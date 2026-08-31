Musiala zorlu bir 12 ay geçirdi; 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ayak bileği kırıldı. Altı ay sahalardan uzak kaldı, ancak geri dönmeyi başararak Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıktı.

2026 Dünya Kupası'nda ülkesi adına sahne aldı ve o turnuvada da daha fazla maça çıktı, ancak tam maç keskinliğini yeniden bulmaya ve en parlak kıvılcımını tekrar yakalamaya çalışırken skor katkısı sınırlı kaldı.

Bayern, Musiala'nın 2026-27 sezonunda kendileri için önemli bir rol oynamasını umuyordu, ancak daha fazla zamanını sağlık profesyonelleriyle birlikte geçiriyor. Musiala, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında bayıldı, ardından birkaç gün sonra Heidenheim karşısında bir kez daha yere yığıldı.

Musiala daha sonra sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Bana, nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan geçici, kısa süreli ama kolayca tedavi edilebilen absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, Leipzig maçındaki ya da şimdi Heidenheim'daki gibi son dönemde yaşanan ataklara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu göründüklerini biliyorum, ancak benim için şu anda bunlar günlük hayatımın sadece bir parçası. Mükemmel bir tıbbi tedavi görüyorum ve çok iyimserim. FC Bayern, ailem ve arkadaşlarım bu yolculukta her zaman yanımda ve bana destek oluyor.”