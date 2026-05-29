"Sahilde" - Lionel Messi çılgınlığının ardından Miami, İskoçya'dan gelecek akınına hazırlanıyor; Tartan Army'nin 2026 Dünya Kupası'nda tarihe tanıklık etmesi bekleniyor
Miami'ye transfer olduktan sonra Messi, MLS'in en büyük yıldızı oldu
Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, Barcelona ve Paris Saint-Germain’de geçirdiği unutulmaz dönemlerin ardından 2023 yazında Avrupa futboluna veda etti. Inter Miami’de Manchester United efsanesi Sir David Beckham ile güçlerini birleştirdi ve bu maceraya birçok tanınmış arkadaşını da yanına aldı.
Güney Florida'da MVP ve MLS Kupası başarılarının tadını çıkaran, tüm zamanların en çok ödül alan oyuncusu, ABD futbolunun en büyük cazibe merkezi haline geldi. Onun kitlesel çekiciliği, NFL, NBA ve MLB yarışmalarını aydınlatan tanınmış isimlerin sahip olduğu çekiciliğe rakip oluyor.
Birçok A listesi ünlüsü de dahil olmak üzere taraftarlar, Messi şehirde olduğunda onu sahada görebilmek için akın ediyor. Miami, bu Güney Amerikalı oyuncunun varlığından önemli ölçüde faydalandı, ancak şimdi tamamen farklı bir futbol deneyimi yaşamak üzere.
İskoçya taraftarları, canlı spor karşılaşmalarını izlerken güneşin tadını çıkarmak için Atlantik'i geçmeye hazırlanıyor ve yerli halkın yanı sıra dünyanın her köşesinden gelen taraftarların da varlıklarını hissettireceklerine söz veriyorlar.
İskoçya taraftarları, Güneş Eyaleti'nde eğlenmeye hazır
Her şey dostane bir eğlence olacak ve eski İskoçya milli takım oyuncusu Snodgrass, Booker ile yaptığı ortak açıklamada, Messi çılgınlığına rakip olacak şekilde planlanan kutlamalar hakkında GOAL’a şunları söyledi: “Sonuçlar ne olursa olsun bu harika olacak. İnsanların bir araya gelip ülkelerini destekleyeceğinden ve gerçekten iyi vakit geçireceğinden eminim. Plajda İskoçya taraftarları olacak, onlar da kesinlikle bu eğlenceden paylarını almak isteyeceklerdir.”
İskoçya, Dünya Kupası grubundan çıkıp tarih yazabilir mi?
İskoçya, en son 1998 yılında FIFA’nın en önemli turnuvasına katılmaya hak kazanmışken, 21. yüzyıldaki ilk Dünya Kupası’na doğru yol alıyor. 1954’teki ilk katılımlarından bu yana toplamda sekiz turnuvada yer almışlardır.
Yıllar boyunca unutulmaz anlar yaşandı - örneğin 1978'de Archie Gemmill'in Hollanda'ya attığı ikonik gol gibi - ancak İskoçlar hiçbir zaman grup aşamasını geçip eleme turlarına kalmayı başaramadı.
Steve Clarke'ın 2026 kadrosunun tüm bunları değiştirme potansiyeli var. Snodgrass, rekorların yeniden yazılacağına inanıp inanmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Grup aşamasını geçip eleme turlarına kalacakları beklentisiyle, bulundukları noktadan ders alabileceklerine eminim. Maçlar başlayıp neler olacağını görene kadar tam olarak bilemem. Bunu başarmalarını çok isterim. Başarırlarsa kesinlikle çok mutlu olurum.
“Bunu daha iyi bir grup oyuncu ve teknik kadroya yapamazlardı. Çok fazla iniş ve çıkış yaşadılar ama ülkeye harika anılar kazandırdılar. Onlar, bizi turnuvalara geri döndürmek için umut ve inancı yeniden canlandıran o takımın bir parçası.
“Tüm taraftarların beklentileri var. Euro'ya katılmamız harikaydı ama şimdi gidip bazı sonuçlar almamız gerekiyor ve bunu yapmak için Brezilya'ya karşı oynamaktan daha iyi bir yol yok.”
İskoçya maç takvimi: Hazırlık maçları ve Dünya Kupası grup aşaması
İskoçya, resmi maçlara hazırlanmak amacıyla Curacao ve Bolivya ile dostluk maçları oynayacak. Dünya Kupası serüvenine 13 Haziran’da Foxborough’daki Gillette Stadyumu’nda – NFL takımı New England Patriots’un ev sahipliği yaptığı stadyumda – Haiti ile oynayacağı maçla başlayacak.
19 Haziran'da aynı stadyumda Fas ile karşılaşacak olan İskoçya, 24 Haziran'da merakla beklenen Brezilya maçı için Miami'ye gidecek. Dünyanın en coşkulu iki taraftar grubu, güneşin parladığı Hard Rock Stadyumu'nda bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Robert Snodgrass ile yapılan bu röportaj, İskoçya taraftarlarını "Spor Yazı" boyunca yerel mağazalardan alışveriş yapmaya teşvik etmek amacıyla İngiliz toptancı Booker'ın kampanyası kapsamında gerçekleştirildi.