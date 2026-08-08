Hilal, kaleci pozisyonunda yerli seçenek olarak Muhammed er-Rubai ve Muhammed el-Oveys ikilisine sahipti, ancak bu ikilinin ortaya koyduğu performanslar, takımın Bono'dan teknik anlamda etkilenmeden vazgeçebileceği konusunda yönetimi ikna etmeye yeterli olmadı.

Dolayısıyla Bono'nun ayrılık fikri daha da zorlaştı; özellikle takımın karşılaşmalarla yoğun bir sezona girdiği ve büyük maçlarla başa çıkabilecek deneyime ve yeteneğe sahip bir kaleciye ihtiyaç duyduğu düşünülürse.

İşte bu noktada mesele, alternatif seçeneklerin şu anda Bono'dan vazgeçmenin onu kadroda tutmaktan daha büyük bir risk oluşturabileceğini kanıtlamasının ardından, kadroyu değiştirme arzusundan teknik bir zorunluluğa dönüştü.