Bono'nun kalması, kaleci geleceğine dair önceki beklentilerin tersine geldiği için Hilal açısından zor bir karar niteliği taşıyor; ancak aynı zamanda teknik açıdan mantıklı bir karar olarak da görünüyor.
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Zira Hilal, baskıyı kaldırmaya hazır olmayan bir kaleciyle yeni bir sezona giremez; özellikle de takım hem yerel hem de kıtasal şampiyonluklar için mücadele ederken, bu mevkideki herhangi bir hatanın bedeli ağır olabilir.
Böylece Bono, adı takımdan ayrılmaya aday gösterilmişken, Faslı kalecinin yeni sezonda projede yer almaya devam etmesiyle Hilal'i fiilen hesaplarını gözden geçirmeye zorlamış oldu.
Sonuçta Bono'yu elde tutmak, yönetimin en baştan almak istediği karar olmasa bile, Hilal için en güvenli seçenek olabilir; çünkü alternatiflerin gücü, Faslı milli oyuncu çapında ve tecrübesinde bir kaleciyi telafi etmeye yeterli değildi.