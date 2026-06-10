"Saga sona erdi": Kennet Eichhorn kararını vermiş gibi görünüyor - Büyük bir transfer haberi çok yakında

Eichhorn, geçen yaz yapılan sözleşme uzatmasının ardından Hertha ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olsa da, bir çıkış maddesi nedeniyle başkent kulübünden erken ayrılabilir. 16 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti konusunda farklı haberler var. Sky'a göre Bayer, bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için sekiz ila dokuz milyon euro ödeyecek.

Bayer'in anlaşmasıyla, Almanya'nın en büyük yeteneklerinden biri için haftalarca süren çekişme sona erdi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok üst düzey kulübün Eichhorn için somut girişimlerde bulunduğu söyleniyor.

Ancak son zamanlarda ilgilenenlerin sayısı azaldı. FC Bayern, Eichhorn tarafının yüksek imza parası talepleri nedeniyle yarıştan çekilmiş, FC Liverpool ise genç oyuncunun Almanya'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Son günlerde kicker dergisinde, yarışın artık sadece Leverkusen ve RB Leipzig arasında olduğu yazılmıştı. Ruhrnachrichten gazetesi ise, lig ikincisi Borussia Dortmund'un da hâlâ yarışta olduğunu yazmıştı.