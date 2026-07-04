Saha içinde ve dışında… Ronaldo ve tarih, Postecoglou’yu Al-Nassr’da bekleyen 5 zorlu görev arasında yer alıyor

Avustralyalı teknik direktör sahadaki bu engelleri aşmayı başarsa bile, saha dışında, zaman zaman Al-Nassr’ı vuran idari istikrarsızlık gibi başka engellerle karşılaşabilir.
Geçen sezonun ortasında, özellikle kış transfer döneminde, bu kaosun bazı belirtileri ortaya çıktı; haberlerde Portekizli CEO José Semedo ve sportif direktör Simão Coutinho’nun görevlerinin dondurulduğu iddia edildi.
Al-Nassr, Al-Hilal’dan forvet Abdullah Al-Hamdan ile sözleşme imzalamışken, kulüp yönetiminin bu transferi Semedo’nun gerçekleştirdiği gerekçesiyle reddettiğine dair bazı söylentiler ortaya çıktı ve bu da daha fazla tartışmaya yol açtı.
Belki de bu, gelecek sezon yeniden şampiyonluklar için rekabet edebilecek güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen, Jesus’un Al-Nassr’daki macerasını sadece bir sezonun ardından erken sonlandırmasına neden olan sebeplerden biridir.
Bazıları bunun geçmişte kaldığını düşünebilir, ancak Postecoglou’nun atanmasına ilişkin karar bile bir kararsızlık dönemine sahne oldu; zira kulüp, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez ile anlaşmaya çok yaklaşmış, ancak sonunda bu karardan vazgeçmişti.
Suudi Arabistan’ın “Al-Sharq Al-Awsat” gazetesine göre, Semedo ve Coutinho, Martinez’den vazgeçildikten sonra yönetim kuruluna birçok isim önerdi, ancak bu isimler kabul görmedi ve seçim Avustralyalı teknik direktör üzerinde durdu.
Sezon ortasında, özellikle de kış transfer döneminde yaşanan bu kararsızlık, Postecoglou için yeni bir engel teşkil edebilir ve onun da, yolu sonuna kadar tamamlayarak Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşan Jesus’un yaptığı gibi bu zorluğun üstesinden gelmesi gerekecektir.