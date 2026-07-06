"Saha dışında samba dansı"... Neymar, hüzünlü Dünya Kupası vedasında başını eğdi

"Hoşça kal Neymar… Saha dışında çok dans ettin, ama sana ihtiyacımız olduğunda sahada nasıl dans edileceğini unuttun!"… Brezilya’nın Globo gazetesi, samba maskelerinin düştüğü ve Neymar da Silva’nın “kozmik dansı”nın son ışığının söndüğü o gece, bu alaycı ve acımasız cenaze sözleriyle son vedasını etmeyi tercih etti.

O hüzünlü Dünya Kupası gecesinde Norveç karşısında yaşanan elenme, sadece Dünya Kupası tarihinin en büyük milli takımının turnuvadan ayrılması değildi; aynı zamanda, yeni milenyumda futbol ülkesinin yetiştirdiği en büyük doğuştan yeteneğin trajik çöküşüydü; Başını eğerek sahadan ayrılan bir adamın çöküşüydü bu; rakibin daha güçlü olması nedeniyle değil, kendi seçtiği duvarların ardındaki hayatın karmaşasına bulaşan sihirli ayaklarının tökezlemesi yüzünden.

Bu delikanlı, Messi ve Cristiano Ronaldo’nun sağında yer alacak her şeye sahipti, ancak sonunda gece masallarında bir kahraman olmayı seçti ve gün ışığında vatanının kurtarıcısı olmayı unuttu.

Brezilya basını eski gözdesini acımasızca eleştirdi; Globo’nun ağıtının yanı sıra, UOL ağı bu sahneyi “taçsız kralın trajik sonu ve tahtını kendi elleriyle kaybeden bir dahi” olarak nitelendirdi.

Buna karşılık, uluslararası analiz stüdyoları bariz bir acıyla doldu; eski yıldızlar, “Bu, 21. yüzyılın en yetenekli futbolcularından birinin hak etmediği bir son, ama aynı zamanda şöhretin ciddiyetini hayatın gürültüsüne tercih eden bir adamın kaçınılmaz sonu” şeklinde yorumlarda bulundu.