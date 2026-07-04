Saha içinde ve dışında… Ronaldo ve tarih, Postecoglou’yu Al-Nassr’da bekleyen 5 zorlu görev arasında yer alıyor

Geçtiğimiz yıllarda, Al-Nassr’ın herhangi bir teknik direktörünün karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, herhangi bir şampiyonluk kazanmaktı; özellikle de kulüp 2021’den beri hiçbir resmi şampiyonluk kazanamamıştı. Ancak Jesus’un gelmesiyle durum tamamen değişti.

Portekizli teknik direktör, Al-Nassr’ı 5 yıl sonra ilk şampiyonluğa ve tam 7 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı; böylece kendisinden sonra gelecekler için görevi daha da zorlaştırdı, çünkü artık belirli bir şampiyonluk kazanmak yeterli değil.

Postićoglu, Al-Nassr’daki başarısını kanıtlamak için büyük bir şampiyonluk kazanmak zorunda kalacak; özellikle de Asya Şampiyonlar Ligi’nde, ya da en azından Suudi Arabistan Ligi’nde.

Bu görevdeki en zorlu kısım, Postecoglou’nun Jesus’tan farklı bir felsefeyle gelmesidir. Her ne kadar hücum gücü, hakimiyet ve top hakimiyeti açısından benzerlikler olsa da, Postecoglou’nun felsefesi daha karmaşık ve detaylıdır; bu da daha fazla çalışma gerektirmektedir.

Şimdi Avustralyalı teknik direktörden, Suudi Ligi şampiyonlarını daha fazla çaba göstermeye, daha fazla taktiği kavramaya ve daha karmaşık işleri yerine getirmeye ikna etmesi beklenecek; bu da belki de sadece bu fikirleri onlara aktarmaktan daha zor olabilir.