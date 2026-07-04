"Sahada beni fena halde hırpalıyorlar!" - Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki efsanevi maçın ardından Arjantin kaptanıyla selfie çekmek isteyen Yeşil Burun Adaları oyuncularının sert muamelesi hakkında şaka yaptı

Albiceleste, maç boyunca kararlı rakipleri tarafından zorlanmıştı. Messi daha sonra karşılaşmanın fiziksel yoğunluğunu kabul etti, ancak maç sonrası röportajlar sırasında maruz kaldığı muameleyi gülerek geçiştirdi.

TyC Sports'un aktardığına göre Messi, "Formamı istediler, her şeyi... Sahada ise beni fena halde hırpaladılar," diye şaka yaptı.

Kaptan ayrıca galibiyeti garantilemede duran topların önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu takım bunu uzun süredir gösteriyor; mücadele ediyor ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek. Bugün, son zamanlarda iyi değerlendiremediğimiz duran topların önemini gördük. Böyle maçlarda bu çok önemli. İyi kafa vuruşlarımız var, hava toplarında iyi oyuncularımız var."

Messi sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bundan yararlanabildik ve bu önemli olacak. Hem hücumda hem de savunmada bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir turnuvada bu çok önemli."