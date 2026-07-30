İspanyol gazetesi, Diomande'nin sağ kanattaki performansı ile sol kanattaki performansı arasında bir karşılaştırma yaparak, en iyi hangi mevkide oynadığını belirlemeye çalıştı.
Sağ kanatta, topu genellikle ayaklarının dibinde, geniş bir alanda, taç çizgisine yapışık halde alır ve daha temkinli bir yaklaşım benimser: topu alır, markajcısını üzerine çeker, durumu değerlendirir ve emin değilse yeniden dener.
Doğal ayağıyla oynarken baskın davranış biçimi, kanatta boşluk aramak, kale çizgisine ulaşmak ve ardından topu geriye çevirmektir. Bu durumda, ister sabit dursunlar ister koşsunlar, savunmacılarını genellikle çalımdan çok fiziksel güçle (kuvvet/hız değişimi) geçerler.
İçeriye doğru yaptığı çapraz hamlesi, doğuştan solak bir oyuncunun, örneğin Olise'nin hamlesi kadar isabetli değildir; bu da anlaşılır bir durumdur. Diomande'nin durumunda, geçen sezon ceza sahasının kenarında son anda topu diğer ayağına aktararak birkaç gol atmasına rağmen, sol ayağı bir silahtan ziyade bir araç olarak görülüyor. Yine de rakiplerini geçmek için onu uzun ve zikzaklı hamlelerde kullanmaya meyillidir.
Ürettiği o korkutucu güç şu ki, içeriye doğru çıkışını mükemmelleştirememiş olsa bile, dışarıdan çıkışını kapatan derin savunmalara karşı bir "kaçış yolu" bulmuştur: bir orta ile rakipleri ön tarafa ya da zayıf tarafa saldırmaya çekmek.
Rakamlar, sağ kanatta oynayan Diomande'nin her 90 dakikada daha fazla fırsat ürettiğini gösteriyor. Daha çok çalım atıyor (4,41'e karşı 3,23), daha çok orta tamamlıyor (0,91'e karşı 0,67), ceza sahasına daha çok pas veriyor (2,21'e karşı 1,48), ayrıca daha yüksek bir şut menzili (1,7'ye karşı 1,48) ve daha yüksek beklenen gol (0,21'e karşı 0,16) değerine sahip. Bununla birlikte, daha fazla top kaybı da yaşıyor (2,21'e karşı 1,48).