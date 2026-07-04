Getty Images Sport
Çeviri:
"Sahada beni fena halde hırpalıyorlar!" - Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki efsanevi maçın ardından Arjantin kaptanıyla selfie çekmek isteyen Yeşil Burun Adaları oyuncularının sert muamelesi hakkında şaka yaptı
Messi, Arjantin’in zorlu galibiyetini değerlendiriyor
Arjantin, Miami'de düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan verici bir 3-2 galibiyet elde ettikten sonra Messi, Yeşil Burun Adaları oyuncularıyla neşeli bir an yaşadı. Çekişmeli geçen maça rağmen, Yeşil Burun Adaları'ndan birkaç oyuncu maçın bitiminden sonra Arjantin kaptanından forma ve fotoğraf isteğinde bulunmak için bekledi; Messi de bu istekleri memnuniyetle yerine getirdi.
- Getty Images Sport
Messi, Yeşil Burun Adaları hakkında şaka yapıyor
Albiceleste, maç boyunca kararlı rakipleri tarafından zorlanmıştı. Messi daha sonra karşılaşmanın fiziksel yoğunluğunu kabul etti, ancak maç sonrası röportajlar sırasında maruz kaldığı muameleyi gülerek geçiştirdi.
TyC Sports'un aktardığına göre Messi, "Formamı istediler, her şeyi... Sahada ise beni fena halde hırpaladılar," diye şaka yaptı.
Kaptan ayrıca galibiyeti garantilemede duran topların önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu takım bunu uzun süredir gösteriyor; mücadele ediyor ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek. Bugün, son zamanlarda iyi değerlendiremediğimiz duran topların önemini gördük. Böyle maçlarda bu çok önemli. İyi kafa vuruşlarımız var, hava toplarında iyi oyuncularımız var."
Messi sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bundan yararlanabildik ve bu önemli olacak. Hem hücumda hem de savunmada bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir turnuvada bu çok önemli."
Messi, tur atlamalarına rağmen daha iyi performans gösterilmesi gerektiğini vurguladı
Arjantin turu geçse de Messi, takımın performansında iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu kabul etti. Takımının erken elde ettiği avantajı pekiştirmek yerine, öne geçtikten sonra kontrolü kaybettiğini düşündü.
"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk," dedi Messi. "Bu takımın İspanya ve Uruguay'a karşı yenilmemesinin bir nedeni var. En zor kısmı, yani ilk golü atmayı başardık ve bu sayede ritmimizi bulacağımızı düşündük. Ama tam tersi oldu. Topa hakimiyetimizi kaybettik, geri çekildik ve etkili bir pres kuramadık."
- Getty Images Sport
Arjantin, Mısır maçı için hazırlanıyor
Arjantin, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi; burada, Avustralya’yı penaltı atışları sonucunda eleyen Mısır ile karşılaşacak. Messi ayrıca kariyerinde Dünya Kupası’nda 20 gol barajını aştı, ancak şimdi dikkatler, şampiyonluk unvanını korumaya çalışan Arjantin’in performansını iyileştirmeye yöneliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun