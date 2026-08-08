18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
GOAL

Çeviri:

Sahaya çıkmadan: Yassine Bounou, Hilal'i en zor kararı almaya nasıl zorladı?

FEATURES
Y. Bounou
Al Hilal
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan

Faslı aslan olay yaratıyor

Hilal, yeni sezonun başlamasından önce kaleci kadrosunda belirgin değişiklikler yapmayı planlıyordu, ancak takım içindeki bazı gelişmeler yönetimi hesaplarını tamamen yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Yenilenme isteği ile daha esnek bir kadroyu koruma arasında "Lider", ilk hesaplarında yer almayan bir kararla karşı karşıya kaldı.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono, tüm beklentilere rağmen devam ediyor

    Son gelişmelere göre Hilal, yaz transfer döneminde kalecinin takımdan ayrılabileceğini öne süren haberlere rağmen, Faslı Yassine Bounou'yu kadrosunda tutma ve ayrılığına onay vermeme yönünde bir eğilime girdi.

    Bounou'nun kalması, kaleci pozisyonunda bir değişiklik yapılması ve yabancı oyuncu listesinin yeniden düzenlenmesi yönünde bir eğilim bulunmasının ardından, Faslı kalecinin yeni sezonda Hilal'in tercih listesinin başında yer almaya devam etmesi anlamına geliyor.

    Bu karar, yalnızca Hilal'in takımın en önemli kalecilerinden birini elinde tutma isteğiyle ilgili değildi; aynı zamanda kadro içinde mevcut seçeneklerin net bir değerlendirmesinin sonucunda ortaya çıktı, özellikle de teknik heyete aynı garantileri verecek bir alternatifin bulunmaması nedeniyle.

    • Reklam

  • Rabii ve Uveys denklemi çözemedi

    Hilal, kaleci pozisyonunda yerli seçenek olarak Muhammed er-Rubai ve Muhammed el-Oveys ikilisine sahipti, ancak bu ikilinin ortaya koyduğu performanslar, takımın Bono'dan teknik anlamda etkilenmeden vazgeçebileceği konusunda yönetimi ikna etmeye yeterli olmadı.

    Dolayısıyla Bono'nun ayrılık fikri daha da zorlaştı; özellikle takımın karşılaşmalarla yoğun bir sezona girdiği ve büyük maçlarla başa çıkabilecek deneyime ve yeteneğe sahip bir kaleciye ihtiyaç duyduğu düşünülürse.

    İşte bu noktada mesele, alternatif seçeneklerin şu anda Bono'dan vazgeçmenin onu kadroda tutmaktan daha büyük bir risk oluşturabileceğini kanıtlamasının ardından, kadroyu değiştirme arzusundan teknik bir zorunluluğa dönüştü.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono, hesapları alt üst etti: En zor karar

    Bono'nun kalması, kaleci geleceğine dair önceki beklentilerin tersine geldiği için Hilal açısından zor bir karar niteliği taşıyor; ancak aynı zamanda teknik açıdan mantıklı bir karar olarak da görünüyor.

    Ayrıca oku: Ronaldo ve son dans: Nasr'dan büyük kapıdan mı ayrılacak?

    Zira Hilal, baskıyı kaldırmaya hazır olmayan bir kaleciyle yeni bir sezona giremez; özellikle de takım hem yerel hem de kıtasal şampiyonluklar için mücadele ederken, bu mevkideki herhangi bir hatanın bedeli ağır olabilir.



    Böylece Bono, adı takımdan ayrılmaya aday gösterilmişken, Faslı kalecinin yeni sezonda projede yer almaya devam etmesiyle Hilal'i fiilen hesaplarını gözden geçirmeye zorlamış oldu.

    Sonuçta Bono'yu elde tutmak, yönetimin en baştan almak istediği karar olmasa bile, Hilal için en güvenli seçenek olabilir; çünkü alternatiflerin gücü, Faslı milli oyuncu çapında ve tecrübesinde bir kaleciyi telafi etmeye yeterli değildi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS