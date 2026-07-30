"Marca" gazetesi, Diomande'nin güçlü yönlerini analiz etti ve Fildişi Sahilli oyuncunun Vinicius gibi sakinliğiyle ya da hatlar arası bağlantı kurmadaki ustalığıyla öne çıkan bir kanat oyuncusu olarak tanınmadığını belirtti.

Diomande, güçlü dikey etkisiyle öne çıkıyor; keskin ve isabetli olan oyuncu şimşek gibi bir hızlanmaya sahip: son Dünya Kupası'nda maksimum hızı 34,7 km/saate ulaştı, ancak bu hız Real Madridli Fransız forvet Kylian Mbappe'nin 37,6 km/saatlik hızından hâlâ uzak.

Diomande, üstün bir çalım yeteneğine sahip; geçen sezon Almanya Ligi'nde başarılı çalım sayısında ikinci sırada yer alan oyuncu Michael Olise'ye (149 çalımdan 65'i) kıyasla neredeyse iki katı sayıda çalımı (213 çalımdan 118'i) başarıyla tamamladı.

Ancak Diomande'yi Vinicius'tan ayıran şey, oynayabildiği mevkilerin çeşitliliği. Sağ ayaklı olan Fildişi Sahilli oyuncu her iki kanatta da iyi oynayabiliyor; yine de geçen sezon Leipzig ile sağ kanatta (1591 dakika), sol kanatta (478 dakika) oynadığından çok daha fazla dakika sahada kaldı.