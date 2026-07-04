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England line up vs MexicoGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Sağ bekte Declan Rice, kanatta Anthony Gordon ve kadroya geri çağrılan Morgan Rogers: İngiltere, Meksika ile oynayacağı hayati Dünya Kupası karşılaşmasında kimleri ilk 11’de sahaya sürmeli?

Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
D. Rice
T. Tuchel
FEATURES
Meksika - İngiltere

Thomas Tuchel, İngiltere milli takımıyla Meksiko’da Meksika ile oynayacakları son 16 turu maçına hazırlanırken bazı önemli kararlar almak zorunda. İngiltere, sıralamada üstte yer alsa da bu maçta açık ara favori değil. Genellikle “Azetca” olarak bilinen bu stadyum, deplasman takımları için gerçekten de korkunç bir yer. Meksika, bu stadyumda bugüne kadar resmi maçlarda sadece iki kez mağlup oldu. Rakım, sıcaklık, nem ve on binlerce coşkulu ev sahibi taraftar: burada her şey İngiltere’nin aleyhine işliyor gibi görünüyor.

Bu, kadro seçimini doğru yapması gereken Thomas Tuchel için çok önemli bir maç. Meksika, İngiltere’ye hızlı bir başlangıç yapmayı ve ardından canını dişine takarak savunma yapmayı hedefleyecek. Peki bu ne anlama geliyor? İngiltere’nin savunmada sağlam durması ve orta sahada biraz daha yaratıcılık sergilemesi gerekecek. İyi haber ise, bu kadronun çok sayıda seçeneğe sahip olması.

İşte GOAL’un Tuchel’in Meksika karşısında sahaya sürmesi gerektiğini düşündüğü kadro… ama işler ters giderse suçlu biz değiliz!

  • Jordan PickfordGetty

    GK: Jordan Pickford

    Bu konuda tartışılacak pek bir şey yok; zira Jordan Pickford, İngiltere’nin tartışmasız bir numaralı kalecisi ve bunu değiştirecek pek bir şey yok. Bu turnuvadaki formu hakkında bazı sorular gündeme geldi. Bunlar kesinlikle haklı sorular. Pickford, son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin attığı ilk golü kurtarmalıydı. Ayrıca Gana karşısında da biraz tedirgin görünüyordu. Ancak gerçek şu ki, o önemli anlarda parlayacak kaliteli bir kaleci. İngiltere'nin tek yapacağı, onun büyük maçlarda formunu yakalamasını ummak olacak.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Declan Rice

    Eh, burada biraz sorun var. Bu noktada Thomas Tuchel’in kadro seçimini eleştirmek kolay olurdu. Ancak o bile hem ilk 11’deki hem de yedek sağ beklerinin sakatlıklarını öngöremezdi. Bununla birlikte, Tuchel’in eleştirilebileceği nokta, çözüm bulma konusundaki karar verme sürecidir. Jarrel Quansah pek de ilham verici bir yedek değildi ve Djed Spence de beklenen performansı tam olarak gösteremedi.

    Ancak Tuchel, potansiyel bir çözüme rastlamış olabilir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni yendikleri maçın son 15 dakikasında Rice, sağ bek pozisyonuna kaydı. Ve İngiltere, hücum alanlarında çok daha etkili oldu. Rice, daha önce Arsenal formasıyla bu pozisyonda oynamıştı ve Reece James’in sahalara dönmek için henüz yeterince formda olmadığı varsayılırsa, burada ideal bir seçenek olabilir.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    İngiltere’nin Gana ile golsüz berabere kaldığı maçta, Konsa’ya o son derece aptalca faul nedeniyle kırmızı kart gösterilip oyundan atılması gerekirdi mi? Kesinlikle. Ancak turnuva maçlarında bu tür anlar, tamamen unutulmasa bile, en azından biraz ciddiye alınmalıdır. Bunun dışında, genel olarak sağlam bir performans sergiledi ve Kongo karşısında hiçbir hata yapmadı. Çok etkileyici bir oyun değil, ama yeterli.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Tuchel, İngiltere’nin ilk maçında Guehi’yi kadroya almadı ve onun yerine John Stones’u tercih etti. Man City’li oyuncunun takıma girmesinden bu yana sergilediği üstün performans göz önüne alındığında, bu karar şimdi biraz aptalca görünüyor. Guehi, İngiltere milli takımındaki kariyerinin henüz başlarında olsa da, ülkesinin en iyi stoperi. Henüz en iyi seviyesine ulaşmamış olsa bile, kritik anlarda ona güvenilebilir. Bu, Meksiko'da hayati önem taşıyacak.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Ve işte ilk gerçekten zor karar geliyor. Nico O'Reilly, değerlendirilmesi zor bir oyuncu. Hücumdaki kalitesi yadsınamaz ve İngiltere’nin daha tehlikeli ataklar kurması için savunmadan ileriye pas atma yeteneği hayati önem taşıyor. Ancak, özellikle turnuvanın açılış maçında Hırvatistan karşısında savunma açısından kesinlikle şüphe uyandırdı. Yine de, eğer seçim onunla Djed Spence arasında yapılacaksa, O'Reilly’nin kazanması gerekir.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Tüm gelişmiş istatistikler, Anderson’ın dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu gösteriyor. Ve tüm bu istatistiklere inanmasanız bile, şu anda Manchester City forması giyen bu oyuncu, bu takım için mükemmel bir dayanak noktası. Topla oyununu düzenli tutuyor, kontra atakları önlüyor ve sahadaki boşlukları etkili bir şekilde okuyor. Etrafındaki değişiklikler göz önüne alındığında, Meksika karşısında en iyi performansını sergilemesi gerekecek. Ancak ona kesinlikle güvenilebilir. Hiç düşünmeye gerek yok.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    CM: Jude Bellingham

    Tabii ki! Jude Bellingham, bakış açınıza bağlı olarak ya İngiltere’nin en iyi ya da ikinci en iyi oyuncusu. Her ne kadar 10 numara pozisyonunda en etkili ve rahat olsa da, Bellingham bir “box-to-box” oyuncusu olarak da gayet iyi iş çıkarabileceğini kanıtladı. Meksika karşısında “kirli işleri” üstlenmesi gerekecek. Bu, Rice olmadan bir kez işe yaramıştı. Bunun Rice olmadan bir kez daha işe yarayabileceğini gösteren kanıtlar var.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Morgan Rogers

    Bunun için Tuchel’in büyük bir karar vermesi gerekecek. Rogers, Dünya Kupası’nda kısa süreli performanslarıyla etkileyiciydi, ancak henüz tam anlamıyla patlama yapamadı. Bellingham ile arasındaki uyum, açıkçası biraz eksik. Burada bazı fikirler var, ancak kombinasyonlar tam olarak oturmuş değil.

    Tüm bunları değiştirmek için bu maç riskli bir platform olabilir, ancak muhtemelen mevcut en iyi seçenek budur. Sağ bekte Rice varken, İngiltere’nin hâlâ yaratıcı bir itici güce ihtiyacı var. Sıra sende, Morgan.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    RW: Noni Madueke

    İşte bir başka kafa karıştırıcı durum. Takım tam kadro olduğunda, Bukayo Saka’nın buradaki çözüm olduğu şüphe götürmez. Ancak Saka, tam formuna henüz çok uzak. Arsenal'li oyuncu tereddütlü görünüyor, koşmaya neredeyse isteksiz. Bir dizi kas sorunu onu yakalamış gibi görünüyor. Madueke en heyecan verici yedek oyuncu değil, ancak bu rolü doldurabilir. Ayrıca turnuvada beklenen asist sayısında liderler arasında yer alıyor, ki bu oldukça iyi bir şey. Elbette, eninde sonunda gerçekten anlamlı bir şey başaracaktır, değil mi?...

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    ST: Harry Kane

    İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa, Harry Kane Ballon d'Or'u kazanacak. Bu konuda söylenecek tek şey bu. Hâlâ onun ne kadar önemli olduğuna ikna olmadınız mı? Gidip Kongo maçındaki golleri bir kez daha izleyin.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sol kanat: Anthony Gordon

    Bu karar her iki yönde de olabilir. Adil olmak gerekirse, Marcus Rashford’un kadroya alınmaması biraz haksızlık olabilir. Ancak Tuchel, yaz boyunca sol kanat pozisyonunun tamamen açık olduğunu ve iki adayın da kadroya girmek için çaba gösterdiğini vurguladı. Rashford son maçta ilk 11’de yer almıştı, ancak bu kez terazi Gordon’a doğru kaymalı; zira Gordon, savunmada biraz daha agresif bir oyun sergileyebilir ve Kongo karşısında verdiği birkaç asistle hücumdaki kalitesini de göstermişti.

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