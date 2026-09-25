AFP
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Sahte Covid sertifikası skandalı! Breel Embolo, Granit Xhaka'nın sahte belgeler nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından İsviçre kadrosundan çıkarıldı
Skandal, İsviçre'nin ikinci kez çekilmesine neden oldu
İsviçre Milli Takımı'nın milli ara dönemi, Embolo'nun ayrılığı sonrası daha da karıştı. Atlanta United forveti, İsviçre Futbol Federasyonu'nun cuma günü 2021'de sahte COVID-19 test sertifikaları temin etmedeki rolüne ilişkin yeni medya haberlerinin ardından ayrılığını doğrulamasından sonra, ilk planlandığı gibi salı günkü İskoçya karşılaşması için seyahat etmeyecek.
Oyuncunun ani ayrılığına ilişkin yayımlanan resmi açıklamada federasyon, bu hamlenin gerekçesini anlattı. Kurum, "Bu karar, takımın bir sonraki maçlara tamamen odaklanabilmesini sağlamak amacıyla alınmıştır" ifadelerini kullandı. Bu durum, deplasmanda Kuzey Makedonya ve İskoçya'ya yapılacak yolculukların ardından Lucerne'de Slovenya ve Kuzey Makedonya'ya karşı iç saha maçlarını da içeren yoğun takvimde yol almaya çalışan kadronun hazırlıkları açısından önemli bir darbe anlamına geliyor. Hücumdaki bu kadar kilit bir silahın kaybı, teknik ekibi ileri uçta sınırlı seçeneklerle bırakıyor.
- Getty Images Sport
Xhaka, ayrılanların başını çekiyor
Embolo, bu tarihi belge skandalı nedeniyle kadro dışı kalan ilk tecrübeli isim değil. İsviçre kaptanı Xhaka da geçen hafta sonu kamptan ayrılmayı çoktan kabul etmişti. Milli takım formasıyla 152 maça çıkarak ülke rekorunu elinde bulunduran Sunderland orta saha oyuncusu, şu anda COVID-19 pandemisi sırasında sahte aşı sertifikaları düzenlemekle suçlanan bir sağlık çalışanını içeren adli bir soruşturmanın odağında yer alıyor.
Daha önce kendi durumu hakkında konuşan eski Arsenal oyuncusu, geçmişte yaptığı tercihleri ve bunun sonuçlarını açık şekilde anlattı. Xhaka, sahte belgeyi 2022'de aldığını kabul etti ve hata yaptığını söyledi. Kaptan, bulunduğu ortamdan uzaklaşarak takım arkadaşlarını soruşturma etrafındaki yoğun medya baskısından korumayı umuyordu.
Cezalar ve protokol hataları
Bu son gelişmeden önce bile Embolo'nun cumartesi günü Kuzey Makedonya'ya karşı oynanacak maçta forma giyme ihtimali zaten yoktu. Golcü oyuncu, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e karşı oynanan tartışmalı maçta gördüğü kırmızı kartın ardından cezasını çekiyordu. Bu ihraç kararı, o günün hakemlerinin önemli bir hata yaptığı ortaya çıktıktan sonra uluslararası futbol çevrelerinde büyük bir tartışma konusu haline geldi.
Oyunun yönetici kurumları sonunda olaya müdahil oldu ve merkezi Zürih'te bulunan kural kurulu IFAB daha sonra, video inceleme protokolünün açık bir şekilde ihlal edilmesi sonucu Embolo'nun yanlışlıkla oyundan atıldığını kabul etti.
- Getty Images Sport
Saha dışındaki drama rağmen sahadaki etki
Tüm bu tekrarlayan dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen Embolo, forma giyebildiği dönemlerde hem kulübünde hem de milli takımda sahada üretken bir isim olmayı sürdürdü. 29 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Katar ile 1-1 berabere kaldığı açılış maçında gol attı ve bunu, ABD vizesiyle ilgili sorunlar nedeniyle takım arkadaşlarından günler sonra gelmesine rağmen yaptı; ardından Cezayir'e karşı son 32 turunda alınan galibiyette bir kritik gol daha kaydetti.
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