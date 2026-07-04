Sağ bekte Declan Rice, kanatta Anthony Gordon ve kadroya yeniden çağrılan Morgan Rogers: İngiltere, Meksika ile oynayacağı hayati Dünya Kupası karşılaşmasında kimleri ilk 11’de sahaya sürmeli?

Eh, burada biraz sorun var. Bu noktada Thomas Tuchel’in kadro seçimini eleştirmek kolay olurdu. Ancak o bile hem ilk 11’deki hem de yedek sağ beklerinin sakatlıklarını öngöremezdi. Bununla birlikte, Tuchel’in eleştirilebileceği nokta, çözüm bulma konusundaki karar verme sürecidir. Jarrel Quansah pek de ilham verici bir yedek değildi ve Djed Spence de beklenen performansı tam olarak gösteremedi.

Ancak Tuchel, potansiyel bir çözüme rastlamış olabilir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yendikleri maçın son 15 dakikasında Rice, sağ bek pozisyonuna kaydı. Ve İngiltere, hücum alanlarında çok daha etkili oldu. Rice, daha önce Arsenal'de bu pozisyonda oynamıştı ve Reece James'in sahalara dönmek için henüz yeterince formda olmadığı varsayılırsa, burada ideal bir seçenek olabilir.