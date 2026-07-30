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Yan Diomande NXGN GFXGOAL

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Sağdan ve soldan: Diomande, tek bir oyuncuda iki kanat ve Mourinho'nun taktiğindeki ölümcül silah

FEATURES
Analysis
Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
RB Leipzig
İspanya
İtalya
Côte d’Ivoire
Brezilya
Portekiz
Almanya

Fildişili yıldız, teknik özellikleri açısından Vinicius Junior'dan farklılık gösteriyor

Real Madrid, hücum hattında eksikliğini hissettiği kozu Fildişi Sahilli Yan Diomande'de buldu. Bir yıl önce 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e katılan eski Leganes oyuncusu, kraliyet takımının yıldızı Vinicius Junior ile pek çok özelliği paylaşıyor.

Real Madrid, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı Leipzig'den 115-120 milyon euro karşılığında kadrosuna katmanın eşiğine geldi.

Son iki sezonda kupa kazanmayı başaramaması nedeniyle Real Madrid, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu birçok transferle güçlendiriyor. Bu nedenle önce teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı, ardından Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva olmak üzere 4 transferi bitirdi. Diomande ise beklenen beşinci transfer oldu.


  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Diomande ile Vinicius arasındaki fark

    "Marca" gazetesi, Diomande'nin güçlü yönlerini analiz etti ve Fildişi Sahilli oyuncunun Vinicius gibi sakinliğiyle ya da hatlar arası bağlantı kurmadaki ustalığıyla öne çıkan bir kanat oyuncusu olarak tanınmadığını belirtti.

    Diomande, güçlü dikey etkisiyle öne çıkıyor; keskin ve isabetli olan oyuncu şimşek gibi bir hızlanmaya sahip: son Dünya Kupası'nda maksimum hızı 34,7 km/saate ulaştı, ancak bu hız Real Madridli Fransız forvet Kylian Mbappe'nin 37,6 km/saatlik hızından hâlâ uzak.

    Diomande, üstün bir çalım yeteneğine sahip; geçen sezon Almanya Ligi'nde başarılı çalım sayısında ikinci sırada yer alan oyuncu Michael Olise'ye (149 çalımdan 65'i) kıyasla neredeyse iki katı sayıda çalımı (213 çalımdan 118'i) başarıyla tamamladı.

    Ancak Diomande'yi Vinicius'tan ayıran şey, oynayabildiği mevkilerin çeşitliliği. Sağ ayaklı olan Fildişi Sahilli oyuncu her iki kanatta da iyi oynayabiliyor; yine de geçen sezon Leipzig ile sağ kanatta (1591 dakika), sol kanatta (478 dakika) oynadığından çok daha fazla dakika sahada kaldı.

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande sağda

    İspanyol gazetesi, Diomande'nin sağ kanattaki performansı ile sol kanattaki performansı arasında bir karşılaştırma yaparak, en iyi hangi mevkide oynadığını belirlemeye çalıştı.

    Sağ kanatta, topu genellikle ayaklarının dibinde, geniş bir alanda, taç çizgisine yapışık halde alır ve daha temkinli bir yaklaşım benimser: topu alır, markajcısını üzerine çeker, durumu değerlendirir ve emin değilse yeniden dener.

    Doğal ayağıyla oynarken baskın davranış biçimi, kanatta boşluk aramak, kale çizgisine ulaşmak ve ardından topu geriye çevirmektir. Bu durumda, ister sabit dursunlar ister koşsunlar, savunmacılarını genellikle çalımdan çok fiziksel güçle (kuvvet/hız değişimi) geçerler.

    İçeriye doğru yaptığı çapraz hamlesi, doğuştan solak bir oyuncunun, örneğin Olise'nin hamlesi kadar isabetli değildir; bu da anlaşılır bir durumdur. Diomande'nin durumunda, geçen sezon ceza sahasının kenarında son anda topu diğer ayağına aktararak birkaç gol atmasına rağmen, sol ayağı bir silahtan ziyade bir araç olarak görülüyor. Yine de rakiplerini geçmek için onu uzun ve zikzaklı hamlelerde kullanmaya meyillidir.

    Ürettiği o korkutucu güç şu ki, içeriye doğru çıkışını mükemmelleştirememiş olsa bile, dışarıdan çıkışını kapatan derin savunmalara karşı bir "kaçış yolu" bulmuştur: bir orta ile rakipleri ön tarafa ya da zayıf tarafa saldırmaya çekmek.

    Rakamlar, sağ kanatta oynayan Diomande'nin her 90 dakikada daha fazla fırsat ürettiğini gösteriyor. Daha çok çalım atıyor (4,41'e karşı 3,23), daha çok orta tamamlıyor (0,91'e karşı 0,67), ceza sahasına daha çok pas veriyor (2,21'e karşı 1,48), ayrıca daha yüksek bir şut menzili (1,7'ye karşı 1,48) ve daha yüksek beklenen gol (0,21'e karşı 0,16) değerine sahip. Bununla birlikte, daha fazla top kaybı da yaşıyor (2,21'e karşı 1,48).


  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande solda

    Ancak eski Leganes oyuncusunun sol kanatta oynarken, zayıf ayağına güvenerek daha cesur ve atılgan bir performans sergilediği görülüyor. Hâlâ topu kenarlarda alıyor, ancak eskisi kadar değil; istatistikler de bunu doğruluyor, zira rakip ceza sahası içinde daha fazla top temasına imza atıyor (7,8'e karşı 6,51).

    Sol tarafta artık ne kanatlardan hücuma ne de rakibini yalnızca güçle geçmeye çok fazla odaklanıyor. Sağ ayağındaki becerisi, ister şut ister orta için olsun, içeri doğru sızmasına imkân tanıyor; bu da ona doğrudan bir oyun tarzı benimseme konusunda daha fazla özgüven veriyor ve bu durum çalım becerisini kullanma konusundaki özgüvenine de yansıyor.

    Dikkat çeken iki nokta var. Sol kanatta hem beklenen gol (1,17'ye karşı 0,84) hem de beklenen asist (0,43'e karşı 0,21) katkısı arttı.

    Bir başka deyişle, sağ kanatta daha fazla fırsat üretiyor (savunmacıları çalımlama, ortalar ve kendiliğinden gelişen hücumların tekrarı), sol kanatta ise sahada kaos yaratmaya çalışan etkili bir oyuncu konumunda.

    Sol kanatta, oynadığı dakikalar az olmasına rağmen sık sık tekrarlanan bir örüntü öne çıkıyor: topsuz alanlardaki boşlukları değerlendirmek. Bu anlamda Diomande ihtiyacı bir avantaja dönüştürdü. Çoğu zaman topu almak için dar bir alan buluyor ve genellikle sırtı kaleye dönük oluyor ya da faule maruz kalıyor; o da bunu topu hızlıca takım arkadaşına aktararak (ikili pas) ve savunma hattının arkasına atılarak aşmaya çalışıyor. Orada, hızı ve önündeki boş alan sayesinde onu durdurmak imkânsız hâle geliyor.

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  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Savunma davranışı

    Sağda ya da solda oynaması, savunma tarzını ve konumlanmasını pek değiştirmiyor; hareketliliği ve top kaybının ardından baskıdaki etkili katkısıyla öne çıkıyor.

    Bundesliga'da en az 1000 dakika oynayan futbolcular arasında en fazla top kapan (148) hücumcu olması tesadüf değil; üstelik bununla da kalmayıp pas araya girme sayısında ikinci (16), başarılı müdahale sayısında ise dördüncü (19) sırada yer aldı.

    Duran toplarda daha reaktif bir rol üstlenmeye eğilimli; kendi bölgesini korumakla yetiniyor, ancak topu geri kazandığı anda çok hızlı tepki veriyor.

    Kontratak durumlarında ise genellikle merkezde bir pozisyon üstleniyor ve çalım yetenekleri sayesinde son derece tehlikeli oluyor; özellikle topsuz alanda savunmanın arkasındaki boşluklara doğru hareketlenip hücuma kalktığında.

    Kontrataklar, José Mourinho'nun ilk döneminde Real Madrid'in sıkça başvurduğu bir taktikti ve şimdi Diomande, Cristiano Ronaldo ile Di María'nın yararlandığı boş alanlara açılma kabiliyetine sahip olabilir. Peki şimdiki soru şu: Bunu sol tarafta mı yoksa sağ tarafta mı yapacak?

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