Sahte Covid sertifikası skandalı! Breel Embolo, Granit Xhaka'nın sahte belgeler nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından İsviçre kadrosundan çıkarıldı

Embolo, bu tarihi belge skandalı nedeniyle kadro dışı kalan ilk tecrübeli isim değil. İsviçre kaptanı Xhaka da geçen hafta sonu kamptan ayrılmayı çoktan kabul etmişti. Milli takım formasıyla 152 maça çıkarak ülke rekorunu elinde bulunduran Sunderland orta saha oyuncusu, şu anda COVID-19 pandemisi sırasında sahte aşı sertifikaları düzenlemekle suçlanan bir sağlık çalışanını içeren adli bir soruşturmanın odağında yer alıyor.

Daha önce kendi durumu hakkında konuşan eski Arsenal oyuncusu, geçmişte yaptığı tercihleri ve bunun sonuçlarını açık şekilde anlattı. Xhaka, sahte belgeyi 2022'de aldığını kabul etti ve hata yaptığını söyledi. Kaptan, bulunduğu ortamdan uzaklaşarak takım arkadaşlarını soruşturma etrafındaki yoğun medya baskısından korumayı umuyordu.



