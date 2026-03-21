İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, iki kez dünya şampiyonu olan sporcu, kendi imajını ticari marka olarak tescil ettirmek ve böylece korumak amacıyla Fikri Mülkiyet Dairesi'ne başvuruda bulundu.
Sahte reklamlar yüzünden ilginç bir önlem! Dart süperstarı Luke Littler, yüzünü bir marka olarak tescil ettiriyor gibi görünüyor
Bunun nedeni: Littler, bu sayede yüzünün kendi rızası olmadan yapay zeka veya görüntü işleme yoluyla reklam amaçlı olarak kötüye kullanılmasını engelleyebilir.
Ayrıca, Littler'ın yüzünü amacına aykırı bir şekilde kullanarak telif hakkını ihlal eden sahte ürünlerin satışının da önlenmesi amaçlanmaktadır.
Littler, dart tarihinin en büyük anlaşmasını imzaladı
Şu anda Littler kadar pazarlama değeri yüksek başka bir dart oyuncusu bulunmuyor; bu nedenle dünya bir numarası, ABD’de “The Nuke” lakabının ticari marka olarak tescillenmesini sağladı. Bu yılın başında, ikinci Dünya Şampiyonluğu’nu kazandıktan kısa bir süre sonra, artık 19 yaşında olan oyuncu, ekipman üreticisi “Target Darts” ile spor tarihinin en büyük anlaşmasını imzaladı.
İngiliz haber ajansı PA'nın verdiği bilgilere göre, İngiliz oyuncu toplamda yaklaşık 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon euro) kazanacak. Anlaşma on yıl süreli ve sabit ödemelerin yanı sıra performansa bağlı primler ile Littler'ın pazarladığı ürünlerin satış gelirlerinden pay almayı da içeriyor.
Littler, video oyunları ve fast food zincirlerinin reklamlarını da yapıyor
Littler ayrıca video oyunları, fast food zincirleri ve poşetli fındık atıştırmalıkları için reklam yüzü olarak görev yapıyor. Onun pazarlama işlerini, dart dünyasının en başarılı girişimcilerinden biri olan Gary Plummer bizzat yürütüyor.
Buna ek olarak, Littler bol miktarda para ödülü de kazanıyor. Son iki yılda, Order of Merit'te üç milyon avro barajını aştı. Başarı öyküsünün sonu henüz görünmüyor. Perşembe günü, Premier League'de muhteşem bir geri dönüşün ardından sezonun ikinci günlük zaferini elde etti.
Luke Littler dart sıralamasında zirvede: Başarı Sıralaması
Şu anki konum Adı Ödül parası 1 Luke Littler 2.961.000 £ 2 Luke Humphries 1.206.500 £ 3 Gian van Veen 948.250 £ 4 Michael van Gerwen 710.250 £ 5 Jonny Clayton 649.000 £ 6 James Wade 637.250 £ 7 Josh Rock 619.250 £ 8 Gerwyn Price 617.750 £ 9 Stephen Bunting 615.250 £ 10 Gary Anderson 600.250 £
- Durum: 16 Mart 2026