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‘Sağlığına kavuş’ - Jamal Musiala’ya, Bayern Münih ve Almanya yıldızı iki kez sahada yığıldıktan sonra ‘nörolojik işlev bozukluğunu’ yönetirken futbolun ‘kendiliğinden yoluna gireceği’ söylendi
Musiala, kırık ayak bileğinin ardından ortaya çıkan yeni sağlık sorununu açıkladı
Musiala zorlu bir 12 ay geçirdi; 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ayak bileği kırıldı. Altı ay sahalardan uzak kaldı, ancak geri dönmeyi başararak Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıktı.
2026 Dünya Kupası'nda ülkesi adına sahne aldı ve o turnuvada da daha fazla maça çıktı, ancak tam maç keskinliğini yeniden bulmaya ve en parlak kıvılcımını tekrar yakalamaya çalışırken skor katkısı sınırlı kaldı.
Bayern, Musiala'nın 2026-27 sezonunda kendileri için önemli bir rol oynamasını umuyordu, ancak daha fazla zamanını sağlık profesyonelleriyle birlikte geçiriyor. Musiala, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında bayıldı, ardından birkaç gün sonra Heidenheim karşısında bir kez daha yere yığıldı.
Musiala daha sonra sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Bana, nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan geçici, kısa süreli ama kolayca tedavi edilebilen absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, Leipzig maçındaki ya da şimdi Heidenheim'daki gibi son dönemde yaşanan ataklara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu göründüklerini biliyorum, ancak benim için şu anda bunlar günlük hayatımın sadece bir parçası. Mükemmel bir tıbbi tedavi görüyorum ve çok iyimserim. FC Bayern, ailem ve arkadaşlarım bu yolculukta her zaman yanımda ve bana destek oluyor.”
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Bayern, Musiala'ya ihtiyaç duyduğu tüm desteği veriyor
Hamann da Musiala’nın en iyi yaptığı şeye geri dönmesini sabırsızlıkla bekleyenler arasında, ancak sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini kabul ediyor. Bayern’in heyecan verici 10 numarasının karşı karşıya kaldığı zorluklar sorulduğunda, eski Almanya milli futbolcusu, BetVictor Online Casino iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası, sakatlığının ardından ocak ayında geri döndüğünde, daha önce sahip olduğu formu bulamadı. Her zaman bunun ayağıyla ilgili olduğu söylendi çünkü ayağında hâlâ vidalar ve metal bir plaka vardı, bunlar da şimdi yazın çıkarıldı. Bekleyip görmemiz gerekiyor.
“Bunun futbol tarafı hakkında konuşmakta zorlanıyorum çünkü bence şu anda en önemli şey onun sağlığına kavuşması. Sağlığına kavuşup bu sorunları kontrol altına aldığında, bence geri kalan her şey kendiliğinden hallolur.
“İki ya da üç yıl önce olduğu seviyeye çıkıp çıkamayacağını şu anda bence kimse bilmiyor. Ama sanırım her futbolsever adına konuşuyorum, hepimiz bunu umuyoruz.”
Almanya Teknik Direktörü Klopp, Musiala ile temas halinde olduğunu açıkladı
Bu görüşe Almanya'nın yeni teknik direktörü Jurgen Klopp da katıldı. Uzun vadeli planlarının parçası olması gereken bir oyuncuyla olan iletişimi sorulduğunda eski Liverpool teknik direktörü şöyle dedi: “Telefonda konuşmadık. Ona bir sesli mesaj gönderdim. Beni hiç tanımıyor ve numaram da onda kayıtlı değil. Sanırım onu arasaydım, numaramı tanımadığı için üç gün boyunca telefonu açmazdı. Mesaja cevap verdi.
“Kimsenin, özellikle de onun gibi genç bir çocuğun başına gelmesini istemeyeceğiniz bir durumda. Ama herkes bunda hemfikir, her şey yoluna girecek. Bunun milli takım üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı konusunda ona güvence verdim.
“Onun için yapabileceğim tek şey bu. Vincent Kompany, bana harika durumda olduğunu doğruladı. Metal plaka ve vidalar çıkarıldıktan sonra eski haline dönmüştü, hatta daha da iyiydi. Şimdi de bildiğimiz nedenlerden dolayı bu yaşandı.
“Şu anda önemli olan, kendisine gerekli sürenin tanınması ve onun da kendisine bu zamanı vermesi. Genç oyuncuların normalde bir sorunu olmaz, sabırsızlanmaları dışında, tabii böyle bir süreçte sabırsız olmayı göze alamazsınız.
“Bunun için mükemmel kulüpte, mükemmel bir ortamda ve biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Ve ona şunu söylüyoruz: ‘Evlat, önce sağlığına kavuş, sonra kapı sana açık’.”
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Musiala'nın rekoru: Maç sayısı, goller ve milli maçlar
Musiala, Bayern formasıyla 230'dan fazla maça çıktı, 69 gol attı ve altı Bundesliga şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi dahil 13 kupa kazandı. İngiltere adına oynama hakkına da sahip olan oyuncu, Almanya Milli Takımı'yla 46 kez A milli oldu.
Plan, çok uzak olmayan bir gelecekte Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz ile birlikte yeniden büyük kupaların peşine düşmek. Kompany de elinde mümkün olduğunca fazla maç kazandırabilecek oyuncu bulunmasını istiyor.
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