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Saga sonunda BİTTİ! Julian Alvarez, Arsenal ve Barcelona'nın ilgisinin ardından Atletico Madrid transferi için nihai kararını verdi
Spekülasyonlarla geçen bir yaz sona eriyor
Alvarez, Atletico'nun futbol direktörü Mateu Alemany'ye bu yaz Metropolitano'dan ayrılmayacağını bildirdi. Ayrılığıyla ilgili ısrarlı söylentilere rağmen Arjantinli milli oyuncu, La Sexta ve La Pizarra de Quintana'nın, SPORT aracılığıyla aktarılan haberlerine göre en azından kış transfer dönemine kadar İspanya'nın başkentinde kalmaya karar verdi.
Bu karar, forvetin son birkaç ayda Avrupa'nın dört bir yanından ciddi ilgi görmesiyle geçen çalkantılı bir dönemin ardından geldi. Mikel Arteta'nın Arsenal'i, oyuncuya ilgi duyan kulüpler arasında güçlü şekilde anıldı ve golcüyü Premier Lig'e dönmeye ikna etmek için teklifler sundu.
Ancak Alvarez, Premier Lig'den gelen tüm girişimleri reddetmeyi seçti. Golcü, gelecekte Barcelona'ya transfer olmayı hedeflemeye devam ediyor ve Katalonya'daki hedefleriyle örtüşmeyen alternatifleri değerlendirmeye sıcak bakmıyor.
- AFP
Marin, Barcelona’ya kapıyı kapattı
Forvet oyuncusu, yaz başında hislerini son derece net bir şekilde ortaya koydu ve Hansi Flick'in takımına katılma arzusunu açıkça dile getirdi. "Herkes için en iyisi transfer; hayalimi gerçekleştirmek istiyorum," diye itiraf etti Alvarez, 2026 Dünya Kupası sırasında, böylece ayrılık için zemin hazırlama niyetini ortaya koydu.
Ancak Atleti tavizsiz bir tutum benimsedi. Kulübün sosyal medya hesapları durumla açıkça dalga geçti ve Katalan ekibinin ilgisine karşılık olarak Lamine Yamal, Pedri ya da Raphinha'yı transfer edebileceklerini şakayla karışık ima etti.
Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin, bu süreçle ilgili net hükmünü verdi ve yurt içindeki bir transfere kapıyı tamamen kapattı. Marín, "Niyetimiz ve benim kişisel hayalim, onun bizimle kalması, Atletico'da kalması" dedi. "Büyükler arasında rekabet etmek için büyük oyunculara ihtiyacınız var ve Julian da onlardan biri."
La Liga'daki rakipleriyle olası herhangi bir müzakereye de kesin olarak kapıyı kapatan Marín, şunları ekledi: "Eğer Atletico Madrid'de olmanın kendisiyle bağdaşmadığını düşünüyorsa bir alternatif ararız, ama bu asla, ama asla Barcelona olmayacak."
Yüksek riskli bir çıkmaz
Bu durum, sonunda ilgili tüm taraflar için can sıkıcı bir çıkmaza dönüştü. Atletico yönetimi, son tarih gelmeden önce Simeone'nin kadrosundan motivasyonunu kaybetme ihtimali bulunan bir oyuncuyu çıkarmak için Alvarez'i bir Premier League kulübüne göndermeye aktif şekilde çalıştı.
Ancak Alvarez tavrını korudu. Madrid ekibi, onun hayalindeki Barcelona transferini engellemek için sözleşmesini nasıl dayattıysa, Arjantinli oyuncu da aynı sözleşme bağlılığını İngiltere'den gelen teklifleri reddetmek için kullandı. Artık İspanya'nın başkentinde kalacak ve transfer dönemi yeniden açılana kadar bekleyecek.
- Getty Images Sport
Kış transfer dönemini beklerken
Alvarez artık La Liga sezonunun ilk yarısı için Simeone'nin planlarına yeniden dahil olmak zorunda. Önündeki aylarda bu süreci yönetmek, ocak ayı öncesinde formunu ve fiziksel durumunu koruması gerektiği için mutlak profesyonellik gerektirecek. Barcelona kışa kadar mali kısıtlamalarını çözebilirse, Arjantinli oyuncu için yenilenen bir girişim sonunda somutlaşabilir.
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