Alvarez, Atletico'nun futbol direktörü Mateu Alemany'ye bu yaz Metropolitano'dan ayrılmayacağını bildirdi. Ayrılığıyla ilgili ısrarlı söylentilere rağmen Arjantinli milli oyuncu, La Sexta ve La Pizarra de Quintana'nın, SPORT aracılığıyla aktarılan haberlerine göre en azından kış transfer dönemine kadar İspanya'nın başkentinde kalmaya karar verdi.

Bu karar, forvetin son birkaç ayda Avrupa'nın dört bir yanından ciddi ilgi görmesiyle geçen çalkantılı bir dönemin ardından geldi. Mikel Arteta'nın Arsenal'i, oyuncuya ilgi duyan kulüpler arasında güçlü şekilde anıldı ve golcüyü Premier Lig'e dönmeye ikna etmek için teklifler sundu.

Ancak Alvarez, Premier Lig'den gelen tüm girişimleri reddetmeyi seçti. Golcü, gelecekte Barcelona'ya transfer olmayı hedeflemeye devam ediyor ve Katalonya'daki hedefleriyle örtüşmeyen alternatifleri değerlendirmeye sıcak bakmıyor.



