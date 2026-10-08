Lineker, Stamford Bridge'de düzenlenen Leaders Week London 2026'da konuşurken, Manchester ekibi için tablonun karanlık göründüğü uyarısında bulundu. Kulübe karşı organize edilmiş bir plan olduğu yönündeki iddiaları ise hemen reddetti.

Eski İngiltere forveti, "Manchester City için gerçekten çok kötü görünüyor" dedi. "Premier League hakkındaki komplo teorilerinden söz ettiklerinde, insan kendi kendine şunu düşünüyor: Aslında bu, Premier League'in dünyada isteyeceği en son şey.

"Bu yüzden City'nin şimdi bunu sahiplenmesini ve sadece, 'Tamam, hata yaptık ama oyunun iyiliği için bunu kabul edeceğiz, bize verilecek her türlü cezayı kabul edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz' demesini görmek isterim.

"Bu bir nimet olurdu ve biraz olsun itibarlarını kurtarabilirlerdi. Şu anda bunun olması pek olası görünmüyor. Ama bu zarar veriyor. İşin, şampiyonlukların geri alınması noktasına gitmesine şaşırmam."

Lineker ayrıca ağır cezaların masum taraflara vereceği dolaylı zarara da dikkat çekti. Sözlerini, "Sonuçta bundan kim zarar görüyor? Oyuncular ve taraftarlar" diyerek sürdürdü. "Bu cezalardan biri olacak ve elbette ağır olması gerekiyor, çünkü çok sayıda ihlalden söz ediyoruz. Bu yüzden zor olacak ve herkes bunun ne olması gerektiğine dair farklı bir fikre sahip olacak."

Eski Match of the Day sunucusu, kendi futbolculuk günlerinden örnek vererek mevcut kadroya empatiyle yaklaştı. "Kariyerimde çok sık yaşadığım bir şey değil" dedi. "İngiliz kulüplerinin Avrupa'dan men edildiği zamanı hatırlıyorum ve bu, Everton formasıyla Avrupa Kupası'nda oynama şansımı elimden almıştı. Dolayısıyla yine oyuncular bunun zararını görecek ve durum bu."



