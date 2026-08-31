Musiala zorlu bir 12 ay geçirdi; 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ayak bileği kırıldı. Altı ay sahalardan uzak kaldı, ancak geri dönerek Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıktı.

2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin renkleriyle sahne aldı ve o turnuvada da daha fazla maç oynadı, ancak tam maç keskinliğini yeniden yakalama ve en parlak kıvılcımını geri bulma arayışında son vuruş katkısı sınırlı kaldı.

Bayern, Musiala'nın 2026-27 sezonunda kendileri adına önemli bir rol oynamasını umuyordu, ancak daha fazla zaman sağlık profesyonellerinin gözetiminde geçiyor. Musiala, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında bayıldı; birkaç gün sonra da Heidenheim karşısında tekrar yere yığıldı.

Musiala daha sonra sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Bana, nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan geçici, kısa süreli ama kolayca tedavi edilebilen absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, Leipzig karşısındaki ya da şimdi Heidenheim maçındaki gibi son yaşanan durumlara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu göründüklerini biliyorum, ancak benim için şu anda bunlar günlük hayatımın sadece bir parçası. Çok iyi bir tıbbi tedavi görüyorum ve oldukça iyimserim. FC Bayern, ailem ve arkadaşlarım her zaman yanımda ve bu yolculukta bana destek oluyor.”