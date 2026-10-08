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'Sahiplenin!' - Gary Lineker, Manchester City'yi unvanlarının elinden alınması ihtimaliyle karşı karşıya olan kulübün cezayı kabul etmeye çağırdı
City, neredeyse tüm suçlamalarda suçlu bulundu
Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce Premier League, bağımsız bir kurulun 2024'ün sonlarında tamamlanan sekiz haftalık duruşmanın ardından Manchester City'yi tüm mali suçlamalardan suçlu bulduğunu açıkladı. Etihad ekibi, yaz aylarında yaklaşan kararı öğrendiği iddia edilmesine rağmen, son transfer döneminde yaklaşık 400 milyon £ harcamaya devam etti.
Kulüp zaten itiraz başvurusunda bulundu, nihai kararın ise ocak ayında çıkması bekleniyor. Aynı zamanda, ayrı bir duruşma kesin yaptırımları belirleyecek. Cezalar, yüksek para cezaları ve transfer yasaklarından, üst ligden düşmeyi fiilen garanti altına alacak yıkıcı bir puan silme cezasına kadar uzanabilir.
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Lineker hesap sorulmasını istedi
Lineker, Stamford Bridge'de düzenlenen Leaders Week London 2026'da konuşurken, Manchester ekibi için tablonun karanlık göründüğü uyarısında bulundu. Kulübe karşı organize edilmiş bir plan olduğu yönündeki iddiaları ise hemen reddetti.
Eski İngiltere forveti, "Manchester City için gerçekten çok kötü görünüyor" dedi. "Premier League hakkındaki komplo teorilerinden söz ettiklerinde, insan kendi kendine şunu düşünüyor: Aslında bu, Premier League'in dünyada isteyeceği en son şey.
"Bu yüzden City'nin şimdi bunu sahiplenmesini ve sadece, 'Tamam, hata yaptık ama oyunun iyiliği için bunu kabul edeceğiz, bize verilecek her türlü cezayı kabul edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz' demesini görmek isterim.
"Bu bir nimet olurdu ve biraz olsun itibarlarını kurtarabilirlerdi. Şu anda bunun olması pek olası görünmüyor. Ama bu zarar veriyor. İşin, şampiyonlukların geri alınması noktasına gitmesine şaşırmam."
Lineker ayrıca ağır cezaların masum taraflara vereceği dolaylı zarara da dikkat çekti. Sözlerini, "Sonuçta bundan kim zarar görüyor? Oyuncular ve taraftarlar" diyerek sürdürdü. "Bu cezalardan biri olacak ve elbette ağır olması gerekiyor, çünkü çok sayıda ihlalden söz ediyoruz. Bu yüzden zor olacak ve herkes bunun ne olması gerektiğine dair farklı bir fikre sahip olacak."
Eski Match of the Day sunucusu, kendi futbolculuk günlerinden örnek vererek mevcut kadroya empatiyle yaklaştı. "Kariyerimde çok sık yaşadığım bir şey değil" dedi. "İngiliz kulüplerinin Avrupa'dan men edildiği zamanı hatırlıyorum ve bu, Everton formasıyla Avrupa Kupası'nda oynama şansımı elimden almıştı. Dolayısıyla yine oyuncular bunun zararını görecek ve durum bu."
Rakipler pusuda bekliyor
Suçlu kararının dalga etkileri İngiliz futbolunda şimdiden hissedilmeye başlandı. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester United'ın heyetin kararından ligin geri kalanından önce haberdar edildiği bildirildi. Bu dört rakip ayrıca City'den tazminat talep etmek için yasal haklarını saklı tuttu.
City yönetimi, hukuki mücadelelerdeki geçmiş performansından kuşkusuz güven duyacaktır. Etihad ekibi 2020'de iki yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi men cezasını başarıyla bozdurdu ve mevcut itirazlarının yeni yıla kadar benzer bir rahatlama sağlamasını umutsuzca bekliyor.
- Getty Images Sport
Düşmanca bir Anfield bekliyor
Enzo Maresca'nın ekibi, bu pazar günü oynanacak dev Premier League karşılaşmasına hazırlanırken saha dışındaki çalkantıları kısa süreliğine bir kenara bırakmak zorunda. City, hukuki süreç ve tazminat sonuçlarını yakından takip eden kulüplerden biri olan Liverpool ile karşılaşmak için Merseyside'a gidiyor. Manchester City, süren tartışmaların ortasında Anfield çimine çıktığında son derece sert bir karşılamayla karşılaşmayı bekleyebilir.
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