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‘Sağlığına kavuş’ - Jamal Musiala'ya, sahada iki kez yere yığılmasının ardından ‘nörolojik işlev bozukluğu’ ile mücadele ederken futbolun ‘kendiliğinden yoluna gireceği’ söylendi
Musiala, kırık ayak bileğinin ardından ortaya çıkan yeni sağlık sorununu açıkladı
Musiala zorlu bir 12 ay geçirdi; 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ayak bileği kırıldı. Altı ay sahalardan uzak kaldı, ancak geri dönerek Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıktı.
2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin renkleriyle sahne aldı ve o turnuvada da daha fazla maç oynadı, ancak tam maç keskinliğini yeniden yakalama ve en parlak kıvılcımını geri bulma arayışında son vuruş katkısı sınırlı kaldı.
Bayern, Musiala'nın 2026-27 sezonunda kendileri adına önemli bir rol oynamasını umuyordu, ancak daha fazla zaman sağlık profesyonellerinin gözetiminde geçiyor. Musiala, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında bayıldı; birkaç gün sonra da Heidenheim karşısında tekrar yere yığıldı.
Musiala daha sonra sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Bana, nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan geçici, kısa süreli ama kolayca tedavi edilebilen absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, Leipzig karşısındaki ya da şimdi Heidenheim maçındaki gibi son yaşanan durumlara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu göründüklerini biliyorum, ancak benim için şu anda bunlar günlük hayatımın sadece bir parçası. Çok iyi bir tıbbi tedavi görüyorum ve oldukça iyimserim. FC Bayern, ailem ve arkadaşlarım her zaman yanımda ve bu yolculukta bana destek oluyor.”
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Bayern, Musiala'ya ihtiyaç duyduğu tüm desteği veriyor
Hamann da Musiala’nın en iyi yaptığı şeye geri dönmesini sabırsızlıkla bekleyenler arasında yer alıyor, ancak sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini kabul ediyor. Bayern’in heyecan verici 10 numarasının karşı karşıya kaldığı zorluklar sorulduğunda, eski Almanya milli futbolcusu, Betinia NJ iş birliğiyle GOAL’a şunları söyledi: “Açıkçası, sakatlığının ardından ocak ayında geri döndüğünde, daha önce sahip olduğu formu bulamadı. Bunun her zaman ayağıyla ilgili olduğu söylendi çünkü ayağında hâlâ vidalar ve metal bir plaka vardı, bunlar da şimdi yaz döneminde çıkarıldı. Görmemiz gerekiyor.
“Bunun futbolla ilgili tarafı hakkında konuşmakta zorlanıyorum çünkü bence şu anda en önemli şey onun sağlığına kavuşması. Sağlığına kavuşup bu sorunları kontrol altına aldığında, geri kalanının kendiliğinden geleceğini düşünüyorum.
“İki ya da üç yıl önce olduğu seviyeye çıkıp çıkamayacağına gelince, bence şu anda bunu kimse bilmiyor. Ama sanırım her futbolsever adına konuşuyorum, hepimiz öyle olmasını umuyoruz.”
Almanya Teknik Direktörü Klopp, Musiala ile temas halinde bulundu
Bu görüş, Almanya'nın yeni patronu Jurgen Klopp tarafından da dile getirildi. Eski Liverpool teknik direktörü, uzun vadeli planlarında yer alması gereken bir oyuncuyla temasları sorulduğunda şöyle dedi: “Telefonda konuşmadık. Ona bir sesli mesaj gönderdim. Beni hiç tanımıyor ve numaram da onda yok. Sanırım onu arasaydım, numaramı tanımayacağı için üç gün boyunca cevap vermezdi. Mesaja yanıt verdi.
“Kimsenin, özellikle de onun gibi genç bir çocuğun yaşamasını istemeyeceğiniz bir durumun içinde. Ama herkes her şeyin iyi sonuçlanması gerektiği konusunda hemfikir. Bunun milli takım üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı konusunda onu rahatlattım.
“Onun için yapabileceğim tek şey bu. Vincent Kompany bana inanılmaz formda olduğunu doğruladı. Metal plaka ve vidalar çıkarıldıktan sonra eski haline dönmüştü, hatta daha da iyiydi. Şimdi bildiğimiz nedenlerden dolayı bu yaşandı.
“Şu anda önemli olan, ona gerekli sürenin verilmesi ve onun da kendine bu zamanı tanıması. Genç oyuncuların normalde, sabırsızlanmaları dışında hiçbir problemi olmaz ve elbette böyle bir süreçte sabırsız olmayı göze alamazsınız.
“Bunun için mükemmel kulüpte, mükemmel bir ortamda ve biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Ona da şunu söylüyoruz: ‘Evlat, önce sağlığına kavuş, sonra kapı senin için açık’.”
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Musiala'nın rekoru: Maç sayısı, goller ve milli maçlar
Musiala, Bayern formasıyla 230'dan fazla maça çıktı, 69 gol attı ve altı Bundesliga şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 13 kupa kazandı. İngiltere adına oynama hakkına sahip olmasına rağmen Almanya Milli Takımı'nda 46 kez A milli oldu.
Plan, çok da uzak olmayan bir gelecekte Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz ile birlikte yeniden büyük kupaların peşine düşmek. Kompany de elinin altında mümkün olduğunca fazla maç kazandıran oyuncu olmasını istiyor.
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