullanarak telif hakkını ihlal eden sahte ürünlerin satışının da önlenmesi amaçlanmaktadır.

    Littler, dart tarihinin en büyük anlaşmasını imzaladı

    Şu anda Littler kadar pazarlama değeri yüksek başka bir dart oyuncusu bulunmuyor; bu nedenle dünya bir numarası, ABD’de “The Nuke” lakabının ticari marka olarak tescillenmesini sağladı. Bu yılın başında, ikinci Dünya Şampiyonluğu’nu kazandıktan kısa bir süre sonra, artık 19 yaşında olan oyuncu, ekipman üreticisi “Target Darts” ile spor tarihinin en büyük anlaşmasını imzaladı.

    İngiliz haber ajansı PA'nın verdiği bilgilere göre, İngiliz oyuncu toplamda yaklaşık 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon euro) kazanacak. Anlaşma on yıl süreli ve sabit ödemelerin yanı sıra performansa bağlı primler ile Littler'ın pazarladığı ürünlerin satış gelirlerinden pay almayı da içeriyor.

  • Littler, video oyunları ve fast food zincirlerinin reklamlarını da yapıyor

    Littler ayrıca video oyunları, fast food zincirleri ve poşetli fındık atıştırmalıkları için reklam yüzü olarak görev yapıyor. Onun pazarlama işlerini, dart dünyasının en başarılı girişimcilerinden biri olan Gary Plummer bizzat yürütüyor.

    Buna ek olarak, Littler bol miktarda para ödülü de kazanıyor. Son iki yılda, Order of Merit'te üç milyon avro barajını aştı. Başarı öyküsünün sonu henüz görünmüyor. Perşembe günü, Premier League'de muhteşem bir geri dönüşün ardından sezonun ikinci günlük zaferini elde etti. 

  • Luke Littler dart sıralamasında zirvede: Başarı Sıralaması

    Şu anki konumAdıÖdül parası
    1Luke Littler2.961.000 £
    2Luke Humphries1.206.500 £
    3Gian van Veen948.250 £
    4Michael van Gerwen710.250 £
    5Jonny Clayton649.000 £
    6James Wade637.250 £
    7Josh Rock619.250 £
    8Gerwyn Price617.750 £
    9Stephen Bunting615.250 £
    10Gary Anderson600.250 £
    • Durum: 16 Mart 2026