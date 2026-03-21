Sahte reklamlar yüzünden ilginç bir önlem! Dart süperstarı Luke Littler, yüzünü bir marka olarak tescil ettiriyor gibi görünüyor

Şu anda Littler kadar pazarlama değeri yüksek başka bir dart oyuncusu bulunmuyor; bu nedenle dünya bir numarası, ABD’de “The Nuke” lakabının ticari marka olarak tescillenmesini sağladı. Bu yılın başında, ikinci Dünya Şampiyonluğu’nu kazandıktan kısa bir süre sonra, artık 19 yaşında olan oyuncu, ekipman üreticisi “Target Darts” ile spor tarihinin en büyük anlaşmasını imzaladı.

İngiliz haber ajansı PA'nın verdiği bilgilere göre, İngiliz oyuncu toplamda yaklaşık 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon euro) kazanacak. Anlaşma on yıl süreli ve sabit ödemelerin yanı sıra performansa bağlı primler ile Littler'ın pazarladığı ürünlerin satış gelirlerinden pay almayı da içeriyor.