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"Saha dışında samba dansı"... Neymar, hüzünlü Dünya Kupası vedasında başını eğdi

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Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Neymar
Brezilya
Norveç
ABD

"Hayatı seven insan" nasıl da Messi ve Ronaldo ile boy ölçüşebilecek nitelikteki bir dahiyi mağlup etti?

"Hoşça kal Neymar… Saha dışında çok dans ettin, ama sana ihtiyacımız olduğunda sahada nasıl dans edileceğini unuttun!"… Brezilya’nın Globo gazetesi, samba maskelerinin düştüğü ve Neymar da Silva’nın “kozmik dansı”nın son ışığının söndüğü o gece, bu alaycı ve acımasız cenaze sözleriyle son vedasını etmeyi tercih etti.

O hüzünlü Dünya Kupası gecesinde Norveç karşısında yaşanan elenme, sadece Dünya Kupası tarihinin en büyük milli takımının turnuvadan ayrılması değildi; aynı zamanda, yeni milenyumda futbol ülkesinin yetiştirdiği en büyük doğuştan yeteneğin trajik çöküşüydü; Başını eğerek sahadan ayrılan bir adamın çöküşüydü bu; rakibin daha güçlü olması nedeniyle değil, kendi seçtiği duvarların ardındaki hayatın karmaşasına bulaşan sihirli ayaklarının tökezlemesi yüzünden.

Bu delikanlı, Messi ve Cristiano Ronaldo’nun sağında yer alacak her şeye sahipti, ancak sonunda gece masallarında bir kahraman olmayı seçti ve gün ışığında vatanının kurtarıcısı olmayı unuttu.

Brezilya basını eski gözdesini acımasızca eleştirdi; Globo’nun ağıtının yanı sıra, UOL ağı bu sahneyi “taçsız kralın trajik sonu ve tahtını kendi elleriyle kaybeden bir dahi” olarak nitelendirdi.

Buna karşılık, uluslararası analiz stüdyoları bariz bir acıyla doldu; eski yıldızlar, “Bu, 21. yüzyılın en yetenekli futbolcularından birinin hak etmediği bir son, ama aynı zamanda şöhretin ciddiyetini hayatın gürültüsüne tercih eden bir adamın kaçınılmaz sonu” şeklinde yorumlarda bulundu.

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    Son "Mikrofon" Savaşı

    Norveç maçının son dakikası, Neymar’ın kariyeri boyunca yaşadığı tüm çelişkileri özetledi.

    Brezilya'nın elenmesi artık kesinleşmişken, hakem Brezilya lehine bir penaltı kararı verdi; bu, farkı azaltmak için bir fırsat olsa da Samba ekibini hiçbir şekilde kurtaramayacaktı.

    O anda Neymar penaltı noktasına doğru ilerledi ve kaleye odaklanmak yerine, kendisini kışkırtmaya çalışan Norveç kalecisiyle sert sözlü atışmaların yaşandığı melodramatik bir sahneye girdi.

    Neymar, Dünya Kupası’nın sakinlik protokolünü ihlal etti ve şöhretinin parmaklarının arasından sızıp gittiğini gören birinin incinmiş gururunu yansıtan bir sahnede sözlü atışmaya girdi. Son anlarında bile Neymar duygularını dizginleyemedi; vatanının yarasını unutarak, kişisel gururunu tatmin etmek için kaleciyle bir yan çatışmaya girdi.

    Bu olayda hem şaşırtıcı hem de aynı anda gözyaşlarına boğan şey, Neymar’ın bu sözlü atışmanın ardından, yeryüzünde sadece kendisinin ustalaştığı, korkutucu, sihirli ve hayranlık uyandıran bir teknikle topu ağlara göndermesiydi. Bu gol, takım için hiçbir değeri olmayan bir gol olarak kalmış olsa da, dünyaya son bir hatırlatma niteliğindeydi: “Ben muhteşem Neymar’ım, bende kimsenin sahip olmadığı bir sihir var… ama şimdi gidiyorum.”



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    Neymar, insan olarak galip gelir

    Neymar hiçbir zaman sadece bir futbolcu olmadı; aksine, profesyonelliğin katı kurallarına boyun eğmeyi reddeden, tam anlamıyla sosyal ve duygusal bir fenomendi.

    Bu ince yapılı Brezilyalı genç, teknik yeteneklere, doğuştan gelen beceriye ve dar alanlarda top sürme kabiliyetine sahipti; bu da onu, şüphesiz ki, futbol dünyasına hakim oldukları efsanevi dönemlerinde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile boy ölçüşmeye layık kılıyordu.

    O, futbol tahtının meşru varisiydi ve Portekizli ile Arjantinli ikilisini alt edebilecek “sihirli formülü” elinde bulunduran tek kişiydi.

    Ancak Neymar’ın asıl krizi taktiksel değil, psikolojik ve duygusal bir krizdi; hayatın zevklerini seven, partileri ve gürültüyü seven “insan” Neymar, “disiplinli sporcu” Neymar’a galip geldi.

    Neymar, Santos’ta henüz bir gençken etrafını saran şöhret ve paranın cazibesine karşı koyamadı; bu yüzden yeşil sahadan ve sıkı programından kaçarak kendi hayatını yaşamayı tercih etti ve takım kaptanı rolünü “rock yıldızı” rolüne tercih etti.

    L'Équipe gazetesi tarafından “yeni Ronaldinho” olarak tanımlanan Neymar, öncüllerinin izinden gitti; uzun süreli hakimiyetten ziyade geçici zevkleri tercih eden olağanüstü bir Brezilyalı yetenek. Tekrarlayan sakatlıklar ise, Ronaldo ve Messi’nin iki on yıl boyunca bedenlerine gösterdikleri özen ve sıkı disiplinin eksikliği nedeniyle, bakımsız kalan bedenine ağır bir bedel olarak geri döndü.

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    Kayıp Galáctico’nun hüzünlü sonu

    Analiz stüdyolarında herkes, Neymar’ın kendisini “olabilirdi” ile sonsuz bir karşılaştırma içine soktuğu konusunda hemfikirdi.

    Ne Paris Saint-Germain ne de Al-Hilal’daki milyonlarca dolarlık transferler, Neymar’ın 2017’de Messi’nin gölgesinden kaçmak için Barcelona’nın ışıltısını terk ettiğinden beri kaybettiği o saf tutkuyu telafi edemedi; o, sakatlıklarının ve kişisel kaprislerinin gölgesinde boğulmuş halde buldu kendini.

    Norveç karşısında boğuk inlemelerle elenmesi ve sarı Samba forması üzerine dökülen gözyaşları, hüzünlü bir hikayenin son sahnesiydi; milyonlarca insanı eğlendiren, ancak yeteneğini disiplinle desteklemekte cimri davranan bir gencin hikayesi.



    Şimdi Neymar, 2026 Dünya Kupası’ndan ayrılıyor; cebinde bolca para, çok sayıda hayran ve sayısız gösterişli gol var, ancak dolaplarında çocukluğundan beri kendisine vaat edilen altın kupa yok ve tarihsel sicili, tüm zamanların futbol dehalarından biri olarak hak ettiği o yüce mertebeden yoksun.

    Bu, onun cazibesine yakışmayan bir son; ancak bu sonu, yeşil sahanın dışındaki adımları ve kararları belirledi. Böylece Neymar, sonsuza dek… partinin bitmeden müziği kapatan son dansçı olarak kalacak.

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