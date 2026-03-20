Getty Images Sport
Çeviri:
"Sahip olmadığımız bir şeyi kaybedemeyiz" - Gabriel Jesus, bu sezon birden fazla kupa hedeflediğini belirterek, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk yarışından "korkmaması" gerektiğini söyledi
Emirates'teki zihniyet değişikliği
Jesus, Manchester'dan Kuzey Londra'ya transfer olduğunda, genç bir takım kadrosuna bir şampiyonluk serisi kazananının izlerini getirdi. Brezilyalı oyuncu, Arsenal'in şampiyonluk iddialarına dair ilk açıklamalarının, büyük kupadan ziyade ilk dört için mücadele etmeye alışmış olan takım tarafından hemen kabul görmediğini açıkladı.
Forvet, başlangıçta birkaç oyuncunun onun iyimserliği hakkında şaka yaptığını ve hemen kupa kazanmayı bekliyorsa yanlış kulübe katılmış olabileceğini ima ettiklerini belirtti. Ancak, Mikel Arteta'nın takımı son sezonlarda Manchester City'nin ligdeki hakimiyetine karşı en büyük rakip olarak kendini kanıtladıkça bu şüphecilik ortadan kalktı.
Jesus, şampiyonluk hedeflerine ilişkin ilk düşüncelerini şöyle anlattı: "Bazıları güldü. 'Ah, belki de yanlış kulübe transfer oldun' dediler. Onlara nedenini sordum. Takımımızın kalitesine bakılırsa, neden ligi kazanamayalım ki?"
- Getty Images Sport
Alay konusu olur
Jesus, Arsenal’deki kariyerinin ilk günlerini ve kulüp içindeki beklentilerin nasıl değiştiğini anlattı. Forvet, takımın üst üste üç sezon ikincilikle bitirmesinin ardından nihayet duygusal olarak bir dönüm noktasına geldiğine inanıyor.
Jesus, The Athletic'e verdiği demeçte, "Bu, saygı duyulması gereken bir süreç" dedi. "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sıkı mücadele etmekten, şampiyonluk için mücadele etmeye geçtik. Bunun için mutlu olmalıyız. Takımımız artık daha deneyimli, daha olgun. Bu sezon ligi kazanabiliriz, belki bir kupa daha kazanabiliriz. Arsenal taraftarları muhtemelen Premier Lig'i söyleyeceklerdi çünkü 20 yıldan fazla oldu. Ama onlar Şampiyonlar Ligi'ni de hiç kazanmadılar, bu yüzden tabii ki ikisini de kazanmak onlar için bir rüya. Ben her şeyi kazanmak istiyorum ama seçmek zorunda kalırsam, Şampiyonlar Ligi'ni seçerim."
Şampiyonluk yarışının yarattığı endişeyle yüzleşmek
City'nin 9 puan önünde olmasına rağmen – bir maç daha fazla oynamış olsalar da – Jesus, sezon sonlarında yaşanan çöküşlerin kötü anılarını unutmamış durumda. Jesus, takımın sezonun son düzlüğünde zihinsel dayanıklılığını korumak için kulüp yönetimiyle "ciddi görüşmeler" yaptığını açıkladı.
Jesus, "Başarıya ulaştığınızda, onu kaybetmekten korkabilirsiniz" dedi. "Henüz başarmadık, bu yüzden korkmamalıyız. Sahip olmadığımız bir şeyi kaybedemeyiz. Sahaya çıkıp, her maçı tek tek kazanmaya çalışmalıyız."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Arsenal, bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Carabao Kupası'nın devam etmesiyle dörtlü kupayı kazanma şansını hâlâ sürdürüyor. Takımın ilk unvan mücadelesi, Pazar günü Carabao Kupası finalinde City ile oynayacağı maç olacak; ardından ise FA Kupası çeyrek finalinde Southampton ile karşılaşacak.
