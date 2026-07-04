Sağ bekte Declan Rice, kanatta Anthony Gordon ve kadroya geri çağrılan Morgan Rogers: İngiltere, Meksika ile oynayacağı hayati Dünya Kupası karşılaşmasında kimleri ilk 11’de sahaya sürmeli?

Bu, kadro seçimini doğru yapması gereken Thomas Tuchel için çok önemli bir maç. Meksika, İngiltere’ye hızlı bir başlangıç yapmayı ve ardından canını dişine takarak savunma yapmayı hedefleyecek. Peki bu ne anlama geliyor? İngiltere’nin savunmada sağlam durması ve orta sahada biraz daha yaratıcılık sergilemesi gerekecek. İyi haber ise, bu kadronun çok sayıda seçeneğe sahip olması.
İşte GOAL’un Tuchel’in Meksika karşısında sahaya sürmesi gerektiğini düşündüğü kadro… ama işler ters giderse suçlu biz değiliz!