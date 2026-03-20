"Sahip olmadığımız bir şeyi kaybedemeyiz" - Gabriel Jesus, bu sezon birden fazla kupa hedeflediğini belirterek, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk yarışından "korkmaması" gerektiğini söyledi

Jesus, Manchester'dan Kuzey Londra'ya transfer olduğunda, genç bir takım kadrosuna bir şampiyonluk serisi kazananının izlerini getirdi. Brezilyalı oyuncu, Arsenal'in şampiyonluk iddialarına dair ilk açıklamalarının, büyük kupadan ziyade ilk dört için mücadele etmeye alışmış olan takım tarafından hemen kabul görmediğini açıkladı.

Forvet, başlangıçta birkaç oyuncunun onun iyimserliği hakkında şaka yaptığını ve hemen kupa kazanmayı bekliyorsa yanlış kulübe katılmış olabileceğini ima ettiklerini belirtti. Ancak, Mikel Arteta'nın takımı son sezonlarda Manchester City'nin ligdeki hakimiyetine karşı en büyük rakip olarak kendini kanıtladıkça bu şüphecilik ortadan kalktı.

Jesus, şampiyonluk hedeflerine ilişkin ilk düşüncelerini şöyle anlattı: "Bazıları güldü. 'Ah, belki de yanlış kulübe transfer oldun' dediler. Onlara nedenini sordum. Takımımızın kalitesine bakılırsa, neden ligi kazanamayalım ki?"