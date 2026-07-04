Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Saha içinde ve dışında… Ronaldo ve tarih, Postecoglou’yu Al-Nassr’da bekleyen 5 zorlu görev arasında yer alıyor

FEATURES
Al Nassr FC
Premier Lig
A. Postecoglou
C. Ronaldo
AFC Şampiyonlar Ligi 1
AFC Champions League Two
Suudi Arabistan
Avustralya
Portekiz

Avustralyalı teknik direktör zorlu bir görevle karşı karşıya

Futbol dünyasında teknik direktörlerin attığı her adımda, bazıları saha içinde, bazıları saha dışında, hatta bazıları çok uzak geçmişe dayanan pek çok zorlukla karşılaşırlar; işte Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou’yu da bu zorluklar bekliyor.

Postecoglou, dün Cuma günü, önümüzdeki iki sezonu kapsayan ve 2028’de sona erecek bir sözleşmeyle Al-Nassr kulübünün yeni teknik direktörü olarak resmen göreve başladı. Postecoglou, geçen sezonun sonunda ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yerini aldı.

  • İsa Sonrası Dönem

    Geçtiğimiz yıllarda, Al-Nassr’ın herhangi bir teknik direktörünün karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, herhangi bir şampiyonluk kazanmaktı; özellikle de kulüp 2021’den beri hiçbir resmi şampiyonluk kazanamamıştı. Ancak Jesus’un gelmesiyle durum tamamen değişti.

    Portekizli teknik direktör, Al-Nassr’ı 5 yıl sonra ilk şampiyonluğa ve tam 7 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı; böylece kendisinden sonra gelecekler için görevi daha da zorlaştırdı, çünkü artık belirli bir şampiyonluk kazanmak yeterli değil.

    Postićoglu, Al-Nassr’daki başarısını kanıtlamak için büyük bir şampiyonluk kazanmak zorunda kalacak; özellikle de Asya Şampiyonlar Ligi’nde, ya da en azından Suudi Arabistan Ligi’nde.

    Bu görevdeki en zorlu kısım, Postecoglou’nun Jesus’tan farklı bir felsefeyle gelmesidir. Her ne kadar hücum gücü, hakimiyet ve top hakimiyeti açısından benzerlikler olsa da, Postecoglou’nun felsefesi daha karmaşık ve detaylıdır; bu da daha fazla çalışma gerektirmektedir.

    Şimdi Avustralyalı teknik direktörden, Suudi Ligi şampiyonlarını daha fazla çaba göstermeye, daha fazla taktiği kavramaya ve daha karmaşık işleri yerine getirmeye ikna etmesi beklenecek; bu da belki de sadece bu fikirleri onlara aktarmaktan daha zor olabilir.

    • Reklam

  • Ronaldo'nun ikilemi

    En büyük sorun, bu taktiklerden en çok zarar görecek kişinin, Al-Nassr’ın kaptanı ve projesinin yüzü olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo olmasıdır.

    Hücumda, eski Tottenham Hotspur teknik direktörü, oyuncularından markajdan kurtulmak ve rakip savunmayı çökertmek için sürekli pozisyon değiştirmesini istiyor; bu da Ronaldo için zor olabilir.

    Postićoglu’nun projesi temel olarak “ters baskı” fikrine dayanıyor; bu, topu kaybettikleri anda rakibe baskı uygulayarak topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak anlamına geliyor ve bu, istisnasız tüm oyuncuların görevidir.

    Bu ayrıntı kesinlikle göz ardı edilemez; zira bu görevde herhangi bir oyuncunun ihmali, savunma hattının neredeyse sahanın ortasına kadar ilerlemesi nedeniyle, uzun paslarla takımın savunmasının doğrudan delinimesine ve rakibin tamamen teke tek pozisyonlara geçmesine yol açacaktır.

    Bu görev, yaşının ilerlemesi ve fiziksel seviyesinin düşmesi nedeniyle Ronaldo için de zor görünüyor; bu da Avustralyalı teknik direktörün “Dón”u bu görevlerden muaf tutmanın bir yolunu bulması, ya da belki de daha zor olanı, onu maçta oynamaktan muaf tutması gerekeceği anlamına geliyor.

  • İdari kaos

    Avustralyalı teknik direktör sahadaki bu engelleri aşmayı başarsa bile, saha dışında, zaman zaman Al-Nassr’ı vuran idari istikrarsızlık gibi başka engellerle karşılaşabilir.

    Geçen sezonun ortasında, özellikle kış transfer döneminde, bu kaosun bazı belirtileri ortaya çıktı; haberlerde Portekizli CEO José Semedo ve sportif direktör Simão Coutinho’nun görevlerinin dondurulduğu iddia edildi.

    Al-Nassr, Al-Hilal’dan forvet Abdullah Al-Hamdan ile sözleşme imzalamışken, kulüp yönetiminin bu transferi Semedo’nun gerçekleştirdiği gerekçesiyle reddettiğine dair bazı söylentiler ortaya çıktı ve bu da daha fazla tartışmaya yol açtı.

    Belki de bu, gelecek sezon yeniden şampiyonluklar için rekabet edebilecek güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen, Jesus’un Al-Nassr’daki macerasını sadece bir sezonun ardından erken sonlandırmasına neden olan sebeplerden biridir.

    Bazıları bunun geçmişte kaldığını düşünebilir, ancak Postecoglou’nun atanmasına ilişkin karar bile bir kararsızlık dönemine sahne oldu; zira kulüp, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez ile anlaşmaya çok yaklaşmış, ancak sonunda bu karardan vazgeçmişti.

    Suudi Arabistan’ın “Al-Sharq Al-Awsat” gazetesine göre, Semedo ve Coutinho, Martinez’den vazgeçildikten sonra yönetim kuruluna birçok isim önerdi, ancak bu isimler kabul görmedi ve seçim Avustralyalı teknik direktör üzerinde durdu.

    Sezon ortasında, özellikle de kış transfer döneminde yaşanan bu kararsızlık, Postecoglou için yeni bir engel teşkil edebilir ve onun da, yolu sonuna kadar tamamlayarak Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşan Jesus’un yaptığı gibi bu zorluğun üstesinden gelmesi gerekecektir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Tarih, Posticoğlu’na meydan okuyor

    Aslında, Posticoğlu’nun tüm bu engelleri aşması ve tüm çabaların bir araya gelmesi gerekiyor; zira önünde, tarihe karşı durmak gibi daha büyük bir meydan okuma var.

    Al-Nassr taraftarlarının şu anki hayali, kulüp tarihinde ilk kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak; zira önceki tüm denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı, ancak 7 yıldır kazanamadıkları lig şampiyonluğu hayalini çoktan gerçekleştirmişlerdi.

    Al-Nassr, Suudi Ligi’ndeki “Büyük Dörtlü” arasında Asya Şampiyonlar Ligi’ni daha önce hiç kazanmamış tek takımdır; hatta 1995 yılında sadece bir kez final maçına çıkabilmiştir.

    Sadece bu da değil; Al-Nassr, tarihinde sadece iki Asya şampiyonluğu kazanabildi; bunlardan en sonuncusu, bir önceki yıl Kupa Kupası’nı kazandıktan sonra 28 yıl önce, 1998 Asya Süper Kupası’ydı.

    Al-Nassr, geçen sezon da bu kompleksi yaşadı; tüm rakiplerine üstünlük kurup parıldamasına rağmen, Asya Şampiyonlar Ligi 2'nin final maçında Japon takımı Gamba Osaka'ya karşı şok bir mağlubiyet aldı.

  • Ulaşılması zor bir lig

    Şüphesiz ki Posticoğlu’nun önümüzdeki sezondaki hedeflerinden biri, geçen sezon kazandığı Roshen Ligi şampiyonluğunu korumak olacak; ancak bu hayal bu sefer daha zor olacak.

    Avustralyalı teknik direktör, son iki sezondur kupa kazanamayan ve tarihi unvanını geri kazanmak isteyen Al-Hilal’den şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kalacak; bu kez de kulübün yeni sahibi Prens Al-Waleed bin Talal’ın yönetiminde.

    Al-Hilal’in yeni dönemi, Liverpool’un sportif direktörü Richard Hughes ile yapılan anlaşma ile şimdiden başladı. Hughes, yaz transfer dönemi sona erdikten sonra “Lider”de aynı görevi üstlenecek, ancak transfer sürecini denetleyecek.

    Ayrıca Al-Ahli, son iki sezonda Elit Ligi şampiyonluğuna ulaştıktan sonra, en son 10 yıl önce kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak istiyor ve bu, Alman teknik direktörü Matthias Jaissle’nin en büyük hedefi olacak.

    Aynı şekilde Al-Ittihad da, tarihinde ilk kez yerel çifte kupayı kazandığı tarihi bir sezonun ardından geçen sezon tüm şampiyonlukları kaçırmasının ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

    Hatta Al-Qadisiyah bile son iki sezonda zorlu bir rakip haline geldi ve önümüzdeki sezon Altın Dörtlü’nün ötesine geçebilir; bu da Roshen Ligi şampiyonluğunu korumayı son derece zor bir hale getiriyor.