"Sahilde" - Lionel Messi çılgınlığının ardından Miami, İskoçya'dan gelecek akınına hazırlanıyor; Tartan Army'nin 2026 Dünya Kupası'nda tarihe tanıklık etmesi bekleniyor

Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, Barcelona ve Paris Saint-Germain’de geçirdiği unutulmaz dönemlerin ardından 2023 yazında Avrupa futboluna veda etti. Inter Miami’de Manchester United efsanesi Sir David Beckham ile güçlerini birleştirdi ve bu maceraya birçok tanınmış arkadaşını da yanına aldı.

Güney Florida'da MVP ve MLS Kupası başarılarının tadını çıkaran, tüm zamanların en çok ödül alan oyuncusu, ABD futbolunun en büyük cazibe merkezi haline geldi. Onun kitlesel çekiciliği, NFL, NBA ve MLB yarışmalarını aydınlatan tanınmış isimlerin sahip olduğu çekiciliğe rakip oluyor.

Birçok A listesi ünlüsü de dahil olmak üzere taraftarlar, Messi şehirde olduğunda onu sahada görebilmek için akın ediyor. Miami, bu Güney Amerikalı oyuncunun varlığından önemli ölçüde faydalandı, ancak şimdi tamamen farklı bir futbol deneyimi yaşamak üzere.

İskoçya taraftarları, canlı spor karşılaşmalarını izlerken güneşin tadını çıkarmak için Atlantik'i geçmeye hazırlanıyor ve yerli halkın yanı sıra dünyanın her köşesinden gelen taraftarların da varlıklarını hissettireceklerine söz veriyorlar.