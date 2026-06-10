Söz konusu süper yetenek, bu yaz "Renkler Şehri"ne transfer olmak için yeşil ışık yaktığı, diğer tüm ilgililere ise Eichhorn'un kararının bildirildiği belirtiliyor.
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"Saga sona erdi": Kennet Eichhorn kararını vermiş gibi görünüyor - Büyük bir transfer haberi çok yakında
Eichhorn, geçen yaz yapılan sözleşme uzatmasının ardından Hertha ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olsa da, bir çıkış maddesi nedeniyle başkent kulübünden erken ayrılabilir. 16 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti konusunda farklı haberler var. Sky'a göre Bayer, bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için sekiz ila dokuz milyon euro ödeyecek.
Bayer'in anlaşmasıyla, Almanya'nın en büyük yeteneklerinden biri için haftalarca süren çekişme sona erdi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok üst düzey kulübün Eichhorn için somut girişimlerde bulunduğu söyleniyor.
Ancak son zamanlarda ilgilenenlerin sayısı azaldı. FC Bayern, Eichhorn tarafının yüksek imza parası talepleri nedeniyle yarıştan çekilmiş, FC Liverpool ise genç oyuncunun Almanya'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Son günlerde kicker dergisinde, yarışın artık sadece Leverkusen ve RB Leipzig arasında olduğu yazılmıştı. Ruhrnachrichten gazetesi ise, lig ikincisi Borussia Dortmund'un da hâlâ yarışta olduğunu yazmıştı.
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Kennet Eichhorn, Bayer Leverkusen'deki teknik direktör sorununun çözülmesini bekledi
Bayer ise en güçlü aday olarak görülüyordu. Sky'a göre Eichhorn yakında sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. "Bu hikâye sona erdi" deniyor.
Geçen hafta sonunda kulübün teknik direktörlük meselesinin netleşmesi, Eichhorn'un son şüphelerini de ortadan kaldırmış olmalı. Söylentilere göre 16 yaşındaki oyuncu, Kasper Hjulmand'ın Bayer'deki halefinin kim olacağını sabırla beklemiş. Böyle bir bağlılık, yaklaşan bir transferin işareti olarak değerlendirilebilirdi. Yeni B04 teknik direktörü Carles Martinez ile şimdiden kişisel olarak görüşmüş olduğu söyleniyor.
Martinez, yetenekleri geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip ve ayrıca Bayer'in eski başarılı teknik direktörü Xabi Alonso ile benzerlikler taşıyor. Topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışı, defansif orta sahada büyük güçlere sahip olan Eichhorn'a da fayda sağlayacaktır.
Geçtiğimiz sezonda, U17 milli takım kaptanı, sadece ciddi bir sindesmoz bağ yaralanması nedeniyle neredeyse üç ay boyunca sahalardan uzak kalmış ve ardından kırmızı kart cezası almıştı. Bunun dışında, teknik direktör Stefan Leitl yönetiminde başkent ekibinin ilk onbirinde yer alan Eichhorn, bir kez daha kaçırılan yükselme şansına rağmen takımın parlayan yıldızı olmuştu.
Kennet Eichhorn’un Hertha BSC’nin profesyonel takımındaki istatistikleri
Maçlar 19 90 dakikadan uzun süreli görevler 2 Gol 2 Asist 0 Sarı kart 7 Kırmızı kart 1